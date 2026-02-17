Nuova Kia Stonic, il crossover che cambia passo

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è un momento in cui un’auto decide di crescere senza perdere la leggerezza. Nuova Stonic è esattamente questo: il crossover compatto di Kia si rinnova in profondità, dentro e fuori, e lo fa con quell’eleganza disinvolta che piace a chi vive la città come un’estensione del proprio stile personale. Più tecnologia, più carattere, più personalità. E sì, anche qualche vantaggio concreto per chi la sceglie oggi.

Un look che parla la lingua del presente

La prima impressione conta, e Stonic lo sa bene. Il design si aggiorna seguendo la filosofia “Opposites United”: linee più tese, paraurti ridisegnati, firma luminosa Star Map a LED e nuovi cerchi da 16 e 17 pollici che danno ritmo alla silhouette. I colori raccontano una voglia di evasione urbana – Adventurous Green, Yacht Blue, Snow White Pearl – perché anche nel traffico si può avere personalità. Il nuovo logo Kia completa un frontale che guarda avanti senza dimenticare le proporzioni compatte, perfette per la vita reale (parcheggi compresi).

Dentro, l’effetto “auto di categoria superiore”

Apri la porta e la sorpresa è tutta lì: Nuova Stonic alza l’asticella degli interni. La plancia è stata ridisegnata attorno al panoramic dual display, con due schermi da 12,3” che trasformano l’abitacolo in un piccolo hub digitale. La tecnologia è protagonista ma non invadente: comandi intuitivi, materiali curati, nuovi volanti (a due o tre razze, GT-Line docet) e sedili dedicati per ogni allestimento. È quel tipo di comfort moderno che non fa rumore, ma una volta provato… non si molla più.

Motori intelligenti per un’Europa in transizione

Tradizione e buon senso, prima di tutto. Kia sceglie una gamma motori concreta e adatta alla realtà europea:

1.0 T-GDi benzina da 100 CV , per chi ama la semplicità efficiente

, per chi ama la semplicità efficiente 1.0 T-GDi mild-hybrid da 115 CV, per chi vuole un passo in più senza stravolgere le abitudini

Manuale a 6 marce o automatico DCT a 7 rapporti, sempre trazione anteriore. E per chi guarda al risparmio intelligente, è già annunciata anche la versione GPL. Una strategia equilibrata, senza estremismi: come si faceva una volta, ma con la tecnologia di oggi.

Urban, Style, GT-Line: scegli il tuo carattere

Tre allestimenti, tre modi di essere Stonic.

Urban è già completa: fari LED, cerchi in lega, ADAS di serie e tutta la sicurezza che ci si aspetta da Kia.

è già completa: fari LED, cerchi in lega, ADAS di serie e tutta la sicurezza che ci si aspetta da Kia. Style aggiunge comfort e dettagli smart, e al lancio regala il Launch Pack con dotazioni da categoria superiore.

aggiunge comfort e dettagli smart, e al lancio regala il con dotazioni da categoria superiore. GT-Line è la più grintosa: dettagli sportivi, sedili dedicati, tecnologia avanzata e sistemi di assistenza evoluti.

Il bello? Non devi rinunciare alla sicurezza: la dotazione ADAS è ampia e trasversale, perché la tranquillità alla guida non dovrebbe mai essere un optional.

Vantaggi concreti, come piace agli italiani

Oltre allo stile, c’è la sostanza. Per il lancio, Kia propone vantaggi fino a 4.850 euro: assicurazione Furto & Incendio inclusa, bonus fedeltà, pack gratuiti e formule finanziarie accessibili. Nuova Stonic sceglie equilibrio, design e intelligenza. Un crossover compatto che interpreta il presente senza dimenticare una lezione fondamentale: le cose fatte bene, alla fine, sono sempre quelle che durano di più.