Nuova Audi RS3… potenza e innovazione in pista e sul ghiaccio… tra storia e futuro

Nuova generazione della compatta sportiva Audi, presentata in anteprima a Madonna di Campiglio in occasione dell'evento Ducati "Campioni in pista”: Audi RS3

A Madonna di Campiglio, la meravigliosa località dolomitica, si è svolto un evento imperdibile che ha unito due icone del mondo automobilistico e motociclistico: Audi e Ducati. In questa cornice, Audi ha svelato la sua nuova RS3, un’automobile che incarna l’essenza della sportività e della tecnologia all’avanguardia. L’evento “Campioni in pista”, dedicato alla presentazione del Team Ducati MotoGP 2025, ha reso la rappresentazione di questa nuova era ancora più suggestiva. Con piloti di fama mondiale come Francesco Bagnaia e Marc Márquez presenti, l’atmosfera era carica di adrenalina e passione per le alte prestazioni.

Compatte Audi A3: protagoniste del mercato

Vertice della gamma Audi A3, nuova RS3 è destinata a mantenere la sua posizione di leader tra le compatte premium in Italia nel 2024. Con un portfolio tecnologico che spazia da potenze da 116 a 400 CV, includendo cinque sistemi propulsivi e varianti di trazione, nuove RS3 Sportback e Sedan ricevono un significativo aggiornamento estetico e tecnico. Queste vetture non solo si impongono per le loro prestazioni, ma anche per un design robusto che attrae tutti gli appassionati del marchio.

Design aggressivo e muscoloso

Nuove Audi RS3 Sportback e RS3 Sedan elevano il look RS a un nuovo livello, presentando un single frame ampliato e prese d’aria frontali ridisegnate. Le ingegnose modifiche, come le fenditure sotto la calandra e lo splitter a tutta larghezza, assieme alle luci diurne altamente digitalizzate, conferiscono un aspetto futuristico e affascinante. Al retrotreno, paraurti e estrattore si ispirano al Motorsport, sottolineando ulteriormente l’anima racing della vettura.

Comfort e tecnologia di ultima generazione

L’abitacolo di nuova RS3 non è da meno, con un volante multifunzione a 3 razze dal design sportivo e sedili a guscio RS in carbonio opaco, che enfatizzano un’atmosfera di alta classe. Il cruscotto è animato da Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici, che offre informazioni dettagliate riguardanti potenza, coppia, pressione degli pneumatici, e tempi sul giro, rendendo l’esperienza di guida coinvolgente e altamente interattiva.

Performance degne di nota grazie al motore iconico

Sotto il cofano di Audi RS3 si trova l’iconico motore 5 cilindri 2.5 TFSI, capace di erogare 400 CV e 500 Nm di coppia. Questo motore non solo offre prestazioni esplosive, raggiungendo 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, ma il suo sound inconfondibile è stato ulteriormente migliorato per offrire un’esperienza acustica eccezionalmente coinvolgente.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Tecnologie avanzate: il cuore della dinamica di guida

Il pacchetto evolutivo di nuova Audi RS3 include un’integrazione unica di sistemi elettronici. La gestione della trazione integrale quattro, la distribuzione selettiva della coppia sulle singole ruote e un software intelligente di controllo della stabilità costituiscono il cuore della nuova esperienza di guida. La nuova centralina consente di valutare una vasta gamma di informazioni in tempo reale, migliorando così la precisione e la reattività alle azioni del guidatore.

Un sistema di guidabilità senza rivali

Audi drive select offre ai conducenti sette programmi differenti, tra cui modalità comfort, auto, dynamic e efficiency. Per gli appassionati di performance, le modalità RS Individual e RS Performance consentono un’accelerazione incomparabile, ottimizzando la configurazione per le prestazioni in pista. Il programma RS Torque Rear favorisce i drift controllati, aumentando ulteriormente la versatilità della vettura.

Freni e sterzo: precisione totale in ogni situazione

Per quanto riguarda la frenata, nuova RS3 è equipaggiata con un impianto frenante di alta qualità dotato di pinze a sei pistoncini e dischi anteriori in acciaio di 375 mm e posteriori di 310 mm, assicurando prestazioni di frenata superiori in ogni situazione. Per chi desidera il massimo dal proprio veicolo, sono disponibili i dischi carboceramici maggiorati da 380 mm, che riducono il peso complessivo di circa 10 chilogrammi, migliorando ulteriormente la dinamica di guida.

Con lo sterzo progressivo RS, dotato di demoltiplicazione variabile e servoassistenza, Audi RS3 offre un’esperienza di conduzione altamente reattiva. Questo permette ai guidatori di affrontare curve strette e cambi di direzione con agilità e precisione, rendendo ogni viaggio non solo uno spostamento, ma un’esperienza di guida avvincente.

Dimensioni e peso: compattezza e stabilità

Nuove Audi RS3 confermano le dimensioni della precedente generazione, mantenendo una lunghezza di 4,38 metri per la Sportback e di 4,53 metri per la Sedan. Con una larghezza di 1,85 metri e un’altezza che varia tra 1,43 e 1,41 metri, queste vetture offrono un’ottima stabilità su strada e una posizione di guida sportiva. Il peso a vuoto è di 1.570 kg per la Sportback e 1.575 kg per la Sedan, permettendo un rapporto peso/potenza molto favorevole, fondamentale per le prestazioni da leader della categoria.

Storia di RS3: evoluzione e innovazione

La storia di Audi RS3 è cominciata nel 2011, quando debuttò con il motore 5 cilindri turbocompresso da 340 CV nella variante hatchback. La seconda generazione, prodotta dal 2015 al 2020, ha visto l’introduzione della versione Sedan nel 2017 e un incremento della potenza a 400 CV. Con la terza generazione presentata nel 2021, Audi ha innovato ulteriormente implementando la trazione integrale quattro e il sistema RS torque splitter, cambiando il modo in cui prestazioni e maneggevolezza si integrano per i conducenti di sportivi.

Oggi, con nuova Audi RS3, il marchio dei quattro anelli alza ulteriormente l’asticella delle berline sportive compatte. Nell’ultimo aggiornamento, oltre ad affinare il noto propulsore 2.5 TFSI, Audi ha reso queste vetture più efficienti e con una maggiore risposta al volante, avanzando nel suo impegno nell’offrire performance di livello mondiale.

Dotazioni di serie: un pacchetto completo

Nuova Audi RS3 è equipaggiata di serie con una serie di funzionalità avanzate che garantiscono tanto comfort quanto prestazioni. Tra queste, vi è l’assistente agli ostacoli con assistente alla svolta, Audi App Store, l’infotainment di alta classe con Audi connect, e un sistema di navigazione MMI plus con MMI touch. La vettura è dotata anche di cerchi in lega da 19 pollici, climatizzatore automatico bizona, e finiture interne in carbonio, tutti dettagli pensati per rendere l’esperienza a bordo ancora più esclusiva.

I sistemi di ausilio alla guida, come l’assistenza al parcheggio e il lane departure warning con emergency assist, offrono un ulteriore livello di sicurezza, mentre i sedili sportivi RS con poggiatesta integrati e design a rombi completano un abitacolo progettato per gli appassionati di sportività e prestazioni.

Accessori e personalizzazione: un tocco di stile personale

Per coloro che desiderano rendere la propria Audi RS3 ancora più unica, un’ampia gamma di accessori e pacchetti optional è disponibile. Questi includono cerchi in lega da 19 pollici a 10 razze, impianto di scarico sportivo RS, e pacchetti di design RS plus in rosso o verde. Il pacchetto RS Dynamic plus offre prestazioni entusiasmanti con un aumento del limite di velocità a 290 km/h e sospensioni RS plus con ammortizzatori a regolazione adattiva DCC, rendendo la RS3 non solo un’automobile sportiva, ma un vero e proprio oggetto da collezione.

Performance da record: una vera campionessa

In termini di prestazioni, Audi RS3 si distingue per la sua accelerazione e velocità massima. Con un tempo di 7’33”123, conquista il record al Nürburgring per le berline compatte, migliorando la performance della generazione precedente di oltre 7 secondi e di oltre 5 secondi il primato di categoria. Questo risultato eccezionale dimostra non solo le avanzate capacità tecniche della vettura, ma anche l’impegno di Audi nel continuo miglioramento delle prestazioni e nella ricerca dell’eccellenza nel settore automobilistico.

Audi RS3: eccellenza di stile e performance

Nuova Audi RS3 non è semplicemente un’auto ma un vero e proprio manifesto di ciò che Audi rappresenta: innovazione, prestazioni superiori e design audace. La presentazione a Madonna di Campiglio non ha solo celebrato l’auto stessa, ma ha anche rinnovato i legami storici tra Audi e Ducati, marchi che brillano per il loro spirito competitivo e la loro reputazione di eccellenza nel rispettivo settore.