Nissan X-Trail compie 25 anni e si reinventa: più stile, tecnologia e libertà di movimento

L'eleganza Nissan di sentirsi liberi: 25 anni di avventure e un nuovo modo di viaggiare alla X-Trail

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

giornalista e automotive specialist

Otto milioni di esemplari venduti nel mondo, quattro generazioni e una nuova versione N-TREK che porta l’avventura nella quotidianità. Nissan rinnova il suo SUV più celebre con interni raffinati, sette posti e l’innovativa tecnologia e-POWER. Un equilibrio tra eleganza, comfort e quella voglia di viaggiare che non passa mai di moda.

Otto milioni di esemplari venduti nel mondo sono la conferma di un’intuizione che, venticinque anni fa, ha contribuito a cambiare il mercato automobilistico. Nel 2001 Nissan presentava X-Trail, un modello destinato a mettere in discussione le tradizionali categorie dell’auto: troppo confortevole per essere considerato un fuoristrada puro, troppo robusto per somigliare a una berlina, sufficientemente versatile per diventare un riferimento tra i SUV familiari.

Quattro generazioni dopo, X-Trail festeggia il suo primo quarto di secolo con un aggiornamento che interessa design, abitacolo e tecnologie di bordo. La novità più interessante, però, riguarda la filosofia del progetto: conservare la tradizione della trazione integrale Nissan e reinterpretarla attraverso l’elettrificazione, senza rinunciare alla praticità che ha contribuito al successo del modello.

La gamma è oggi interamente e-POWER, il sistema ibrido Nissan che affida la trazione alle ruote esclusivamente al motore elettrico, mentre il propulsore a benzina produce l’energia necessaria. A questo si aggiunge la possibilità di scegliere la trazione integrale e-4ORCE, evoluzione tecnologica di una lunga esperienza nel mondo del 4×4.

Il risultato è un SUV che continua a puntare su spazio, comfort e sicurezza, ma con un’immagine più contemporanea e una nuova versione N-TREK amata da chi trascorrere il tempo libero all’aria aperta.

Venticinque anni di X-Trail, una storia di intuizioni e innovazione

Per comprendere il successo di X-Trail bisogna tornare al 2001, quando il mercato era ancora diviso tra automobili tradizionali e fuoristrada dalla vocazione specialistica. Nissan scelse di avvicinare questi due mondi, proponendo un modello capace di affrontare percorsi difficili senza sacrificare il comfort di una vettura familiare.

Quell’intuizione ha accompagnato l’evoluzione del SUV attraverso quattro generazioni, mentre la tecnologia della trazione integrale diventava progressivamente più sofisticata.

Dai sistemi 4WD convenzionali alla tecnologia ALL MODE 4×4, fino all’attuale e-4ORCE, Nissan ha sviluppato soluzioni pensate per migliorare motricità, stabilità e controllo.

Oggi e-4ORCE utilizza due motori elettrici, uno per ciascun asse, coordinati da un sistema elettronico che regola la distribuzione della forza motrice e l’azione dei freni sulle quattro ruote.

La particolarità è la velocità di intervento. Secondo Nissan, il sistema può reagire alle variazioni di aderenza in appena un decimillesimo di secondo, contribuendo a mantenere la stabilità anche su superfici bagnate, innevate o scivolose.

Una tecnologia che non serve soltanto ad affrontare condizioni difficili. La gestione elettronica della coppia permette infatti di ridurre i movimenti della carrozzeria, migliorando il comfort durante accelerazioni, frenate e cambi di direzione.

Un SUV da sette posti che mette lo spazio al servizio della quotidianità

Nuovo X-Trail mantiene uno dei suoi principali punti di forza: la capacità di accogliere fino a sette persone, con una configurazione interna studiata per adattarsi a esigenze differenti.

La seconda fila di sedili è scorrevole e dispone di schienali frazionabili 40/20/40. Una soluzione particolarmente utile quando occorre trasportare contemporaneamente passeggeri e oggetti ingombranti, senza dover rinunciare completamente ai sedili posteriori.

La versatilità è un aspetto centrale del progetto, soprattutto per un modello che si rivolge alle famiglie, ma anche a chi pratica sport o viaggia frequentemente.

La posizione di guida rialzata facilita la visibilità, mentre l’abitacolo è stato progettato per offrire un ambiente confortevole anche nei trasferimenti più lunghi.

L’attenzione all’utilizzo quotidiano emerge anche dalle dotazioni disponibili: climatizzatore automatico a tre zone, sedili anteriori e posteriori riscaldati, volante riscaldato e parabrezza riscaldato.

Un insieme di soluzioni che contribuisce a rendere X-Trail un’automobile versatile, capace di affrontare con naturalezza sia gli spostamenti urbani sia i viaggi con tutta la famiglia.

Il nuovo design punta su dettagli più raffinati

L’aggiornamento stilistico di X-Trail interessa soprattutto il frontale, ora caratterizzato da una nuova griglia V-Motion più ampia e pulita, abbinata a un paraurti ridisegnato con prese d’aria laterali.

Le proporzioni rimangono quelle di un SUV robusto, ma alcuni dettagli contribuiscono a rendere l’immagine più moderna. I passaruota nero lucido, le pedane laterali e gli specchietti neri sottolineano il carattere della carrozzeria, mentre i cerchi in lega da 19 pollici con finitura diamantata aggiungono una nota più elegante.

Nuovi anche i gruppi ottici posteriori a LED, che aggiornano la firma luminosa.

La gamma colori si arricchisce di Universal Blue e Dark Beige, due tonalità disponibili anche in configurazione bicolore. La prima valorizza il carattere dinamico della vettura, mentre la seconda interpreta una scelta cromatica più discreta.

Il risultato è un design che conserva l’identità di X-Trail, aggiornandola senza ricorrere a soluzioni eccessive.

N-TREK, dettagli sportivi e materiali pensati per la vita all’aperto

La novità più caratteristica della gamma è la versione N-TREK, profondamente rinnovata in occasione del venticinquesimo anniversario.

L’allestimento interpreta il lato più avventuroso di X-Trail attraverso una serie di dettagli esclusivi. Gli inserti rossi sui paraurti, le cuciture interne a contrasto e i loghi Nissan neri e rossi, presenti anche sul volante e sulle ruote, conferiscono alla vettura una personalità più sportiva.

Completano l’allestimento cerchi in lega dedicati da 19 pollici, barre al tetto nere, luci full LED e un nuovo tetto panoramico apribile.

Sul bagagliaio compare anche il simbolo del Monte Fuji, un richiamo alle origini giapponesi del marchio.

Ma gli elementi più interessanti riguardano la praticità. I sedili sono rivestiti in CellCloth, un materiale impermeabile progettato per resistere all’acqua e rimanere asciutto al tatto.

Una caratteristica utile per chi pratica attività sportive, frequenta la montagna o il mare e utilizza spesso l’automobile per trasportare attrezzature e abbigliamento.

Nel vano bagagli sono inoltre presenti tappetini impermeabili in gomma con rivestimento reversibile, pensati per facilitare la gestione degli oggetti sporchi o bagnati.

Soluzioni concrete, che rendono N-TREK una versione particolarmente interessante per chi cerca un SUV familiare con una maggiore vocazione outdoor.

Interni più curati, tra materiali premium e funzionalità

Nell’abitacolo il rinnovamento punta su una maggiore qualità percepita, attraverso nuovi rivestimenti e finiture.

Tra le novità figurano la pelle marrone trapuntata e una nuova opzione in pelle sintetica di alta qualità. L’obiettivo è valorizzare l’ambiente interno, mantenendo la funzionalità richiesta a un’automobile destinata a un utilizzo frequente.

La plancia conserva un’impostazione razionale, con comandi facilmente accessibili e una disposizione degli strumenti studiata per limitare le distrazioni.

La modularità dei sedili posteriori e la possibilità di scegliere la configurazione a sette posti completano un abitacolo nel quale comfort e praticità hanno un ruolo centrale.

L’attenzione ai materiali assume una declinazione differente sulla versione N-TREK, dove i rivestimenti impermeabili privilegiano la resistenza e la facilità di utilizzo.

Tecnologia intuitiva, Google integrato e telecamere 3D

La dotazione tecnologica rappresenta un altro elemento importante del nuovo X-Trail.

Su tutta la gamma sono presenti due schermi da 12,3 pollici: il quadro strumenti digitale TFT e il display centrale dedicato all’infotainment.

Il sistema NissanConnect con Google integrato consente di accedere ai servizi digitali attraverso un’interfaccia familiare, rendendo più semplice la gestione delle funzioni di bordo.

Tra le novità figura l’Around View Monitor 3D, che permette di visualizzare l’ambiente circostante la vettura attraverso le telecamere esterne. Una funzione particolarmente utile durante le manovre, soprattutto nei parcheggi più stretti.

Il ProPILOT Assist, nella sua evoluzione più recente, offre invece un supporto alla guida nella gestione della velocità, della distanza dal veicolo precedente e del mantenimento della corsia, nelle condizioni previste dal sistema.

La tecnologia è quindi orientata soprattutto a rendere più semplice l’esperienza quotidiana, senza trasformare la guida in una continua interazione con gli schermi.

e-POWER, l’ibrido Nissan che punta sul piacere della guida elettrica

La scelta tecnica più importante riguarda la motorizzazione. Il nuovo X-Trail è disponibile esclusivamente con il sistema e-POWER, una tecnologia brevettata Nissan che propone un funzionamento differente rispetto agli ibridi tradizionali.

Le ruote sono mosse sempre dal motore elettrico, mentre il propulsore a benzina viene utilizzato per produrre l’energia necessaria.

Il sistema permette così di ottenere una risposta all’acceleratore immediata, una progressione fluida e una guida particolarmente silenziosa, senza richiedere la ricarica attraverso una presa esterna.

Per il conducente, il vantaggio principale è la possibilità di ritrovare le sensazioni tipiche della trazione elettrica mantenendo la praticità del rifornimento tradizionale.

La tecnologia e-POWER è disponibile anche in abbinamento alla trazione integrale e-4ORCE, che utilizza due motori elettrici per gestire la motricità sui due assi.

L’elettrificazione diventa così uno strumento per migliorare non soltanto l’efficienza, ma anche il comportamento dinamico e il comfort.

Comfort, sicurezza e piacere di guida: la formula X-Trail

A venticinque anni dal debutto, Nissan X-Trail continua a evolvere ma mantiene i suoi elementi distintivi.

Lo spazio fino a sette posti e la modularità dell’abitacolo rispondono alle esigenze delle famiglie. La tecnologia e-POWER offre una guida fluida e immediata, mentre la trazione integrale e-4ORCE contribuisce a migliorare stabilità e controllo.

Il rinnovamento degli interni, la connettività Google integrata e i sistemi di assistenza alla guida completano un progetto che punta soprattutto sulla qualità dell’esperienza a bordo.

Con nuova N-TREK, Nissan aggiunge una versione dal carattere più sportivo e avventuroso, valorizzando materiali resistenti e soluzioni pratiche per il tempo libero.

Dopo oltre otto milioni di esemplari venduti, X-Trail conferma quindi la formula che ne ha accompagnato il successo: un SUV robusto, confortevole e tecnologico, pensato per la famiglia ma capace di offrire quella libertà di movimento che continua a essere uno dei motivi più convincenti per mettersi al volante.