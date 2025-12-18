Nuova Jeep Compass, un mito che si rinnova

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Cambiare per restare fedeli a se stesse. Nuova Jeep Compass fa esattamente questo: evolve in modo deciso, abbraccia l’elettrificazione e alza l’asticella di comfort e tecnologia, senza rinunciare a quel carattere ruvido e autentico che da quasi 85 anni è il marchio di fabbrica Jeep.

Progettata e ingegnerizzata in Europa, nuova Compass entra nel cuore del segmento C-SUV con un messaggio chiaro: la modernità non è una moda, è una responsabilità. E Jeep, da brava americana con solide radici europee, fa le cose come si sono sempre fatte: partendo dalla sostanza.

Evoluzione, non rivoluzione

Lunga 4,55 metri, con proporzioni più generose e un’aerodinamica ottimizzata, nuova Compass affina il design iconico Jeep rendendolo più funzionale. Radar e telecamere sono posizionati più in alto – una scelta pratica, non estetica – per affrontare l’off-road senza timori. Il frontale è più protettivo, l’assetto più maturo, e l’arrivo di un allestimento AWD dedicato con gancio traino conferma che qui l’avventura non è un semplice claim pubblicitario.

Ufficio Stampa Jeep

Comfort da SUV premium, anima da Jeep

Sospensioni riviste, rollio ridotto del 20%, accelerazione verticale migliorata del 15% e 200 mm di altezza da terra: numeri che raccontano una guida più stabile e rilassata, tanto in città quanto sui percorsi più sconnessi. Dentro, l’atmosfera cambia passo: materiali più raffinati, isolamento acustico migliorato e spazio extra per tutti. I passeggeri posteriori guadagnano 20 mm per le gambe, il bagagliaio arriva a 550 litri e i vani portaoggetti anteriori toccano quota 34 litri. Nulla è lasciato al caso, perché il comfort – quello vero – nasce dalla funzionalità.

Quando la tecnologia serve davvero

Qui Jeep resta fedele alla sua filosofia: la tecnologia deve fare qualcosa, non solo sembrare intelligente. Il sistema Selec-Terrain interviene realmente su meccanica ed elettronica, adattando Compass a ogni fondo. Cinque modalità di guida – Auto, Sport, Snow, Sand/Mud ed Electric – lavorano in sinergia con ESP, ABS e controllo di trazione per garantire sicurezza e precisione. Altro che lucine colorate: qui si parla di sostanza.

Elettrificazione con libertà di scelta

Nuova Compass offre una delle gamme più complete del segmento: e-Hybrid da 145 CV con autonomia fino a 970 km, versione 100% elettrica da 213 CV con 500 km di autonomia e, in arrivo, un plug-in hybrid da 195 CV e due ulteriori BEV fino a 375 CV a trazione integrale. Un ventaglio ampio, perché la libertà – per Jeep – resta una cosa seria.

Connessa, ma senza complicarsi la vita

Plancia digitale da 10,25”, infotainment da 16”, Head-Up Display e servizi connessi evoluti, gestibili anche da remoto tramite la nuova app Jeep 2.0. La guida autonoma di Livello 2 è di serie, con Predictive Adaptive Cruise Control e cambio corsia semi-automatico. Persino ChatGPT entra nel sistema infotainment, ma senza rubare la scena: qui la tecnologia accompagna, non distrae.

Prezzi e posizionamento

Il listino parte da 39.900 euro per la e-Hybrid e da 47.900 euro per la full electric, con formule finanziarie da 249 euro al mese. Un posizionamento coerente con un SUV che guarda al futuro senza dimenticare da dove viene, facendo quello che ha sempre fatto meglio: adattarsi ai tempi senza perdere l’anima. Perché le mode passano, le strade cambiano, ma il piacere di arrivare ovunque – possibilmente con stile – resta una certezza.