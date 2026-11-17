A cinquant'anni dal debutto, Gamma torna con una nuova identità: crossover fastback, progettata e costruita a Melfi, segna un passaggio decisivo nel rilancio di Lancia

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

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A cinquant’anni dal debutto, Gamma torna con una nuova identità: crossover fastback, motorizzazioni ibride ed elettriche, interni ispirati al design italiano e una HF Integrale da 375 CV. Progettata e costruita a Melfi, segna un passaggio decisivo nel rilancio di Lancia.

Il Salone di Parigi 2026 ha segnato il ritorno di uno dei nomi più rappresentativi della storia Lancia. Nuova Gamma raccoglie l’eredità dell’ammiraglia del 1976 e la interpreta attraverso un progetto completamente italiano, che punta su comfort, efficienza aerodinamica e tecnologia.

Con un’autonomia elettrica che supera i 740 chilometri e una gamma pensata per esigenze differenti, il marchio torinese torna a confrontarsi con il mercato europeo delle vetture di fascia medio-alta.

Cinquant’anni dopo, una nuova idea di ammiraglia

Era il marzo del 1976 quando Lancia presentava al Salone di Ginevra la Gamma, un’ammiraglia disegnata da Pininfarina che interpretava il lusso automobilistico con una personalità fuori dagli schemi. Linee eleganti, soluzioni tecniche originali e un motore boxer da 140 CV nella versione più potente ne facevano una vettura diversa dalle concorrenti.

Cinquant’anni dopo, proprio nell’anno in cui Lancia celebra il suo 120° anniversario, quel nome torna a occupare un posto importante nella storia del marchio. Crossover fastback lunga 4,67 metri, larga 1,89 e alta 1,63. Una scelta che rispecchia l’evoluzione del mercato, senza rinunciare alla tradizione delle grandi Lancia, da sempre attente al rapporto tra eleganza, innovazione e comfort.

Dopo la concept Pu+Ra HPE e il debutto di nuova Ypsilon, Gamma rappresenta il passo successivo del piano di rilancio. Una vettura pensata per il mercato europeo, capace di rivolgersi tanto ai clienti privati quanto alle flotte aziendali, con una gamma di motorizzazioni che comprende l’ibrido e diverse configurazioni completamente elettriche.

Il design italiano incontra l’aerodinamica

La carrozzeria propone proporzioni slanciate, superfici scolpite e una coda rastremata che caratterizza il profilo fastback. Il frontale riprende il Calice luminoso, reinterpretazione contemporanea di uno dei segni storici del marchio, mentre nella parte posteriore ritroviamo la firma luminosa a T e le caratteristiche persiane, arricchite da elementi aerodinamici.

L’attenzione al design non si esaurisce nell’estetica. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica Cx di appena 0,25, dichiarato da Lancia come il migliore del segmento, nuova Gamma raggiunge un risultato particolarmente interessante per una vettura di queste dimensioni. Contribuiscono il doppio spoiler posteriore, i cerchi Aero e la griglia anteriore attiva, che regola i flussi d’aria secondo le necessità.

A questo si aggiunge una resistenza al rotolamento di soli 4,7 kg/t, altro elemento che permette di contenere i consumi e migliorare l’efficienza, soprattutto nelle versioni elettriche. Il risultato è una carrozzeria nella quale la ricerca stilistica e quella tecnica procedono insieme.

Un salotto italiano, con spazio per tutti

All’interno, Lancia ha scelto di sviluppare ulteriormente il concetto di Italian Home Feeling, già introdotto sulla Ypsilon. L’idea è quella di ricreare un ambiente accogliente, più vicino all’atmosfera di un salotto contemporaneo che a quella di un abitacolo tradizionale.

Al centro della plancia torna il caratteristico tavolino, un elemento che contribuisce a definire l’identità degli interni. L’illuminazione ambientale Lancia Glow, il tetto panoramico e la scelta dei rivestimenti completano un ambiente nel quale materiali, colori e superfici sono studiati per trasmettere una sensazione di benessere.

Ma Gamma punta anche sulla praticità. I passeggeri posteriori dispongono del 25% di spazio in più per le gambe, mentre il bagagliaio raggiunge una capacità di 560 litri, valore che la Casa indica come riferimento per la categoria. Numeri che rendono la nuova ammiraglia adatta anche ai lunghi viaggi e all’utilizzo familiare.

Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità dei materiali. Oltre il 60% delle superfici visibili dell’abitacolo utilizza materiali di origine sostenibile, mentre il contenuto complessivo dichiarato di materiali ecocompatibili supera i 600 chilogrammi. Tra le soluzioni adottate figurano tessuti realizzati con fibre riciclate, fino al 100%, poliuretano ad alto contenuto biologico e pelle trattata attraverso un processo di concia alla zeolite, che utilizza agenti minerali.

Tecnologia discreta, ma sempre presente

La nuova Gamma introduce un ambiente digitale sviluppato intorno a due schermi, rispettivamente da 10,25 e 16 pollici, ai quali si aggiunge un Head-Up Display virtuale da 21 pollici. Il sistema SALA, acronimo di Sound Air Light Augmentation, coordina diverse funzioni dell’abitacolo per offrire un’esperienza personalizzata.

Con SALA HUB arriva anche un assistente vocale basato su ChatGPT, pensato per rendere più naturale l’interazione tra conducente e vettura. Le modalità Relax, Energize ed Entertainment permettono di modificare l’atmosfera interna intervenendo su differenti funzioni di bordo.

Per chi ama ascoltare musica in automobile, il sistema SALA Studio Hi-Fi, sviluppato in collaborazione con Focal, dispone di 14 altoparlanti e promette una riproduzione sonora particolarmente curata.

Il comfort passa anche attraverso la qualità dell’aria. Il sistema Clean Cabin controlla continuamente le condizioni all’interno e all’esterno dell’automobile, mentre un filtro ad alta efficienza è in grado di trattenere fino al 92% del particolato e al 98% di muffe e batteri. Un dettaglio che assume particolare importanza nella guida quotidiana, soprattutto nei centri urbani.

Ibrida o elettrica, fino a oltre 740 chilometri di autonomia

Nuova Gamma nasce sulla piattaforma multienergia STLA Medium del gruppo Stellantis, che consente di proporre differenti sistemi di propulsione senza modificare l’impostazione generale della vettura.

La versione ibrida sviluppa 145 CV e dichiara un’autonomia complessiva superiore a 1.000 chilometri. Una soluzione destinata soprattutto a chi percorre lunghe distanze e cerca consumi contenuti senza dipendere dalla ricarica esterna.

L’offerta completamente elettrica si articola invece su tre livelli. La versione da 230 CV offre oltre 540 chilometri di autonomia, quella da 245 CV supera i 740 chilometri, mentre al vertice si colloca la HF Integrale da 375 CV, con trazione integrale e un’autonomia fino a 676 chilometri.

Anche la gestione della ricarica è stata studiata per semplificare i viaggi. In corrente continua è possibile passare dal 20 all’80% della batteria in 27 minuti, mentre nelle condizioni dichiarate dalla Casa bastano sei minuti per recuperare l’energia necessaria a percorrere 100 chilometri.

Il sistema EV Routing pianifica gli itinerari includendo le soste di ricarica e gestisce il precondizionamento della batteria. Sono inoltre disponibili la guida one-pedal, che consente di rallentare utilizzando prevalentemente il pedale dell’acceleratore, e la funzione Vehicle-to-Load, utile per alimentare dispositivi elettrici esterni attraverso la batteria dell’automobile.

HF Integrale, torna una sigla che ha fatto la storia

È probabilmente il nome più evocativo dell’intera gamma. Dopo trent’anni, la sigla HF Integrale torna su una Lancia di serie, riportando alla memoria una stagione sportiva che ha contribuito a rendere il marchio torinese il più vincente nella storia del Mondiale Rally.

Questa volta la formula è completamente elettrica. Due motori, uno per asse, assicurano la trazione integrale e una potenza massima di 375 CV, disponibile con batteria oltre il 90% di carica. La potenza ordinaria dichiarata è di 350 CV, mentre la coppia raggiunge 509 Nm.

Le prestazioni sono di rilievo: accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, sospensioni adattive di serie e un’autonomia fino a 676 chilometri. Numeri che raccontano una sportività diversa da quella delle leggendarie Delta Integrale, ma che conservano l’idea di un’automobile capace di coniugare prestazioni elevate e controllo della dinamica.

La HF Integrale rappresenta anche il modello simbolo della nuova famiglia Gamma, quello attraverso il quale Lancia intende riaffermare il proprio legame con la tradizione sportiva.

Sicurezza e assistenza alla guida, tre nuove funzioni

Sul fronte della sicurezza, la nuova Gamma dispone di sistemi di assistenza alla guida di livello 2, arricchiti da tre funzioni.

Il Semi-Automated Lane Change assiste il conducente nei cambi di corsia, il Predictive Adaptive Cruise Control adatta la velocità considerando anche le caratteristiche del percorso, mentre l’Anticipated Intelligent Speed Adaptation contribuisce a gestire in anticipo i limiti di velocità.

Sono tecnologie pensate soprattutto per ridurre l’impegno durante i lunghi trasferimenti, mantenendo comunque il conducente responsabile della guida e del controllo della vettura.

Tre allestimenti e una gamma facile da scegliere

Lancia ha organizzato l’offerta intorno a tre allestimenti principali: LS, LX e HF. Le versioni ibride possono essere proposte anche nella configurazione HF Line, caratterizzata da un’impronta più sportiva, mentre la denominazione HF Integrale identifica le varianti elettriche ad alte prestazioni.

La scelta risponde alla volontà di semplificare il listino e rendere immediatamente riconoscibili le diverse personalità della Gamma, privilegiando una dotazione tecnologica e di comfort già ricca fin dalle versioni d’ingresso.

Da Melfi alla Costiera Amalfitana, un progetto tutto italiano

Nuova Gamma è stata interamente progettata, sviluppata e industrializzata in Italia. La produzione avviene nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata, interessato da un investimento di 43 milioni di euro per l’aggiornamento degli impianti.

Un elemento importante non soltanto per Lancia, ma anche per il sistema industriale italiano, perché riporta un’ammiraglia del marchio all’interno di una filiera produttiva nazionale.

Il progetto ha richiesto 720.000 chilometri di test e validazione, mentre la presentazione dinamica internazionale alla stampa si è svolta tra Napoli e la Costiera Amalfitana, un itinerario scelto per mettere in evidenza comfort, comportamento stradale e qualità dell’esperienza a bordo.

Durante l’evento è stata inoltre presentata in anteprima l’installazione Lancia Gamma – Driven by light, shaped by motion, inserita nel programma EDIT Napoli. Un’iniziativa che sottolinea il rapporto del marchio con il design contemporaneo e l’artigianato italiano, due ambiti che hanno sempre contribuito a definire la sua identità.

Il futuro di Lancia riparte dalla propria storia

Il ritorno di Gamma arriva in un momento particolarmente significativo per Lancia. A 120 anni dalla fondazione, il marchio sta cercando di ricostruire una gamma capace di parlare a una clientela europea, recuperando alcuni dei valori che ne hanno segnato la storia: originalità tecnica, eleganza e attenzione al comfort.

Gamma del 1976 era un’automobile coraggiosa, nata in un periodo nel quale Lancia sapeva proporre soluzioni differenti rispetto alla concorrenza. Quella del 2026 interpreta esigenze profondamente cambiate, dalla mobilità elettrica alla connettività, passando per l’efficienza energetica e la sostenibilità.