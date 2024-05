Mercedes-Maybach e David LaChapelle: unione iconica tra arte e design automobilistico

In un connubio senza tempo tra arte e design automobilistico, Mercedes-Maybach e David LaChapelle si sono uniti nuovamente per creare tre opere d’arte originali che incarnano l’iconico roster del marchio. Nell’evento esclusivo durante la settimana del Design di Milano, le opere sono state presentate, portando in vita l’influenza culturale dei movimenti artistici del primo Novecento: Futurismo, Cubismo e Surrealismo.

La rinascita di una collaborazione iconica: Una storia di successo artistico

Mercedes-Maybach e David LaChapelle, due titanici nel loro campo, hanno dimostrato ancora una volta la forza della loro collaborazione. La loro lunga storia di successo artistico ha raggiunto nuove vette con la creazione di tre opere d’arte uniche che incarnano l’essenza stessa del marchio Maybach.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes-Benz

Un viaggio attraverso i movimenti artistici del Novecento

David LaChapelle ha abbracciato l’eredità artistica del Cubismo, del Futurismo e del Surrealismo come fonte d’ispirazione per la sua collaborazione con Mercedes-Maybach. Questi movimenti, pionieristici nel loro tempo, si fondono con l’innovazione e l’ingegneria della casa automobilistica, creando opere d’arte visionarie che celebrano la storia e il futuro del design automobilistico.

Esperienza immersiva nel cuore del Design

L’evento di lancio durante la settimana del Design di Milano è stato molto più di una semplice presentazione, un’esperienza immersiva che ha permesso ai partecipanti di vivere le opere originali in tutta la loro gloria. Con Mercedes-Maybach come protagonista centrale, l’evento ha trasportato il pubblico in un viaggio attraverso i movimenti artistici del Novecento, celebrando l’arte e il design in un’unica esperienza coinvolgente.

L’integrazione perfetta tra arte e tecnologia: “Alchimia Creativa”

La sfida di integrare perfettamente le opere d’arte con le automobili Mercedes-Maybach è stata abbracciata con passione e maestria da David LaChapelle. Attraverso un meticoloso approccio alla scenografia e all’artigianato, LaChapelle ha creato opere d’arte che trasudano eleganza e innovazione, celebrando l’essenza stessa del marchio Maybach.

La collezione d’arte Mercedes-Benz: patrimonio culturale in movimento

Le opere d’arte create in collaborazione con David LaChapelle non solo arricchiscono il roster iconico di Mercedes-Maybach, ma entreranno a far parte della prestigiosa Mercedes-Benz Art Collection. Questa collezione, fondata nel 1977, è diventata un punto di riferimento internazionale nel mondo dell’arte, promuovendo la diversità culturale e il sostegno ai giovani artisti. Molto più di una semplice unione tra arte e design automobilistico. È un’ode alla creatività, all’innovazione e alla bellezza che si fondono per creare opere d’arte senza tempo, che continueranno a ispirare e ad incantare il pubblico in tutto il mondo.