MG3 Hybrid+: una nuova era per le citycar

Nel cuore di Valsamoggia, la partnership tra SAIC Motor Italy e Macron ha raggiunto un nuovo apice con il lancio di MG3 Hybrid+. Quest’evento ha segnato l’ingresso di MG nel mercato italiano con una proposta che promette di ridefinire gli standard nel segmento B. Con un prezzo di partenza a soli 19.990€, il nuovo ibrido non solo promette tecnologia all’avanguardia ma si presenta anche come un’opzione incredibilmente competitiva.

Rivoluzione Tecnologica in formato MG3 Hybrid+

La novità principale è l’introduzione della tecnologia ibrida Hybrid+. Questo sistema, sviluppato con cura da MG, si distingue per la sua batteria più grande e un motore elettrico potenziato, stabilendo così nuovi parametri di eccellenza nel segmento B. Il risultato? Una vettura compatta ma potente che offre un’esperienza di guida senza precedenti. Con una potenza di sistema fino a 143 kW (195CV) e consumi combinati di soli 4,4 l/100 km, la MG3 Hybrid+ si distingue per le sue prestazioni eccezionali e la sua eco-sostenibilità.

Fonte: Ufficio Stampa MG

Prestazioni straordinarie e flessibilità di guida

MG3 Hybrid+ si distingue per le sue prestazioni di classe mondiale. Grazie al suo motore a benzina da 1,5 litri e al motore elettrico da 100 kW, questa citycar è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi. In autostrada, l’accelerazione da 80 a 120 km/h richiede solo 5 secondi, evidenziando la sua versatilità e agilità su strada. Con modalità di guida personalizzabili come Eco, Standard e Sport, i conducenti possono adattare l’esperienza di guida alle proprie preferenze, garantendo così un’esperienza su strada su misura.

Comfort e maneggevolezza raffinate

MG3 Hybrid+ non è solo una vettura potente, ma anche estremamente confortevole. Grazie al suo telaio e alle sospensioni progettate per le strade europee, offre una guida fluida e piacevole in ogni situazione. Il sistema ibrido avanzato assicura un’elevata percorrenza in modalità totalmente elettrica, riducendo al minimo il rumore e le vibrazioni all’interno dell’abitacolo. Con una gamma di equipaggiamenti che include climatizzatore, infotainment di ultima generazione e sistemi avanzati di assistenza alla guida, MG3 Hybrid+ offre un livello di comfort e tecnologia di livello superiore.

Stile originale e personalizzabile

MG3 Hybrid+ non passa inosservata nemmeno dal punto di vista estetico. Con un design contemporaneo e una vasta gamma di colori e opzioni di personalizzazione, offre ai clienti la possibilità di creare una vettura che rispecchi il loro stile e la loro personalità. Dai cerchi in lega ai fari a LED, ogni dettaglio è stato curato con attenzione per garantire un look distintivo e accattivante.

Offerta imperdibile per l’avvento

Per celebrare il lancio della sua nuova citycar, MG ha messo a punto un’offerta speciale che la rende ancora più allettante. Con prezzi a partire da soli 19.990€ e promozioni esclusive in collaborazione con Santander Consumer Bank, l’acquisto di una MG3 Hybrid+ diventa non solo un investimento intelligente ma anche una scelta emozionante.