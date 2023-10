 Mercedes-Benz svela la Vision One-Eleven al Salone Nautico di Genova

Il Salone Nautico di Genova, uno degli eventi più attesi nell’ambito della nautica e degli appassionati del mare, è stato l’occasione perfetta per Mercedes-Benz Italia per rivelare al pubblico la sua ultima creazione: la Vision One-Eleven. Questa sorprendente supercar è un omaggio al passato, in particolare alla leggendaria C 111 degli anni ’70, e un’anteprima italiana al Salone Nautico. L’evento, che ha avuto luogo dal 21 al 26 settembre, è stato testimone della solida partnership tra Mercedes-Benz Italia e il Salone Nautico di Genova, un legame che riflette la passione per il mare da sempre presente nel DNA del marchio tedesco.

Vision One-Eleven: Un Tributo al Passato e al Futuro

La Vision One-Eleven rappresenta l’interpretazione futuristica della iconica C 111, che negli anni ’70 ha catturato l’immaginazione di appassionati di auto di tutto il mondo. Questo nuovo gioiello combina un design straordinario con tecnologia di guida all’avanguardia, sottolineando l’impegno di Mercedes-Benz verso la massima efficienza full electric. La silhouette della Vision One-Eleven è caratterizzata da un linguaggio formale altamente dinamico, evidenziando l’iconico design Mercedes-Benz One-Bow, che rappresenta lo stile del 21° secolo. Ma non è solo una questione di estetica. Questa supercar è alimentata da un potentissimo motore a flusso assiale estremamente efficiente, sviluppato da YASA, una filiale al 100% di Mercedes-Benz AG dal luglio 2021. Questo motore è il cuore pulsante di una vettura destinata a fare la storia.

Una Tradizione Radicata nella Nautica

Il legame tra Mercedes-Benz e il mondo della nautica risale a lontano. Nel 1888, l’azienda iniziò la produzione in serie dei motoscafi Daimler, segnando l’inizio di una storia di successo nel settore nautico. Il primo progetto fu il motoscafo “Marie,” commissionato dal cancelliere tedesco Otto von Bismarck. Oggi, “Marie” è esposta con orgoglio nel Mercedes-Benz Museum di Stoccarda, un segno tangibile di questo legame storico.

Nel corso degli anni, Mercedes-Benz ha continuato a investire nella nautica, creando opere d’arte come l’ARROW460-Granturismo, un elegante yacht di 14 metri che rende omaggio alle leggendarie “Frecce d’Argento” del marchio. Inoltre, le partnership con marchi iconici dell’high performance sull’acqua, come Cigarette Racing, hanno dimostrato l’impegno costante di Mercedes-AMG nel settore nautico.

Un Salone Nautico di Prestigio

Il Salone Nautico di Genova è stato scelto come la cornice ideale per svelare la Vision One-Eleven. “Questo evento è una piattaforma esperienziale molto affine al nostro marchio,” ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Ci consente di entrare in contatto con clienti e appassionati in un contesto che esprime valori come esclusività, prestazioni, sostenibilità e innovazione.”

Con l’anteprima della Vision One-Eleven, Mercedes-Benz dimostra ancora una volta il suo impegno nel creare veicoli di lusso iconici che mescolano tradizione e innovazione, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’automobilismo e della nautica. La Vision One-Eleven è destinata a diventare un simbolo di questo impegno, portando avanti la tradizione di eccellenza di Mercedes-Benz nel mondo del design automobilistico e nautico.