Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

A Torino Mazda ha scelto di raccontare presente e futuro senza rinnegare la propria storia. In Piazza Castello tre automobili molto diverse — CX-6e, MX-5 Model Year 2027 e CX-5 — hanno composto un piccolo manifesto della Casa di Hiroshima: elettrificazione, design e tecnologia, ma con il guidatore ancora al centro. E per nuova CX-6e il Salone è diventato anche un incontro tra automobile, arte contemporanea e luce.

Tre Mazda, tre modi di intendere l’automobile

Mazda è arrivata a Torino con un messaggio quasi controcorrente: la vera tecnologia è arte…arte in movimento. La Casa giapponese ha partecipato al Salone Auto Torino, dall’11 al 13 settembre, con uno spazio in Piazza Castello e tre protagoniste capaci di raccontare altrettanti volti del marchio: nuova CX-6e, CX-5 e MX-5 Model Year 2027. Le prime due erano inoltre disponibili per i test drive su strada.

Il filo conduttore è quello che a Hiroshima chiamano Joy of Driving. Un concetto antico quanto semplice, che Mazda prova a trasportare anche nell’era dell’elettrificazione: l’automobile non soltanto come mezzo di trasporto, ma come oggetto capace di stabilire un rapporto con chi la guida.

CX-6e, la nuova elettrica si mette in mostra

La novità più importante è stata senza dubbio Mazda CX-6e, al debutto davanti al pubblico italiano e per la prima volta disponibile nel nostro Paese anche per un test drive pubblico. È il nuovo SUV completamente elettrico della Casa e rappresenta una tappa significativa nella strategia di elettrificazione Mazda.

Ma a Hiroshima hanno scelto di non raccontare l’elettrico soltanto attraverso kilowatt e tempi di ricarica. CX-6e porta infatti verso una nuova fase il Kodo – Soul of Motion, il linguaggio stilistico Mazda costruito attorno all’idea di dare movimento alla materia anche quando l’auto è ferma. La silhouette è slanciata, le proporzioni atletiche, mentre le superfici sono modellate per cambiare aspetto nel rapporto tra luce e ombra.

È quella che Mazda definisce appunto «Arte in movimento»: un’evoluzione del Kodo nella quale il futuro della mobilità elettrica incontra la tradizione estetica giapponese.

258 CV, trazione posteriore e 484 chilometri

Sotto la carrozzeria c’è una batteria LFP da 78 kWh, abbinata a un motore elettrico posteriore da 190 kW, equivalenti a 258 CV. L’autonomia dichiarata raggiunge i 484 chilometri nel ciclo WLTP, mentre la ricarica in corrente continua può arrivare a 200 kW: nelle condizioni previste dal costruttore, il passaggio dal 10 all’80% richiede circa 24 minuti. Il caricatore di bordo in corrente alternata è da 11 kW.

La scelta della trazione posteriore non è casuale. Anche su un SUV elettrico Mazda vuole conservare quella filosofia Jinba Ittai, l’unità fra cavallo e cavaliere presa in prestito dalla cultura giapponese, che da decenni accompagna lo sviluppo dinamico delle sue automobili.

Dentro, però, il salto generazionale è evidente. Al centro della plancia compare un touchscreen ultrawide da 26 pollici, affiancato da head-up display, comandi vocali e gestuali, Apple CarPlay e Android Auto wireless e un impianto audio con 23 altoparlanti.

Quando un SUV elettrico diventa una tela

A Torino, però, Mazda ha voluto togliere per qualche ora CX-6e dal tradizionale recinto dell’automobile. Intorno al modello è nato il progetto “Mazda CX-6e: Arte in movimento”, realizzato attraverso l’incontro con l’artista Antonio Cotecchia, in arte Kotè, e con il lighting design italiano di Slamp.

Kotè ha realizzato dal vivo YOIN, opera il cui nome riprende un termine giapponese che indica la risonanza che rimane dopo la conclusione di un’esperienza. Il volto di una donna a occhi chiusi emerge tra flussi cromatici e pennellate luminose: il movimento non viene rappresentato letteralmente, ma suggerito attraverso ritmo, energia e continuità. Anche il vuoto diventa elemento della composizione secondo il concetto giapponese di Ma, lo spazio tra le forme inteso non come assenza ma come pausa, equilibrio e respiro.

È un modo piuttosto raffinato per spiegare ciò che Mazda tenta di fare con il design delle proprie vetture: non aggiungere linee per il gusto di farlo, ma lasciare che siano superfici, proporzioni, riflessi e ombre a costruire il carattere dell’auto.

Il ponte tra Giappone e Italia

Il secondo elemento dell’installazione è arrivato da Slamp. Due esemplari della lampada Tube, modello con cui Roberto Ziliani diede origine all’azienda nel 1994, sono stati reinterpretati da Kotè. Pittura, trasparenze, riflessi e luce hanno così creato una sorta di prolungamento dell’automobile nello spazio.

Non è un incontro isolato. Mazda ha già costruito attraverso il progetto “Eccellenze Italiane” un ponte fra artigianalità giapponese e saper fare italiano, e l’esperienza torinese anticipa una nuova collaborazione con Slamp dedicata al rapporto fra design, movimento e luce.

MX-5, cambiare senza tradire se stessa

Se CX-6e guarda al futuro, a pochi metri di distanza c’era un’automobile che sembra ricordare quanto alcuni principi possano attraversare indenni le rivoluzioni tecnologiche. Al Salone è infatti arrivata in anteprima statica italiana Mazda MX-5 Model Year 2027.

A oltre 35 anni dal debutto, la ricetta rimane quella che ha trasformato la roadster giapponese in un’icona: poco peso, trazione posteriore, cambio manuale e un rapporto il più possibile diretto fra uomo e macchina.

Per il 2027 il motore Skyactiv-G 1.5 aspirato sale a 136 CV e 155 Nm. L’allestimento Homura aggiunge cerchi RAYS da 16 pollici, freni Brembo con pinze rosse e una specifica taratura degli ammortizzatori Bilstein. Arriva inoltre la speciale Yakudo, riservata alla Soft Top, con dettagli argentati, Brembo con pinze argento e interni in Alcantara. Tra le novità compare anche la tinta Zinc Green.

CX-5, il pilastro della famiglia

A completare il quadro torinese c’era CX-5, il modello che ha superato cinque milioni di unità vendute nel mondo e continua a essere uno dei pilastri commerciali della Casa.

La nuova generazione cresce in spazio e raffinatezza ma conserva una meccanica che racconta un’altra particolarità della strategia Mazda. Il motore è infatti il 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid da 141 CV, sviluppato secondo la filosofia del “rightsizing”: cilindrata adeguata alle dimensioni dell’automobile e risposta progressiva nelle condizioni di utilizzo reale, anziché una ricerca esasperata del downsizing.

Il futuro secondo Hiroshima

Alla fine, il vero interesse della presenza Mazda a Torino stava proprio nella vicinanza fra queste tre automobili. Da una parte un grande SUV elettrico con 26 pollici di display e ricarica a 200 kW; dall’altra una piccola roadster aspirata con cambio manuale; in mezzo un SUV mild hybrid che sceglie ancora un quattro cilindri 2.5.

Tecnologie molto diverse, unite dalla volontà di non trasformare l’automobile in un semplice elettrodomestico con le ruote. Lo ha sintetizzato l’amministratore delegato di Mazda Italia, Roberto Pietrantonio, spiegando come per il marchio l’auto sia qualcosa «da vivere» e come il Joy of Driving nasca dal rapporto autentico tra persona e automobile.

E forse è proprio questa l’immagine lasciata da Mazda al Salone di Torino 2026: CX-6e racconta dove il marchio vuole andare, la MX-5 ricorda da dove viene e la CX-5 tiene insieme le due epoche.