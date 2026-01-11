Mercedes-Benz Vans, il lavoro che si fa stile

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Ci sono storie industriali che non hanno bisogno di effetti speciali, perché parlano con i numeri, con la coerenza e con una certa eleganza tutta tedesca. Il 2025 di Mercedes-Benz Vans è una di queste: solido, concreto, sorprendentemente moderno. E con un 2026 che promette di cambiare le regole del gioco.

Mercedes-Benz Vans chiude il 2025 con il sorriso di chi sa di aver fatto le cose “come si è sempre fatto”, ma meglio. A fine novembre le immatricolazioni toccano quota 10.768 unità, un risultato che conferma – e consolida – i numeri dello scorso anno, preparando il terreno a una nuova stagione di trasformazione. Senza strappi, senza mode passeggere: qui si parla di lavoro vero, quello che ogni mattina mette in moto il Paese.

Il mid-size convince, lo Sprinter resta un’icona

Il dato che racconta meglio il 2025 è la crescita del segmento mid-size Van, che segna un +25% rispetto ai primi undici mesi del 2024. Una progressione netta, figlia di un’offerta sempre più mirata e di un mercato che chiede veicoli versatili, affidabili, pronti a tutto.

E poi c’è lui, il grande classico. Mercedes-Benz Sprinter compie 30 anni e non li dimostra affatto. Con 4.643 unità immatricolate da gennaio a novembre, resta il bestseller della gamma, il punto fermo per artigiani, flotte e professionisti che non amano le sorprese quando si parla di lavoro. In fondo, se una formula funziona da tre decenni, perché cambiarla?

L’elettrico accelera (sul serio)

Se il presente rassicura, il futuro corre a corrente. Il 2025 è l’anno record per i van full electric della Stella: 886 unità immatricolate, +148% rispetto al 2024. Numeri che parlano chiaro e che dimostrano come l’elettrico, anche nel mondo dei veicoli commerciali, non sia più una promessa ma una realtà operativa.

A guidare la carica Mercedes-Benz eSprinter, con 494 unità consegnate entro novembre. Silenzioso, efficiente, sempre più apprezzato da chi lavora in città e guarda al futuro senza nostalgie… o quasi.

Usato di qualità e servizi da prima della classe

Nel mondo dei van, la fiducia è tutto. E Mercedes-Benz lo sa bene. Il canale dell’usato mantiene oltre 800 passaggi di proprietà, segno che un veicolo della Stella continua a essere un investimento, non solo un mezzo.

Ancora più interessanti i numeri dei customer services: oltre 59.000 telai serviti entro ottobre, +5,6% rispetto al 2024, e un livello di soddisfazione clienti che tocca quota 4,6 su 5. Non male, in un settore dove il tempo è denaro e l’affidabilità non è negoziabile. Cresce anche la digitalizzazione: circa il 90% delle nuove attivazioni include servizi digitali, perché oggi anche il lavoro vuole la sua app.

2026: nuova era, stessa stella

Il bello, però, deve ancora arrivare. Il 2026 segnerà i 130 anni dalla nascita del primo van Mercedes-Benz e inaugurerà una stagione completamente nuova. Debutta la piattaforma elettrica VAN.EA e arrivano le inedite VLE e VLS, con quest’ultima pronta a ridefinire il concetto di “luxury van”. Sì, lusso e lavoro possono convivere. Basta saperli progettare.

Come racconta Dario Albano, Managing Director di Mercedes-Benz Vans Italia, l’obiettivo resta uno solo: “tenere il mondo in movimento”, anticipando esigenze e trasformazioni. Con discrezione, con metodo, e con quella sicurezza che solo una lunga storia alle spalle può garantire.

Perché alla fine, anche nel futuro elettrico e digitale, c’è una certezza che non cambia: quando c’è una Stella sul cofano, il lavoro è in buone mani.