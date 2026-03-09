Nuova Kia Stonic, ecco come cambia il Suv compatto da città

Nonostante sia un restyling la nuova Kia Stonic ha voltato decisamente pagina rispetto al passato.

Foto di Stefano Bettetini

Oggi parliamo della nuova Kia Stonic, un crossover compatto che si rinnova e punta tutto su stile, tecnologia e praticità.

Sebbene le dimensioni esterne restino fedeli alla configurazione originaria con una lunghezza di 4,17 metri, l’impatto visivo generato dal nuovo design è quello di un veicolo totalmente inedito. A prima vista si nota subito il frontale più moderno, con una firma luminosa a LED che la rende molto più riconoscibile su strada. È una macchina che vuole piacere, soprattutto a chi cerca qualcosa di giovane e dinamico per la città, ma senza rinunciare a un look un po’ da SUV.

INTERNI

Dentro, il salto in avanti è importante. La plancia è dominata dal doppio display panoramico: strumentazione digitale e infotainment sono affiancati in un unico grande pannello, molto chiaro e semplice da usare. Finalmente un ambiente che sembra davvero aggiornato ai tempi che viviamo, con connettività completa per smartphone e comandi intuitivi.

ADAS

Dal punto di vista tecnologico, la Stonic si difende bene anche sulla sicurezza. Troviamo i principali sistemi di assistenza alla guida: mantenimento di corsia, frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco tutte cose che ormai pretendiamo anche su auto compatte, e qui sono presenti.

MOTORI

La gamma motori si apre con il propulsore a benzina 1.0 T-GDi da 100 CV, un tre cilindri equilibrato che promette consumi combinati nel ciclo WLTP compresi tra 5,5 e 5,8 l/100 km, equivalenti a circa 17-18 km/l. Per chi desidera i vantaggi dell’elettrificazione, è disponibile la versione mild-hybrid a 48V da 115 CV.

Questa variante si dimostra leggermente più efficiente: la versione con cambio manuale si attesta tra i 5,3 e i 5,7 l/100 km, mentre la variante con cambio automatico a doppia frizione DCT risulta marginalmente migliore, con valori medi compresi tra 5,3 e 5,6 l/100 km. infine,vità molto attesa riguarda infine l’arrivo nel corso del 2026 di una versione GPL di serie completerà un’offerta motoristica pensata per coniugare prestazioni brillanti e costi di gestione contenuti.

DIMENSIONI

Le dimensioni restano compatte: poco più di quattro metri di lunghezza, quindi perfetta per muoversi in città, parcheggiare facilmente e affrontare il traffico quotidiano. Ma allo stesso tempo il bagagliaio è abbastanza capiente per viaggi, spesa e weekend fuori porta.

GIUDIZIO FINALE

La nuova Stonic è una macchina concreta: design moderno, tanta tecnologia, buona dotazione di sicurezza e costi di gestione contenuti. È pensata per chi vuole un crossover urbano senza fronzoli, ma con tutto quello che serve davvero oggi.

