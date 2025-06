Mazda e le eccellenze dell’Italia che crea

Mazda ha creato un progetto editoriale e culturale che unisce la filosofia “crafted” giapponese all’etica del “ben fatto” italiano.

A Firenze, l’Expo delle Eccellenze Italiane celebra il talento concreto che fa grande il Paese.

L’Italia che costruisce il futuro ha trovato la sua ribalta a Firenze, in una cornice simbolica per l’eccellenza e la cultura manifatturiera. È qui che Mazda ha inaugurato l’Expo nazionale delle Eccellenze Italiane, un progetto che si propone di andare oltre la narrazione commerciale per trasformarsi in piattaforma editoriale, culturale e valoriale. L’evento si è svolto al St. Regis Firenze, ed è stato concepito non come celebrazione di personaggi famosi, ma come riconoscimento concreto a professionisti, artigiani, imprenditori e innovatori capaci di generare valore reale.

Dodici storie autentiche, dodici simboli del “fare bene”

Dodici protagonisti, selezionati sui 56 progetti seguiti da Mazda, hanno dato voce a un’Italia spesso silenziosa ma fondamentale. Tra loro Andrea Pontremoli, ex CEO di IBM Italia e oggi alla guida del progetto tecnologico Dallara, simbolo dell’incontro tra innovazione e industria, e Giacomo Giannotti, bartender di fama internazionale ma con solide radici nella tradizione toscana. La forza dell’evento è stata nella sua autenticità: niente storytelling artificiale, ma narrazione basata sui fatti. Ogni protagonista ha portato in scena la propria esperienza, raccolta in video, immagini e interviste.

La filosofia Mazda applicata alla cultura

Mazda è un marchio che da sempre si distingue per rigore tecnico, passione artigianale e coerenza progettuale. In questo progetto, estende i propri valori al di fuori della sfera automobilistica, per proporre una nuova idea di comunicazione: non più solo estetica, ma contenuto sostanziale e culturale. L’Italia è partner ideale di questa visione, grazie alla sua vocazione storica per il lavoro ben fatto, il design consapevole e la qualità produttiva.

Il messaggio è chiaro: la cura, il dettaglio e la ricerca della perfezione non sono più valori di nicchia, ma livelli strategici per affrontare il futuro. Una filosofia condivisa che Mazda applica ogni giorno nello sviluppo dei suoi modelli – come dimostrare la raffinatezza costruttiva della Mazda CX-60 o la spinta innovativa della MX-30 – e che oggi trova una nuova forma espressiva nell’Expo delle Eccellenze.

Cultura d’impresa e identità nazionale

Mazda ha scelto di legare il proprio nome a un’operazione culturale che mette al centro il merito, l’etica del lavoro e la costruzione di valore. Non si tratta di una campagna pubblicitaria, ma di un progetto di visione che guarda all’Italia come un laboratorio virtuoso di competenze, idee e risultati.

La scelta di Firenze non è casuale: culla del Rinascimento, crocevia di saperi e di talenti, la città incarnata alla perfezione la missione del progetto. In un’epoca in cui la fiducia nelle istituzioni e nelle imprese è fragile, Mazda punta su un racconto reale e trasparente, in cui la qualità non è promessa ma testimonianza viva.

Il valore della coerenza, anche nella comunicazione

L’Expo delle Eccellenze Italiane dimostra che la comunicazione può essere anche un servizio al Paese: un modo per ripristinare centralità a chi costruisce, progetta, innova. Il progetto di Mazda è una piattaforma editoriale strutturata, che continua a raccontare – con nuovi contenuti e nuovi protagonisti – un’Italia che merita attenzione.

In un momento storico in cui la velocità dell’informazione rischia di banalizzare anche ciò che è profondo, Mazda ha scelto di rallentare, ascoltare e valorizzare. Un passo controcorrente, coerente con il proprio DNA, che guarda al futuro non con slogan, ma con visione e metodo. E con il contributo silenzioso ma potente di chi ogni giorno fa eccellenza.