Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

MG SZ, se ancora non la conosci ti devi informare: negli ultimi tempi infatti è una delle auto che sta registrando la maggior crescita sul mercato. Le vendite di questo modello continuano ad aumentare e una delle chiavi del suo successo (a benzina) è sicuramente il prezzo accessibile, sotto i 20mila euro.

I motori

Oltre alla versione elettrica infatti per il mercato italiano oggi è disponibile MG ZS anche nella variante alimentata a benzina. Le motorizzazioni offerte sono in tutto due, un 1.0 turbo GDI da 111 CV di potenza, brillante, fluido ed efficiente, e un 1.5 litri aspirato VTI tech da 106 CV, che permette di viaggiare nel massimo comfort e relax.

L’equipaggiamento

La nuova MG ZS a benzina viene proposta con due livelli di equipaggiamento – Comfort e Luxury – e dà al cliente la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a 5 velocità per la motorizzazione 1.5 e a 6 velocità per il motore 1.0, per il quale è disponibile anche un cambio automatico a 6 velocità su entrambi gli allestimenti.

Un modello creato ponendo al centro dell’attenzione le persone, pensato per il massimo del comfort e una vita piacevole a bordo, per sentirsi a casa anche durante ogni viaggio. L’auto offre al cliente un tetto panoramico di notevoli dimensioni, che consente di godere della luce che proviene dall’esterno e che lascia entrare aria fresca per rendere gli spostamenti ancora più gradevoli, soprattutto durante la bella stagione primaverile o estiva.

La scelta del motore a benzina

MG Motor Italy, marchio sempre più apprezzato in Italia, ha deciso introdurre la variante a benzina sottolineando l’importanza di assecondare le scelte di coloro che non si sentono ancora pronti ad acquistare un veicolo elettrico, che a quanto pare nel nostro Paese sono ancora molti. Nuovi clienti che avranno così la possibilità di conoscere il marchio MG, senza dover acquistare per forza la vettura a zero emissioni. Anche la nuova ZS, come tutti i modelli della gamma del brand, offre una garanzia rassicurante di 7 anni o 150.000 km, che ne testimonia la qualità dei prodott.

Prezzo di listino competitivo

Anche per il nuovo modello MG conferma un listino semplice e lineare, con un prezzo che sicuramente attrae parecchio i clienti e che rappresenta una delle chiavi di successo del modello. La versione a benzina della nuova MG ZS è proposta oggi a listino con prezzi a partire da 17.340 euro per la 1.5 litri VTi Comfort e 19.340 euro per la variante a benzina 1.5 VTi Luxury. In ogni caso, non va molto peggio per la versione con motore 1.0 litri, visto che i prezzi superano i 20mila euro, ma di poco. Il 1.0 T-GDI Luxury costa infatti 21.340 euro, mentre il 1.0 T-GDI Luxury AT parte da 22.340 euro.

MG vanta una partnership con Santander, la captive bank, grazie alla quale la Casa è stata in grado di mettere a punto un’offerta finanziaria completa e competitiva, che permette di soddisfare le esigenze più disparate dei clienti attraverso tre approcci distinti: FLEX – con 3 anni di finanziamento e la possibilità di scegliere se riscattare la vettura al termine di questo periodo o piuttosto rifinanziarla per ulteriori 4 anni, GO – una formula che dà la massima flessibilità di scegliere dopo 36 mesi se riscattare, restituire o cambiare auto, e infine EASY – la proposta ideale per chi è convinto del finanziamento di lungo periodo senza ripensamenti.