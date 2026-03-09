Nuova Kia Stonic, ecco come cambia il Suv compatto da città

Nonostante sia un restyling la nuova Kia Stonic ha voltato decisamente pagina rispetto al passato.

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Oggi parliamo della nuova Kia Stonic, un crossover compatto che si rinnova e punta tutto su stile, tecnologia e praticità.

Sebbene le dimensioni esterne restino fedeli alla configurazione originaria con una lunghezza di 4,17 metri, l’impatto visivo generato dal nuovo design è quello di un veicolo totalmente inedito. A prima vista si nota subito il frontale più moderno, con una firma luminosa a LED che la rende molto più riconoscibile su strada. È una macchina che vuole piacere, soprattutto a chi cerca qualcosa di giovane e dinamico per la città, ma senza rinunciare a un look un po’ da SUV.

INTERNI

Dentro, il salto in avanti è importante. La plancia è dominata dal doppio display panoramico: strumentazione digitale e infotainment sono affiancati in un unico grande pannello, molto chiaro e semplice da usare. Finalmente un ambiente che sembra davvero aggiornato ai tempi che viviamo, con connettività completa per smartphone e comandi intuitivi.

ADAS

Dal punto di vista tecnologico, la Stonic si difende bene anche sulla sicurezza. Troviamo i principali sistemi di assistenza alla guida: mantenimento di corsia, frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco tutte cose che ormai pretendiamo anche su auto compatte, e qui sono presenti.

MOTORI

La gamma motori si apre con il propulsore a benzina 1.0 T-GDi da 100 CV, un tre cilindri equilibrato che promette consumi combinati nel ciclo WLTP compresi tra 5,5 e 5,8 l/100 km, equivalenti a circa 17-18 km/l. Per chi desidera i vantaggi dell’elettrificazione, è disponibile la versione mild-hybrid a 48V da 115 CV.

Questa variante si dimostra leggermente più efficiente: la versione con cambio manuale si attesta tra i 5,3 e i 5,7 l/100 km, mentre la variante con cambio automatico a doppia frizione DCT risulta marginalmente migliore, con valori medi compresi tra 5,3 e 5,6 l/100 km. infine,vità molto attesa riguarda infine l’arrivo nel corso del 2026 di una versione GPL di serie completerà un’offerta motoristica pensata per coniugare prestazioni brillanti e costi di gestione contenuti.

DIMENSIONI

Le dimensioni restano compatte: poco più di quattro metri di lunghezza, quindi perfetta per muoversi in città, parcheggiare facilmente e affrontare il traffico quotidiano. Ma allo stesso tempo il bagagliaio è abbastanza capiente per viaggi, spesa e weekend fuori porta.

GIUDIZIO FINALE

La nuova Stonic è una macchina concreta: design moderno, tanta tecnologia, buona dotazione di sicurezza e costi di gestione contenuti. È pensata per chi vuole un crossover urbano senza fronzoli, ma con tutto quello che serve davvero oggi.