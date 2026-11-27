Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

La casa automobilistica giapponese affida all’artista Antonio Cotecchia, in arte Kotè, un’opera ispirata a Sadako Sasaki. Il progetto, realizzato a Borgo Universo, racconta il legame con Hiroshima, il contributo dell’azienda alla ricostruzione e una cultura industriale profondamente legata alle persone.

Il volto di una bambina prende forma attraverso geometrie e colori che ricordano le pieghe di un origami, fino a incontrare la figura di una gru. Su una parete di Aielli, borgo abruzzese che ha fatto dell’arte contemporanea parte della propria identità, Mazda Italia ha scelto di raccontare una pagina della sua storia attraverso il lavoro dell’artista Antonio Cotecchia, in arte Kotè. Protagonista dell’opera è Sadako Sasaki, sopravvissuta al bombardamento atomico di Hiroshima e diventata un simbolo internazionale della pace.

La sua vicenda riporta alle origini della casa automobilistica giapponese e a quel legame con la città che, a distanza di oltre un secolo dalla fondazione dell’azienda, continua a caratterizzarne la cultura.

Hiroshima, le radici di Mazda

Per comprendere il significato dell’iniziativa bisogna tornare al 1920, anno in cui nasce a Hiroshima la Toyo Cork Kogyo, l’azienda destinata a diventare Mazda. La sua storia industriale procede di pari passo con quella della città, fino alla tragedia del 6 agosto 1945.

Gli stabilimenti, situati a circa cinque chilometri dall’ipocentro dell’esplosione atomica, riportarono danni relativamente contenuti, anche grazie alla conformazione del territorio. Gli edifici ancora utilizzabili furono messi a disposizione della popolazione per accogliere i feriti e sostenere le operazioni di soccorso. Alcuni locali ospitarono temporaneamente gli uffici della prefettura di Hiroshima. La fabbrica assunse una funzione essenziale per una comunità che aveva perso gran parte delle proprie strutture pubbliche.

Le ragazze della fabbrica

A raccontare la dimensione umana di quei giorni sono le testimonianze custodite dalla National Peace Memorial Hall for the Atomic Bomb Victims, richiamate nella documentazione storica di Mazda.

Mieko Sakamoto aveva appena sedici anni e lavorava al tornio. Ricordò l’arrivo dei feriti e i tentativi delle giovani operaie di alleviare le loro sofferenze, pur senza alcuna preparazione medica. Sua coetanea, Tomiko Kuwata si trovò a prendersi cura di una bambina che una donna ferita le aveva affidato insieme a una borsa contenente latte in polvere. Cercare dell’acqua calda per prepararlo diventò, in quelle circostanze, un compito di straordinaria importanza.

Toshie Nishikawa, diciassettenne impiegata in contabilità, ricordò invece i camion carichi di feriti, gli spazi della fabbrica ormai insufficienti e il campo sportivo utilizzato per accogliere altre persone.

Storie individuali che aiutano a comprendere quanto il destino dell’azienda fosse intrecciato con quello della popolazione di Hiroshima.

La ricostruzione su tre ruote

Nel dicembre del 1945, a pochi mesi dal bombardamento, Toyo Kogyo riuscì a riprendere la produzione dei camion a tre ruote. Le materie prime scarseggiavano, i rapporti con i fornitori erano compromessi e gli impianti dovevano essere riconvertiti alla produzione civile.

Quei piccoli veicoli commerciali contribuirono alla ricostruzione della città, consentendo il trasporto dei materiali e la rimozione delle macerie.

Mazda aveva debuttato nel settore automobilistico nel 1931 proprio con un mezzo a tre ruote, il Mazda-Go Type-DA, progettato per soddisfare la crescente domanda di trasporto leggero in Giappone. Nel 1950, con il modello CT, l’azienda avrebbe introdotto nuove soluzioni di design industriale, dedicando maggiore attenzione all’ergonomia e alla praticità di utilizzo.

La capacità di interpretare le necessità delle persone attraverso la progettazione dei veicoli sarebbe diventata uno degli aspetti più riconoscibili della cultura Mazda.

Il coraggio delle scelte industriali

Una tappa decisiva nella storia del costruttore arriva all’inizio degli anni Sessanta, quando Mazda investe nello sviluppo del motore rotativo. Una scelta tecnicamente impegnativa, che richiede anni di ricerca e sperimentazione. Nel 1967 debutta la Cosmo Sport 110S, prima automobile di serie al mondo equipaggiata con un motore rotativo a due rotori.

È una delle espressioni più interessanti del Monozukuri, il principio giapponese del saper fare, che attribuisce particolare importanza alla conoscenza dei materiali, all’esperienza e alla qualità della lavorazione.

Ancora oggi Mazda conserva questa impostazione attraverso il lavoro dei Takumi, gli artigiani specializzati che contribuiscono allo sviluppo delle vetture, e il linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, con cui i designer studiano il rapporto tra superfici, forme e percezione del movimento.

La MX-5, con la sua interpretazione essenziale del piacere di guida, rappresenta forse l’esempio più immediato di questa filosofia. La stessa attenzione alla relazione tra automobile e conducente accompagna lo sviluppo dei SUV della famiglia CX, della Mazda3 e dei modelli elettrici Mazda6e e CX-6e.

Sadako, la bambina e le gru di carta

Per raccontare la memoria di Hiroshima, Mazda Italia si è affidata alla sensibilità di Antonio Cotecchia. Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera, Kotè lavora da oltre vent’anni attraverso contaminazioni tra pittura, arte urbana, musica e sperimentazione visiva, con riferimenti all’espressionismo, al futurismo e alla cultura pop.

Nel murale dedicato a Sadako Sasaki, il ritratto della bambina emerge da campiture geometriche che richiamano la tecnica dell’origami. Le pennellate suggeriscono le successive piegature della carta, fino a evocare il volo di una gru, figura legata alla storia di Sadako e divenuta simbolo di speranza.

L’artista invita a riflettere sulla responsabilità individuale, sulla capacità di riconoscere la sofferenza altrui e sul significato che piccoli gesti quotidiani possono assumere nella vita delle persone. Un pensiero che trova un riscontro particolarmente concreto nelle testimonianze delle giovani operaie della fabbrica di Hiroshima.

Perché Mazda ha scelto Aielli

La destinazione dell’opera ha un significato preciso. Ad Aielli, grazie al progetto Borgo Universo e alla visione del sindaco Enzo Di Natale, l’arte urbana è entrata nella quotidianità degli abitanti, trasformando le facciate degli edifici in superfici sulle quali raccontare storie, custodire la memoria e diffondere cultura.

Mazda ha individuato nel borgo abruzzese il luogo in cui condividere una parte meno conosciuta della propria storia, al di fuori degli stabilimenti, dei saloni dell’automobile e delle concessionarie.

La casa giapponese definisce Joy of Living l’estensione della propria filosofia del piacere di guida alla qualità della vita delle persone. Ad Aielli questa idea assume una dimensione pubblica, accessibile anche a chi conosce poco il mondo dell’automobile. Il volto di Sadako rimarrà sulle pareti del borgo, a disposizione di chi lo abita e di chi lo attraversa, affidando alla curiosità delle nuove generazioni il compito di riscoprire una storia che viene da lontano.