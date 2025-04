Mazda CX-60 MY2025: raffinatezza e innovazione nella versione rinnovata

Mazda CX-60 MY2025 continua il suo percorso evolutivo, incarnando la filosofia giapponese del “Kaizen”, ossia il miglioramento continuo. Questo aggiornamento, che non stravolge la sostanza ma la affina, punta su soluzioni estetiche e tecniche che ne elevano il carattere, migliorando la guidabilità e l’esperienza a bordo. Un’auto che si presenta ancor più raffinata e pronta ad affrontare le sfide moderne, senza perdere quel fascino distintivo che l’ha contraddistinta sin dal lancio nel 2022.

Sottile eleganza e nuovo colore

Il design di Mazda CX-60 MY2025 resta fedele alla sua versione originaria, con l’adozione della piattaforma Large in house sviluppata dal marchio. Le dimensioni, invariabili, restano imponenti con una lunghezza di 4,75 m, una larghezza di 1,89 m e un’altezza di 1,68 m, con un passo di 2,87 m che garantisce un’ottima abitabilità e stabilità su strada. La novità principale riguarda l’introduzione di un nuovo colore di carrozzeria, lo Zircon Sand, che dona un tocco di eleganza e raffinatezza alla silhouette scolpita e muscolosa del SUV.

Il frontale presenta una calandra più alta e fari a sviluppo verticale, mentre la fiancata mantiene la robustezza tipica del Kodo design, accentuata dai cerchi da 18 a 20 pollici. L’aspetto imponente della vettura risulta così enfatizzato, con una presenza su strada che non passa inosservata.

Lusso e artigianalità giapponese

Mazda ha rinnovato l’abitacolo con due nuovi allestimenti premium, il Homura Plus e il Takumi Plus, che si aggiungono ai quattro già esistenti, spingendo CX-60 verso livelli ancora più alti di eleganza e artigianalità. La qualità dei materiali si fa subito notare con tessuti raffinati, interni neri con dettagli in titanio e rivestimenti in pelle per volante e leva del cambio. La plancia, caratterizzata da linee continue, rafforza la sensazione di spazio e luminosità all’interno della vettura.

Il sistema di infotainment da 12,3 pollici, l’Active Driving Display e l’interfaccia HMI, che include il tipico quadro strumenti Mazda, contribuiscono a creare un ambiente tecnologico e intuitivo. Un’altra chicca tecnologica è la presa di corrente da 230 Volt disponibile sui modelli e-Skyactiv PHEV, utile per attività all’aperto, a riprova della versatilità del modello.

Fonte: Ufficio Stampa Mazda

Soluzioni elettrificate e prestazioni raffinate

Mazda CX-60 MY2025 punta forte sull’elettrificazione, proponendo motorizzazioni ibride plug-in e diesel Mild Hybrid. La versione ibrida plug-in e-Skyactiv G offre 327 CV, mentre il motore diesel e-Skyactiv D è disponibile in due varianti: 200 CV con trazione AWD e 249 CV con trazione posteriore. Questi motori sono progettati per offrire performance di alto livello, con consumi ed emissioni contenuti, ma con una guida entusiasta e precisa.

Il motore diesel 3.3 litri da 249 CV accelera da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 219 km/h. I consumi dichiarati sono intorno ai 20 km/litro, con emissioni di CO2 comprese tra 138 e 142 g/km. La versione ibrida plug-in, purtroppo, ha mostrato consumi più elevati durante il test drive, arrivando a circa 3 l/100 km contro i 1,4 l/100 km dichiarati, ma resta comunque un’opzione valida per chi cerca una motorizzazione versatile.

Novità tecniche: sospensioni e sterzo

Mazda ha rinnovato anche gli aspetti tecnici di CX-60, per migliorarne ulteriormente la guidabilità. Le sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante sono state riprogettate per affinare la risposta dello sterzo, mentre quelle posteriori multilink sono state adattate alle strade più tortuose e sconnesse. Le molle posteriori sono ora più morbide, abbinate ad ammortizzatori più rigidi, garantendo una migliore capacità di assorbimento delle irregolarità del fondo stradale.

Lo sterzo è stato ottimizzato con un servosterzo che garantisce maggiore precisione e progressività, contribuendo a un’esperienza di guida più piacevole e reattiva. Questi miglioramenti permettono alla CX-60 di affrontare con maggiore serenità strade tortuose e curve strette, mantenendo la stabilità e il comfort.

Mazda CX-60 MY2025 si conferma un SUV dalle prestazioni raffinate, con un mix di eleganza, tecnologia e comfort. La filosofia Kaizen, che guida l’evoluzione del modello, ha portato a un miglioramento concreto nelle prestazioni dinamiche e nell’esperienza di guida, consolidando la CX-60 come una delle migliori proposte del segmento.