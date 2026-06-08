MG4 EV e MG4 Urban: due anime elettriche per conquistare la città e la strada

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Quando un modello riesce a diventare un bestseller, la tentazione sarebbe quella di non toccarlo. Ma alla tentazione MG punta al rilancio. MG4, che dal 2023 ha conquistato oltre 200.000 clienti nel mondo e più di 5.500 in Italia, si rinnova profondamente e diventa il simbolo della nuova filosofia MG. Oggi infatti MG4 non identifica più una sola vettura, ma due interpretazioni differenti della mobilità elettrica: nuova MG4 EV e l’inedita MG4 Urban.

Guardiamo cosa c’è dietro questa idea: il desiderio di MG è quello di offrire una risposta concreta a esigenze diverse senza rinunciare ai valori che hanno decretato il successo del marchio, ovvero tecnologia, accessibilità e un rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo.

MG4 EV: più matura, più tecnologica

Nuova MG4 EV rappresenta l’evoluzione della compatta elettrica che ha contribuito alla crescita del brand. Il design esterno mantiene le proporzioni dinamiche e futuristiche che l’hanno resa riconoscibile, ma introduce dettagli più raffinati come i nuovi cerchi aerodinamici da 18 pollici, uno spoiler posteriore ridisegnato e nuove tonalità di carrozzeria, tra cui Ealing Green e Piccadilly Blue.

Il cambiamento più evidente riguarda però l’abitacolo. La plancia è stata completamente riprogettata seguendo il nuovo family feeling MG e introduce lo Smart Cabin 2.0. Il display centrale HD da 12,8 pollici, il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto portano la vettura in una nuova dimensione digitale. Materiali più curati, superfici soft touch e una migliore qualità percepita rendono l’ambiente più sofisticato e accogliente.

Anche la sicurezza compie un passo avanti grazie all’introduzione dell’MG Pilot 3.0, che comprende 14 sistemi ADAS di ultima generazione e una funzione personalizzabile che consente al conducente di richiamare rapidamente le impostazioni preferite dei sistemi di assistenza alla guida.

MG4 Urban: la sorpresa che non ti aspetti

La vera novità della famiglia è però MG4 Urban. Non si tratta di un semplice restyling o di una variante della MG4 EV, ma di una vettura completamente nuova, sviluppata da zero con una piattaforma e un powertrain dedicati.

L’obiettivo è quello di offrire il prezzo e la praticità di una citycar, ma con lo spazio, la tecnologia e la sicurezza di una vettura di categoria superiore. Un progetto costruito attorno a tre pilastri fondamentali: design, spazio ed efficienza.

Lo stile si ispira alla sportiva Cyberster e punta su linee morbide e armoniose, con gruppi ottici distintivi, una firma luminosa posteriore che richiama la Union Jack e uno spoiler al tetto che dona carattere senza risultare aggressivo.

L’efficienza diventa protagonista

MG4 Urban nasce con un’attenzione quasi maniacale all’efficienza energetica. Il nuovo motore elettrico “6-in-1” integra numerosi componenti in un’unica unità compatta, mentre la batteria con architettura Cell-to-Body riduce le dispersioni energetiche durante la carica e la scarica.

A questo si aggiungono pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, componenti meccanici ottimizzati e uno studio aerodinamico sviluppato attraverso oltre 700 simulazioni CFD e più di 65 ore di test in galleria del vento. Il risultato è un coefficiente aerodinamico di appena 0,263 e una straordinaria efficienza di 7,88 km per kWh, valori che la collocano ai vertici della categoria.

Tanto spazio, senza compromessi

Se l’efficienza è una delle sue carte vincenti, lo spazio è probabilmente l’argomento che sorprende di più. Nonostante dimensioni compatte e una grande agilità urbana, MG4 Urban offre un bagagliaio da 577 litri che può arrivare a 1.364 litri abbattendo i sedili posteriori.

L’abitacolo mette inoltre a disposizione 984 mm per le gambe dei passeggeri posteriori e ben 30 vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo, confermando la volontà di trasformare una vettura urbana in una vera compagna di viaggio per la famiglia.

Batterie per ogni esigenza

La gamma MG4 Urban propone due batterie LFP da 43 e 54 kWh. La prima garantisce fino a 325 km di autonomia WLTP e 478 km in ambito urbano, mentre la seconda raggiunge 416 km nel ciclo combinato e supera i 600 km in città. MG4 EV, invece, si rivolge a chi cerca prestazioni superiori e batterie più capienti, con versioni da 64 e 77 kWh che possono arrivare fino a 545 km di autonomia.

L’elettrica che punta al grande pubblico

Il vero colpo di scena arriva però sul fronte commerciale. MG vuole rendere l’elettrico accessibile a un pubblico sempre più ampio e ha costruito una strategia aggressiva. MG4 Urban parte da un listino di 25.490 euro, ma grazie alle promozioni di lancio può arrivare a 19.490 euro. Anche le versioni più ricche restano sotto la soglia dei 25.000 euro, un valore particolarmente interessante nel panorama delle elettriche europee.