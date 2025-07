MG Motor, bilancio da record e sguardo al futuro con HS Hybrid+ e MGS5

Una gamma sempre più elettrificata e accessibile. E due novità che alzano il livello: HS Hybrid+ e il nuovo SUV elettrico MGS5.

Quasi 30.000 vetture in sei mesi, una quota di mercato del 3,14% e una gamma NEV al 45%: MG Motor accelera e guarda avanti con due frecce in più nel suo arco, l’inedita HS Hybrid+ e il SUV elettrico compatto MGS5.

In un mercato in continua evoluzione, dove la transizione energetica detta il passo e la competitività si gioca su contenuti, prestazioni e valore, MG Motor non solo tiene il ritmo, ma alza l’asticella. Dopo un primo semestre 2025 chiuso con numeri da protagonista — quasi 30.000 unità immatricolate e una quota superiore al 3% — il marchio anglo-cinese rilancia con due novità strategiche: HS Hybrid+, che completa la gamma dei SUV C con una soluzione ibrida ad alte prestazioni, e MGS5, SUV compatto 100% elettrico che rappresenta il nuovo volto dell’efficienza urbana.

Un semestre da record

MG Motor ha archiviato la prima metà dell’anno con risultati eccellenti. A spingere le vendite non sono solo i volumi, ma anche la qualità della proposta: oggi il 45% del mix prodotto è rappresentato da vetture NEV (New Energy Vehicles), con un’accelerazione marcata proprio sul fronte Hybrid+, già protagonista con MG3 e ora pronta a conquistare anche il segmento SUV C grazie alla nuova HS.

A sottolineare la portata del risultato è Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy:

“Sono molto soddisfatto. Questo è un traguardo che appartiene a tutto il nostro team e alla nostra rete. In poco più di un anno, il nostro ibrido è diventato un pilastro in catalogo, e ci sta portando verso una posizione di leadership nella mobilità a basse emissioni”.

MG HS Hybrid+: il SUV che fa + in tutto

Prestazioni, efficienza, comfort e prezzo: nuova HS Hybrid+ è il nuovo punto di riferimento del segmento.

Dopo la versione Plug-in, ora è la volta della MG HS Hybrid+, che porta nel segmento C SUV una combinazione particolarmente efficace di efficienza, reattività e intelligenza progettuale. Il nuovo powertrain combina un motore a benzina 1.5 turbo (105 kW) a ciclo Miller con un motore elettrico da 146 kW, per una potenza complessiva di 225 CV e un’accelerazione 0-100 km/h in 7,9 secondi, con consumi da 5,53 l/100 km e 126 g/km di CO₂.

Due gli allestimenti proposti per il mercato italiano:

MG HS Hybrid+ Comfort : da 31.990 €, in promozione a 27.490 €

: da 31.990 €, in promozione a MG HS Hybrid+ Luxury: da 34.490 €, con lancio a 29.990 €

Entrambe le versioni sono dotate della suite MG Pilot con 14 sistemi ADAS di serie, infotainment di ultima generazione e un pacchetto di equipaggiamenti pensato per offrire molto, al giusto prezzo.

“La nuova HS Hybrid+ rappresenta l’equilibrio perfetto tra performance, spazio e gestione economica” – ha commentato ancora Bartolomeo – “È un’auto che risponde in pieno ai bisogni reali dei clienti, mantenendo il nostro impegno sull’accessibilità senza sacrificare il piacere di guida.”

MGS5: il ritorno dell’EV compatto MG

Un SUV 100% elettrico, dinamico, spazioso e tecnologico: debutto previsto dopo l’estate.

Presentato in anteprima insieme a HS Hybrid+, MGS5 si prepara a debuttare nel segmento B dei SUV elettrici come erede spirituale del fortunato MG ZS EV. Costruito sulla nuova piattaforma MSP (Modular Scalable Platform) di SAIC, progettata specificamente per la mobilità a zero emissioni, MGS5 promette prestazioni coinvolgenti, autonomia ottimizzata e un’ottima gestione degli spazi.

Il telaio leggero e il pacco batteria compatto assicurano dinamismo e versatilità, mentre l’abitacolo — spazioso, moderno, con materiali e tecnologia da categoria superiore — punta a una clientela urbana e familiare, attenta alla qualità e all’impatto ambientale.

MG non ha ancora comunicato i dati ufficiali su autonomia e prezzi, ma ha già confermato che saranno disponibili due tagli di batteria e che il livello tecnologico sarà in linea con il resto della gamma: avanzato, sicuro (con 5 stelle Euro NCAP) e connesso.

Una visione chiara, una direzione precisa

MG punta alla leadership della fascia accessibile nella mobilità green.

Il lancio dei nuovi modelli rafforza la strategia di MG Motor, che punta su una visione concreta e progressiva dell’elettrificazione: “Siamo pronti per il mercato di oggi e per quello di domani”, dice Bartolomeo. “Abbiamo le carte in regola per crescere ancora, perché uniamo valore, contenuto e innovazione. La nostra gamma elettrificata è ampia, versatile e già protagonista. E con MGS5 e HS Hybrid+ abbiamo appena alzato il livello.”

A ribadire la fiducia del brand nei propri prodotti, anche la garanzia: 7 anni o 150.000 km su tutta la gamma.