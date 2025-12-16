Mercedes-Benz GLC, quando il successo diventa tradizione

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è chi cambia mode e chi costruisce certezze. Mercedes-Benz GLC appartiene senza esitazioni alla seconda categoria: un SUV che non ha mai rincorso il momento, ma lo ha spesso anticipato. Oggi festeggia un risultato che profuma di storia industriale e di fedeltà automobilistica: 100.000 unità vendute in Italia dal 2008, includendo l’era GLK. Un numero tondo, solido, quasi rassicurante. Proprio come lei.

Dal debutto nel segmento dei mid-size SUV, la GLC ha saputo interpretare con coerenza l’idea di sport utility premium secondo la Stella: eleganza senza eccessi, tecnologia concreta, comfort che non passa mai di moda. Non è un caso se, nel 2025, con 11.505 unità vendute, è il SUV Mercedes-Benz più amato dagli italiani e leader del segmento premium, sia tra i privati sia nel mondo business.

Il bestseller che piace (davvero) a tutti

GLC è una di quelle auto che riesce nell’impresa più difficile: mettere d’accordo famiglie, professionisti, flotte aziendali e appassionati di guida. Oggi rappresenta il 38% delle vendite SUV Mercedes-Benz in Italia, con una quota Coupé che sfiora il 39% e una GLC su cinque scelta in versione plug-in hybrid.

Ibrida per vocazione, completa per natura

Qui Mercedes non ha fatto compromessi. GLC è disponibile solo con motorizzazioni ibride, mild o plug-in, benzina e diesel. Un approccio pragmatico, quasi “alla vecchia maniera”: offrire tutto, ma farlo bene. Dalle versioni d’accesso fino alle AMG da 680 CV, passando per un unicum assoluto nel mercato: il diesel plug-in, capace di superare i 120 km in elettrico. Roba seria, soprattutto per chi macina chilometri e guarda anche ai nuovi criteri fiscali sulle auto aziendali.

Design che non urla, ma convince

Ufficio Stampa Mercedes-Benz

Il design esterno segue la regola aurea Mercedes: evoluzione, non rivoluzione. Frontale più scolpito, superfici tese, dettagli curati come i fari DIGITAL LIGHT e la firma luminosa posteriore tridimensionale. Dentro, l’abitacolo è un esercizio di equilibrio tra lusso e funzionalità: plancia orientata verso il guidatore, doppio display “sospeso”, materiali di qualità e quell’aria da salotto tedesco che non stanca mai.

Tecnologia che lavora in silenzio

Il sistema MBUX di ultima generazione non è lì per stupire, ma per semplificare: assistente vocale evoluto, realtà aumentata per la navigazione, aggiornamenti over-the-air e persino la funzione Smart Home. Il tutto senza trasformare l’auto in un gadget su ruote. Perché, diciamolo, la tecnologia migliore è quella che funziona senza farsi notare.

Comfort su strada, carattere fuori dall’asfalto

GLC resta fedele alla sua doppia anima. Con AIRMATIC, asse posteriore sterzante e trazione integrale 4MATIC, sa essere confortevole in autostrada e sorprendentemente disinvolta in off-road. Persino in modalità elettrica. E il “cofano trasparente” non è un vezzo futuristico, ma un aiuto concreto quando il terreno si fa impegnativo.

Un successo che guarda avanti

Per celebrare le 100.000 unità, Mercedes-Benz Italia ha affiancato al traguardo anche un’offerta commerciale concreta: TAN al 3,90% e 10.000 euro di vantaggio cliente sulle versioni plug-in hybrid, fino a fine anno. Un modo elegante per dire grazie a chi l’ha scelta e a chi la sceglierà.

In un’epoca in cui tutto cambia in fretta, GLC dimostra che la vera modernità sta nella continuità. Evolversi, sì. Dimenticare ciò che ha funzionato, mai. E forse è proprio questo il segreto della sua longevità: non inseguire il successo, ma costruirlo chilometro dopo chilometro.