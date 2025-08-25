Mazda CX-60: tradizione, potenza ed eleganza giapponese

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è chi viaggia per spostarsi, e chi lo fa per ritrovarsi.

Mazda CX-60 è pensata per quest’ultima categoria di esploratori urbani e viaggiatori di sostanza.

Il nuovo SUV di vertice della Casa giapponese non è solo un’auto: è un racconto a quattro ruote che mescola potenza silenziosa e arte sartoriale.

Un manifesto del design giapponese contemporaneo, dove la tradizione incontra la tecnologia nel punto esatto in cui nasce l’emozione.

Kodo: il design che respira

Bellezza zen, muscoli silenziosi. Lo stile della CX-60 segue il principio estetico di “Noble Toughness”: una possenza nobile, elegante nella sua fisicità.

Il frontale scolpito, il cofano lungo, la coda tronca e la tinta iconica “Soul Red Crystal” – che nella luce si accende di riflessi profondi – la fanno sembrare pronta a scattare anche da ferma.

È la filosofia Kodo al suo apice, dove l’auto non è solo forma, ma gesto in movimento.

E poi quei dettagli: i fari anteriori verticali con firma luminosa a L, la calandra rialzata con funzione d’illuminazione, i nuovi cerchi in lega da 18 o 20 pollici.

Tutto parla il linguaggio della bellezza composta e potente, come un’armatura da samurai intagliata da un poeta.

Interni: artigianato da indossare

Kaichou e Musubu, ovvero l’equilibrio perfetto. Aprire la porta della CX-60 è come entrare in una stanza da tè giapponese, dove ogni dettaglio è pensato per creare armonia.

L’abitacolo si articola intorno a materiali pregiati: legno d’acero, tessuti intrecciati in stile Musubu, pelle Nappa, cuciture sospese Kakenui illuminate con eleganza.

Non è solo design: è una filosofia del vivere.

Gli allestimenti Homura Plus e Takumi Plus elevano l’esperienza con interni curati come un kimono: ampi spazi, sedili ergonomici regolabili elettricamente, personalizzazione automatica tramite riconoscimento facciale e, per chi ama guardare il cielo anche di giorno, un tetto panoramico che è una finestra sul mondo.

Motore: forza piena, fluida e raffinata

Sei cilindri, coppia rotonda, anima da intenditori. CX-60 diesel da 3,3 litri e-SKYACTIV D, nella versione da 249 CV con trazione integrale i-Activ AWD, è la scelta perfetta per chi ama la guida solida, silenziosa e coinvolgente.

La sua coppia generosa da 550 Nm arriva fluida, piena, sempre sotto controllo.

È un motore che non deve dimostrare, ma solo accompagnare.

Grazie alla tecnologia DCPCI e al sistema mild hybrid a 48V M Hybrid Boost, i consumi restano contenuti (intorno ai 5,3 l/100 km), e l’efficienza è al servizio del comfort.

Una meccanica di sostanza, per chi percorre molti chilometri e chiede all’auto equilibrio, autonomia e presenza.

Su strada: la danza del Jinba Ittai

CX-60 non si guida. Si sente… sotto la scocca c’è tutta la filosofia Mazda del “Jinba Ittai”: cavallo e cavaliere come un solo corpo.

Sospensioni raffinate con schema a doppio braccio oscillante, servosterzo elettrico a doppio pignone, baricentro basso e telaio pensato per un controllo totale.

Il sistema Mi-Drive offre modalità di guida su misura: Comfort, Sport, Offroad o Towing, per adattarsi all’umore – o alla strada – del momento.

Il tutto è completato dal sistema Kinematic Posture Control, che frena la ruota interna in curva per ridurre il rollio.

Tradotto: è un SUV da 4,7 metri che sembra un coupé tra le curve.

Eleganza, sì. Ma con nervo.

Sicurezza? 5 stelle di tranquillità

I-Activsense e tutto il resto è pace mentale. Viaggiare con CX-60 significa sentirsi protetti. E non solo dal silenzio dell’abitacolo.

I sistemi i-Activsense includono See-Through View a 360°, assistenza nelle svolte, frenata automatica, cruise control adattivo e mantenimento di corsia.

Il tutto ha portato CX-60 a conquistare le 5 stelle Euro NCAP.

E quando serve, basta un gesto del piede per aprire il portellone elettrico.

Un altro tipo di magia.

Infotainment & comfort

Musica, luce e controllo: benvenuti nella vostra comfort zone. Il sistema Mazda Connect è all’altezza del viaggio: schermo da 12,3”, HMI Commander ergonomico, Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Per gli audiofili, c’è il sistema Bose a 12 altoparlanti: bassi profondi, suono pulito, surround calibrato.

Il risultato? Una colonna sonora da sala d’ascolto.

Con l’app MyMazda, l’auto diventa parte della tua vita digitale: controllo da remoto, stato del veicolo, blocco porte, destinazioni inviate al navigatore, e molto altro.

Eleganza che accompagna

Mazda CX-60, il lusso consapevole. CX-60 non ha bisogno di urlare per farsi notare.

Sa aspettare, sa sorprendere.

Ti accoglie con la calma di un rito e ti accompagna con la forza di un abbraccio.

È un SUV per chi ha fatto pace con la frenesia e sceglie l’eleganza quotidiana.

È lusso, sì, ma senza ostentazione.

Un SUV nato per chi crede che la vera potenza sia nel controllo.

E che ogni viaggio, anche quello di tutti i giorni, possa avere qualcosa di straordinario.