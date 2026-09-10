Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Mazda MX-5 riesce in qualcosa di molto più difficile che prometterti di portarti lontano: con lei sono riuscita a tornare vicino a me stessa. Nell’estate delle elettriche silenziose, dei SUV onnipresenti e degli schermi sempre più grandi, la piccola roadster giapponese continua a difendere un’idea tradizionale quasi rivoluzionaria. Quella per cui guidare, prima ancora che spostarsi, debba essere un piacere.

L’arte di essere leggera

La prima sorpresa è che Mazda MX-5 è semplicemente bella e felice di esistere. E lo fa con una sicurezza che solo le icone possono permettersi. La carrozzeria RF, con il tetto rigido retrattile elettrico che in pochi secondi scompare alle spalle dei sedili, è forse la sintesi perfetta tra la coupé e la spider. D’estate basta una sosta davanti al mare, il tempo di un caffè, e il cielo diventa parte dell’abitacolo. Quando il sole si fa troppo feroce o arriva un temporale improvviso, il tetto torna al suo posto con la naturalezza di un gesto imparato a memoria.

La vernice Premium Machine Gray veste questa RF come un abito sartoriale. Non è un grigio qualsiasi. Cambia continuamente sotto la luce: al tramonto diventa quasi liquido, all’alba sembra scolpito nell’alluminio. È un colore elegante e moderno che costringe a voltarsi ancora una volta dopo aver parcheggiato.

Dentro non c’è nulla di superfluo. Ed è proprio questo il lusso

Aprire la portiera significa entrare in un mondo dove ogni comando ha ancora una ragione di esistere. I sedili Recaro stringono il corpo senza costringerlo, il volante cade esattamente dove le mani vorrebbero trovarlo, la leva del cambio sembra disegnata sulle dita del guidatore. Tutto è raccolto, essenziale, quasi minimalista. “Ma”… è un minimalismo costruito con intelligenza, non con rinunce.

L’allestimento Homura aggiunge sostanza oltre che carattere: impianto frenante Brembo con pinze rosse, cerchi forgiati Rays, impianto Bose a nove altoparlanti, fari Matrix LED, climatizzatore automatico e tutta la connettività moderna con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Eppure, il dettaglio che conquista davvero è un altro: qui non c’è uno schermo gigantesco che monopolizza l’attenzione. C’è ancora spazio per guardare fuori.

132 CV possono ancora bastare

Viviamo nell’epoca in cui ogni lancio automobilistico sembra una gara a chi dichiara il numero più alto. MX-5 risponde con un sorriso.

Il suo quattro cilindri Skyactiv-G 1.5 da 132 cavalli non cerca di vincere la guerra dei numeri. Cerca di rendere speciale ogni curva. Sale fino a 7.000 giri con una progressione pulita, dialoga continuamente con il cambio manuale a sei marce e sfrutta il peso contenuto della vettura per trasformare ogni accelerazione in una sensazione autentica più che in una prestazione da cronometro. I dati raccontano uno 0-100 km/h in 8,3 secondi e una velocità massima di 204 km/h.

Ma nessuno compra una MX-5 per lo zero-cento. La si compra per quella curva affrontata in terza, per quella scalata eseguita con il punta-tacco quasi senza pensarci, per quella sensazione di leggerezza che oggi sembra appartenere a un’altra epoca.

La strada diventa una conversazione

È sulle colline, lungo una strada costiera o tra i tornanti di un passo di montagna che questa Mazda trova il suo linguaggio. Lo sterzo è rapido, sincero. Il retrotreno accompagna ogni movimento con precisione quasi chirurgica, mentre il Kinematic Posture Control lavora in modo invisibile migliorando la stabilità senza togliere naturalezza alla guida. La nuova modalità DSC-Track lascia respirare la vettura prima di intervenire, regalando quella sensazione di controllo che rende ogni curva più coinvolgente.

Non serve andare forte. MX-5 insegna una lezione dimenticata: il piacere della guida non dipende dalla velocità, ma dalla qualità del dialogo tra uomo, macchina e asfalto.

È una differenza sottile. Ma enorme.

L’estate perfetta ha solo due posti

Ci sono automobili che nascono per accompagnare un’intera famiglia. Altre per impressionare il vicino di casa o per divertirsi. MX-5 nasce per una fuga improvvisa. Da soli o massimo in due.

Per una spiaggia raggiunta senza programma. Per una strada che compare su una cartina e che vale la pena imboccare solo perché nessuno sa dove finisca. Per un concerto all’aperto, una cena sul porto, un’alba vista con il tetto aperto e il rumore del mare che si mescola al motore. Non ha un bagagliaio enorme. Non ha cinque posti. Non è comoda ne servizievole. Non risolve tutti i problemi della vita. Lei è fatta per ricordarti quanto è bello dimenticarli, almeno per qualche chilometro.

Il verdetto

Mazda MX-5 RF Homura continua a rappresentare una rara forma di resistenza culturale. Resta fedele a un’idea antica e meravigliosamente contemporanea: pochi chili, trazione posteriore, cambio manuale e il vento tra i capelli quando il tetto si apre.

Costa da 41.150 euro nell’allestimento Homura RF, che diventano 42.100 euro con la raffinata vernice Premium Machine Gray della vettura in prova.

È il prezzo di un lusso sempre più raro. Quello di sentirsi, anche solo per un pomeriggio d’estate, protagonista della strada.