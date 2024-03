Mini Countryman, icona della versatilità urbana, si rinnova per il 2024 con una generazione più audace e sportiva che promette di conquistare gli appassionati di guida e di stile. Presentando due varianti iniziali – la C con 170 CV e la John Cooper Works ALL4 con 300 CV – Countryman si prepara a dominare le strade con un mix di potenza, comfort e personalizzazione.

Spirito sportivo, tradizione Mini

Nuova Mini Countryman, si presenta con una lunghezza di 443 cm, ampliando le proprie dimensioni per garantire un maggiore spazio e comfort sia per i passeggeri che per il carico. Proprio come un vero atleta, la Countryman è pronta ad esibirsi con due motorizzazioni di rilievo: il motore 3 cilindri 1.5 turbo ibrido leggero da 170 CV nella versione C e il potente 4 cilindri 2.0 da 300 CV della John Cooper Works ALL4, perfetto per chi cerca emozioni forti alla guida.

Prestazioni e stile di serie

Ogni dettaglio della Mini Countryman 2024 è pensato per offrire un’esperienza di guida senza pari, con una gamma di allestimenti che soddisfa ogni esigenza. Dai modelli Essential e Classic fino alla sportiva John Cooper Works, ogni versione si distingue per la sua dotazione di serie, che include tecnologie di sicurezza avanzate come la frenata automatica d’emergenza e fari a led, oltre a dettagli di design come cerchi in lega e tetto in tinta carrozzeria, che conferiscono un tocco di eleganza e sportività.

Personalizzazione al massimo

Mini Countryman offre la possibilità di personalizzare il proprio veicolo secondo i propri gusti e necessità, grazie a una serie di pacchetti opzionali che permettono di aggiungere comfort, tecnologia e stile. La John Cooper Works, in particolare, può essere ulteriormente personalizzata attraverso cinque pacchetti disponibili, che vanno dal lussuoso al pratico, garantendo un’esperienza di guida unica e su misura per ogni cliente.

Prezzi e disponibilità

Nuova Mini Countryman sarà disponibile sul mercato a partire da aprile 2024, con prezzi competitivi che partono da 34.900 euro. Con due versioni iniziali e una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, la Countryman si conferma come un’icona di stile e prestazioni nel panorama dei crossover urbani, pronta a conquistare nuovi fan con il suo spirito sportivo e la sua personalità unica.