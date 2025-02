Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: tecnologia, lusso e prestazioni sulla neve

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025… questa l’occasione unica per mettere alla prova le straordinarie capacità di nuova Classe G insieme agli altri modelli SUV della casa di Stoccarda. L’evento, svoltosi a Ponte di Legno, ha permesso di sperimentare le prestazioni su neve e ghiaccio, evidenziando l’evoluzione tecnologica e l’attenzione all’elettrificazione che caratterizzano la gamma attuale della casa della stella a tre punte.

Classe G: quando un’icona si rinnova

Mercedes-Benz Classe G, sin dal suo debutto nel 1979, è stata sinonimo di robustezza e prestazioni off-road. Nel 2025, questo modello leggendario si presenta con una serie di aggiornamenti che ne rafforzano ulteriormente la posizione di leader nel segmento dei fuoristrada di lusso.

Una delle principali novità è l’introduzione di motorizzazioni completamente elettrificate. Grazie alla tecnologia mild hybrid a 48 volt, i nuovi propulsori offrono prestazioni superiori con consumi ridotti. Questa scelta non solo migliora l’efficienza, ma contribuisce anche a una guida più fluida e reattiva, particolarmente apprezzabile nelle condizioni impegnative affrontate durante la Winter Experience.

Le caratteristiche off-road della Classe G rimangono ineguagliate. La struttura a telaio portante, i tre bloccaggi meccanici del differenziale e la riduzione del cambio LOW RANGE garantiscono una trazione ottimale su terreni difficili. Durante i test su neve e ghiaccio, la Classe G ha dimostrato una stabilità eccezionale, affrontando pendenze fino al 100% e pendenze laterali fino a 35°, confermando la sua supremazia in condizioni estreme.

Esteticamente, nuova Classe G mantiene il suo design iconico, con lievi aggiornamenti che ne affinano l’aerodinamica e il comfort acustico. All’interno, l’integrazione del sistema di infotainment MBUX porta la digitalizzazione a un nuovo livello, offrendo un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile. Le opzioni di personalizzazione sono quasi illimitate, permettendo ai clienti di configurare il veicolo secondo le proprie esigenze e preferenze.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes-Benz

GLE ed EQE SUV: versatilità e innovazione

Accanto a Classe G, durante la Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025 si sono messe in luce altri due modelli di spicco: GLE e EQE SUV. Questi veicoli rappresentano l’evoluzione del concetto di SUV premium, combinando lusso, prestazioni e sostenibilità.

GLE, erede della storica Classe M introdotta nel 1997, offre oggi una gamma di motorizzazioni tra le più complete sul mercato. Particolarmente degna di nota è la versione diesel plug-in hybrid, che unisce l’efficienza del motore diesel alla possibilità di viaggiare in modalità elettrica per brevi distanze. Durante i test su percorsi innevati, GLE ha evidenziato una trazione impeccabile e un comfort di marcia elevato, dimostrando la sua adattabilità a diverse condizioni di guida.

EQE SUV rappresenta la proposta full electric di Mercedes-Benz nel segmento dei SUV di lusso. Con un’autonomia fino a 533 km e una potenza di 292 CV, questo modello offre prestazioni dinamiche senza compromettere l’ambiente. La batteria da 90,6 kWh garantisce tempi di ricarica competitivi, soprattutto utilizzando infrastrutture di ricarica rapida. Su strade innevate, EQE SUV ha mostrato un’agilità sorprendente, grazie al baricentro basso e alla distribuzione ottimale del peso, caratteristiche tipiche dei veicoli elettrici.

Tecnologia e sicurezza al top

Un elemento comune a tutti i modelli presentati durante la Winter Experience è l’adozione delle più avanzate tecnologie di assistenza alla guida. Sistemi come il controllo della trazione, l’assistenza alla frenata e il monitoraggio dell’angolo cieco contribuiscono a garantire una guida sicura anche in condizioni avverse. Inoltre, la presenza del sistema MBUX permette una gestione intuitiva delle funzioni del veicolo, offrendo informazioni in tempo reale su parametri cruciali durante la guida off-road, come l’inclinazione del veicolo e la distribuzione della coppia.

Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025 ha evidenziato come la casa della Stella sia in grado di coniugare tradizione e innovazione. Nuova Classe G rimane fedele alle sue radici off-road, arricchendosi di tecnologie moderne e motorizzazioni elettrificate. Allo stesso tempo, modelli come il GLE e l’EQE SUV offrono alternative versatili e sostenibili per chi cerca un SUV premium adatto a diverse esigenze. In un panorama automobilistico in continua evoluzione, Mercedes-Benz dimostra di saper anticipare le tendenze, offrendo veicoli che uniscono prestazioni, lusso e attenzione all’ambiente.