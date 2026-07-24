Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Eleganza, equilibrio e sostanza. Oggi descriviamo così il concetto di lusso. Nuova Mazda CX-5, giunta alla sua terza generazione, è l’icona SUV della Casa di Hiroshima e, come vuole la filosofia della casa, si rinnova profondamente, mantenendo intatta la sua identità fatta di armonia, cura del dettaglio e piacere di guida che da sempre la distingue.

Un design che parla il linguaggio dell’eleganza

Nuova CX-5 evolve il celebre linguaggio stilistico Kodo, conservando la silhouette che l’ha resa riconoscibile in tutto il mondo, ma aggiungendo una presenza più forte e contemporanea. Il frontale è più deciso, i passaruota più muscolosi e le proporzioni più slanciate trasmettono immediatamente una sensazione di solidità e sicurezza.

La versione Homura protagonista di questa configurazione esalta ulteriormente il carattere sportivo del modello grazie ai cerchi da 19 pollici neri, alle finiture nero lucido e alla splendida livrea Machine Gray, una delle tinte più sofisticate della palette Mazda. Il risultato è un SUV che riesce a essere elegante senza rinunciare alla personalità.

L’abitacolo come una lounge contemporanea

Aprendo la porta si entra in un ambiente che interpreta perfettamente il concetto giapponese del “Ma”, l’arte dello spazio e dell’equilibrio. La versione Homura offre sedili e rivestimenti in vera pelle nera, materiali di alta qualità e una sensazione di ordine che invita immediatamente al relax.

A rendere ancora più esclusiva questa configurazione troviamo il Panoramic Sunroof, che amplifica la luminosità dell’abitacolo e regala una sensazione di apertura particolarmente apprezzabile nei lunghi viaggi. Non manca l’illuminazione ambientale configurabile con sette diverse tonalità, pensata per creare un’atmosfera raffinata quasi da business lounge.

Più spazio per vivere ogni giorno

Nuova CX-5 cresce nelle dimensioni e diventa ancora più pratica. Il passo aumentato migliora il comfort dei passeggeri posteriori, mentre il bagagliaio raggiunge una capacità di 583 litri, che può superare i 2.000 litri abbattendo i sedili. Numeri che raccontano una vettura pensata tanto per la famiglia quanto per il tempo libero.

Le porte posteriori più ampie e la maggiore accessibilità rendono ogni operazione più semplice, dai viaggi con i bambini alle gite fuori porta del weekend.

Tecnologia che mette al centro le persone

Mazda parla di tecnologia “umanocentrica” e nuova CX-5 ne è la dimostrazione concreta. Il grande display centrale da 15,6 pollici della versione Homura diventa il cuore dell’esperienza digitale, con Google integrato, navigazione Google Maps, assistente vocale e accesso alle applicazioni tramite Google Play.

Tutto è stato progettato per essere intuitivo e immediato, senza complicazioni inutili. Anche il quadro strumenti digitale e l’head-up display contribuiscono a mantenere alta la concentrazione sulla strada.

Il piacere di guida secondo Mazda

Sotto il cofano troviamo il nuovo motore 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid da 141 CV, abbinato al cambio automatico a sei rapporti e alla trazione integrale i-Activ AWD. Una scelta che riflette perfettamente la filosofia Mazda: privilegiare fluidità, naturalezza e piacere di guida piuttosto che la ricerca esasperata delle prestazioni assolute.

La risposta dell’acceleratore è lineare, il comfort di marcia è stato ulteriormente migliorato e la sensazione Jinba Ittai — quella connessione speciale tra auto e conducente — resta il punto di riferimento dello sviluppo dinamico del SUV giapponese.

Homura, la CX-5 più desiderabile: i prezzi

L’allestimento Homura rappresenta il vertice della gamma CX-5. Oltre alla pelle naturale, include fari LED adattivi, sedili ventilati, portellone elettrico hands-free, firma luminosa dedicata e tutte le più recenti tecnologie di assistenza alla guida Mazda.

Nel caso della vettura protagonista di questa configurazione, la dotazione viene completata dal tetto panoramico e dalla vernice Premium Machine Gray. Il prezzo parte da 47.450 euro per la versione Homura AWD e raggiunge 50.100 euro nell’allestimento completo oggetto di questa prova.

Un SUV che sceglie la raffinatezza

Nuova Mazda CX-5 punta sulla qualità percepita, sull’eleganza discreta, sul comfort e su una tecnologia che semplifica davvero la vita a bordo. Una filosofia profondamente giapponese che piace sempre di più a noi europei.