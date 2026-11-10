Nuova Nissan X-Trail: 25 anni di successi e una grande sfida 

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Otto milioni di esemplari venduti nel mondo, quattro generazioni e una nuova versione N-TREK che esalta il carattere outdoor. Nissan rinnova il suo SUV simbolo puntando sulla tecnologia e-POWER, sulla trazione integrale elettrificata e-4ORCE e su un abitacolo ancora più raffinato e connesso. Ci sono automobili che attraversano le generazioni senza perdere la propria identità. Nissan X-Trail è una di queste. Venticinque anni di storia, oltre otto milioni di esemplari venduti nel mondo e quattro generazioni che hanno accompagnato l’evoluzione di un segmento diventato protagonista assoluto del mercato.

Era il 2001 quando la Casa giapponese presentò un modello capace di combinare il comfort di una berlina con la robustezza di un fuoristrada. Oggi, un quarto di secolo dopo, quella formula continua a evolversi. Il nuovo X-Trail celebra il suo anniversario con un design aggiornato, una gamma interamente elettrificata e una versione N-TREK che riscopre il piacere dell’avventura. Senza dimenticare ciò che lo ha reso famoso: spazio, versatilità e capacità di affrontare con naturalezza tanto la quotidianità quanto i viaggi più impegnativi.

Venticinque anni di storia, dalla tradizione 4×4 al SUV contemporaneo

Quando Nissan lanciò X-Trail, il concetto di SUV familiare era ancora lontano dalla diffusione attuale. Le automobili a ruote alte erano spesso associate al fuoristrada tradizionale, con caratteristiche che privilegiavano la robustezza rispetto al comfort. X-Trail contribuì a cambiare questa prospettiva, proponendo una vettura pratica, spaziosa e piacevole da guidare, ma capace di conservare quella libertà di movimento che da sempre distingue i modelli a trazione integrale.

Il successo fu immediato e si consolidò attraverso quattro generazioni, fino a rendere X-Trail il modello Nissan più venduto di sempre a livello globale. Una storia costruita sulla capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato senza tradire la propria vocazione.

Oggi il SUV giapponese interpreta una nuova fase dell’automobile, nella quale l’elettrificazione non rappresenta soltanto una scelta tecnologica, ma diventa uno strumento per migliorare comfort, efficienza e piacere di guida. Una trasformazione che parte proprio da due elementi fondamentali: il sistema e-POWER e la trazione integrale e-4ORCE.

Nissan

e-POWER, l’ibrido che si guida come un’elettrica

La novità più significativa dell’attuale X-Trail riguarda la scelta di proporre una gamma interamente equipaggiata con la tecnologia e-POWER. Una soluzione sviluppata e brevettata da Nissan che interpreta l’ibrido in maniera differente rispetto ai sistemi convenzionali.

Il principio è semplice quanto originale: a muovere le ruote è sempre un motore elettrico, mentre il propulsore a benzina svolge esclusivamente la funzione di generatore di energia. Quest’ultima, attraverso un inverter, viene inviata alla batteria, al motore elettrico oppure contemporaneamente a entrambi.

A differenza di quanto accade nelle motorizzazioni ibride tradizionali, il motore termico non trasmette mai direttamente la propria potenza alle ruote. Il risultato è una guida caratterizzata da accelerazioni immediate, progressione fluida e una notevole silenziosità, soprattutto nelle condizioni di utilizzo urbano.

Il vantaggio è quello di ritrovare molte delle sensazioni tipiche di un’automobile elettrica senza la necessità di collegare la vettura a una presa di corrente. Il rifornimento avviene infatti attraverso il tradizionale serbatoio di benzina. Una soluzione che si rivolge soprattutto a chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrificata senza modificare le proprie abitudini, ma anche agli automobilisti che in passato sceglievano il diesel per affrontare lunghi viaggi e percorrenze importanti.

La scelta Nissan si inserisce in un mercato profondamente cambiato, nel quale, secondo i dati riportati dalla Casa per il segmento di riferimento, le motorizzazioni ibride rappresentano ormai il 60% delle vendite, mentre il diesel è sceso al 27%.

e-4ORCE, la trazione integrale diventa elettrica e intelligente

Se l’e-POWER rappresenta la rivoluzione sotto il cofano, il sistema e-4ORCE racconta l’evoluzione di una delle tradizioni più importanti di Nissan: la trazione integrale. Dai primi sistemi 4WD alla tecnologia ALL MODE 4×4, la Casa giapponese ha costruito una lunga esperienza nella gestione della motricità su fondi difficili. Con e-4ORCE questa competenza entra nell’era dell’elettrificazione. Il sistema utilizza due motori elettrici, uno per ciascun asse, coordinati da un sofisticato controllo elettronico che gestisce la distribuzione della forza motrice e l’intervento dei freni sulle quattro ruote attraverso il torque vectoring.

La particolarità è nella velocità di risposta. Secondo Nissan, quando i sensori rilevano una variazione di aderenza, per esempio in presenza di acqua, neve o ghiaccio, il sistema può intervenire in appena un decimillesimo di secondo.

Rispetto a una trazione integrale meccanica tradizionale, che deve trasferire la potenza attraverso alberi di trasmissione, frizioni e altri componenti, la gestione elettrica permette una risposta particolarmente rapida e precisa. I benefici non riguardano soltanto la capacità di affrontare fondi scivolosi. e-4ORCE contribuisce a migliorare la stabilità in curva, la precisione delle traiettorie e il comportamento della carrozzeria, limitando beccheggio e rollio. Il risultato è una vettura più equilibrata e confortevole, capace di trasmettere maggiore sicurezza anche nelle situazioni di guida quotidiana.

Il nuovo design, più carattere e dettagli premium

Il rinnovamento di X-Trail passa anche attraverso un’evoluzione stilistica che rafforza la personalità del modello. Le proporzioni rimangono quelle di un SUV importante, pensato per trasmettere solidità, ma il linguaggio estetico diventa più moderno e ricercato. Il frontale introduce una nuova interpretazione della caratteristica griglia V-Motion Nissan, ora più ampia e pulita, capace di conferire alla vettura un’immagine più decisa. Il paraurti è stato ridisegnato e integra nuove prese d’aria laterali, mentre i passaruota nero lucido, le pedane laterali e gli specchietti neri accentuano il carattere robusto della carrozzeria.

A completare l’insieme arrivano cerchi in lega da 19 pollici con finitura diamantata e nuovi gruppi ottici posteriori a LED. Anche la scelta cromatica contribuisce a rinnovare l’immagine del SUV. Debuttano infatti due nuove tonalità, Universal Blue e Dark Beige, disponibili anche in configurazione bicolore, per una personalizzazione che aggiunge eleganza a una vettura dalla vocazione dichiaratamente versatile.

È un’evoluzione che non cerca effetti speciali, ma lavora sui dettagli, mantenendo riconoscibile un modello che ha fatto della concretezza uno dei propri punti di forza.

Interni, sette posti e un comfort che guarda alle famiglie

La trasformazione prosegue nell’abitacolo, dove Nissan ha lavorato soprattutto sulla qualità dei materiali, sulla tecnologia e sulla modularità degli spazi. Nuovo X-Trail può accogliere fino a sette persone, una caratteristica che continua a rappresentare un elemento importante per le famiglie e per chi cerca un’automobile capace di adattarsi a esigenze differenti.

La seconda fila di sedili è scorrevole e frazionabile secondo lo schema 40/20/40, consentendo di organizzare lo spazio in funzione dei passeggeri e dei bagagli. Una soluzione pratica quando occorre trasportare oggetti particolarmente lunghi senza rinunciare completamente ai posti posteriori. L’ambiente interno acquista un carattere più raffinato grazie all’introduzione di nuovi rivestimenti in pelle marrone trapuntata e a un’ulteriore opzione in pelle sintetica di qualità superiore. Materiali e finiture sono stati scelti per trasmettere una sensazione di maggiore cura artigianale, senza perdere di vista la resistenza richiesta a un SUV familiare.

Sul fronte del comfort, a seconda dell’allestimento, sono disponibili sedili anteriori e posteriori riscaldati, volante riscaldato, parabrezza riscaldato e climatizzatore automatico a tre zone. Piccole attenzioni che diventano particolarmente importanti quando l’automobile viene utilizzata quotidianamente, magari con bambini a bordo, oppure durante lunghi trasferimenti.

Google integrato e telecamere 3D, la tecnologia semplifica la guida

Nuovo X-Trail compie un ulteriore passo avanti anche nella digitalizzazione. Su tutta la gamma sono presenti due schermi da 12,3 pollici: uno dedicato alla strumentazione TFT e l’altro al sistema di infotainment. La novità più interessante riguarda NissanConnect con Google integrato, che rende l’esperienza digitale più intuitiva e avvicina il funzionamento dell’automobile a quello dei dispositivi tecnologici utilizzati quotidianamente.

Tra le dotazioni spicca anche l’evoluzione dell’Around View Monitor 3D, il sistema che utilizza le telecamere esterne per offrire una rappresentazione dell’ambiente circostante e facilitare le manovre negli spazi ristretti. A completare il quadro arriva l’ultima evoluzione del ProPILOT Assist, il sistema di assistenza alla guida sviluppato per supportare il conducente nella gestione della velocità, della distanza dagli altri veicoli e del mantenimento della corsia, nelle condizioni previste dal sistema.

L’obiettivo è rendere la tecnologia realmente utile, soprattutto in quelle situazioni nelle quali il traffico, le manovre e i lunghi percorsi possono aumentare l’impegno richiesto al conducente.

N-TREK, l’avventura diventa una questione di stile e sostanza

La versione che meglio interpreta lo spirito celebrativo dei venticinque anni di X-Trail è la N-TREK. Un allestimento profondamente rinnovato, pensato per chi vive l’automobile come uno strumento di libertà e ama trascorrere il tempo libero all’aria aperta. L’estetica diventa più sportiva e riconoscibile attraverso dettagli esclusivi di colore rosso sugli inserti del paraurti, cuciture interne a contrasto e loghi Nissan neri e rossi presenti sulla griglia anteriore, sulle ruote, sul volante e nella parte posteriore della vettura.

Un piccolo particolare racconta meglio di molti altri la filosofia del modello: il simbolo del Monte Fuji sul bagagliaio. Un richiamo alle origini giapponesi del marchio e a quell’immaginario fatto di montagne, natura e percorsi da scoprire.

La dotazione comprende luci full LED, cerchi in lega N-TREK da 19 pollici, barre al tetto nere e un nuovo tetto panoramico apribile, capace di amplificare la luminosità dell’abitacolo.

Ma la vera particolarità si trova nei materiali scelti per gli interni. I sedili sono rivestiti in CellCloth, un materiale impermeabile progettato per resistere all’acqua e rimanere asciutto al tatto. Una soluzione particolarmente interessante per chi pratica sport, viaggia con animali domestici o semplicemente desidera un abitacolo più facile da gestire dopo una giornata trascorsa all’aperto.

Anche il bagagliaio è stato pensato per un utilizzo intenso, con tappetini impermeabili in gomma dotati di rivestimento reversibile. Dettagli che possono sembrare secondari, ma che nella vita quotidiana fanno spesso la differenza. N-TREK non cerca quindi di trasformare X-Trail in un fuoristrada estremo. Piuttosto, ne valorizza il carattere più autentico, proponendo un equilibrio tra funzionalità, comfort e spirito d’avventura.

Nissan guarda al futuro, dall’e-POWER alla nuova generazione elettrica

Il venticinquesimo anniversario di X-Trail arriva in una fase particolarmente importante per Nissan, impegnata nel rinnovamento della propria offerta europea. Negli ultimi dodici mesi il marchio ha introdotto il nuovo Qashqai con tecnologia e-POWER di terza generazione, la sesta generazione di Micra, ora completamente elettrica, e la terza generazione di Leaf, modello che ha avuto un ruolo pionieristico nella diffusione dell’automobile a batteria.

Il programma di elettrificazione proseguirà con l’arrivo della nuova Pixo EV, cittadina di segmento A attesa nelle concessionarie a gennaio 2027, e con il nuovo Juke completamente elettrico, previsto per la metà dello stesso anno. A questi si aggiungerà il nuovo Kicks, crossover di segmento B equipaggiato con il sistema e-POWER di terza generazione. Il modello sarà prodotto nello stabilimento britannico di Sunderland, grazie a un investimento annunciato di 170 milioni di sterline, confermando il ruolo strategico dell’Europa nei programmi industriali della Casa.

Un’offensiva che affianca modelli completamente elettrici a soluzioni ibride evolute, con l’obiettivo di rispondere alle differenti esigenze di mobilità.

Una storia lunga 25 anni che conserva il piacere di partire

L’elettrificazione e-POWER modifica l’esperienza di guida, la trazione integrale e-4ORCE introduce un controllo più sofisticato e le nuove tecnologie digitali rendono l’abitacolo più moderno e connesso. Ma il valore di X-Trail rimane soprattutto nella sua versatilità. Sette posti, un abitacolo modulare, materiali curati e una versione N-TREK capace di interpretare con personalità la dimensione outdoor raccontano un’automobile pensata per accompagnare stili di vita differenti. In venticinque anni di successi ha attraversato trasformazioni profonde, dai motori tradizionali all’elettrificazione, dai primi sistemi di trazione integrale alla gestione elettronica della motricità. Eppure il suo principio ispiratore è rimasto lo stesso: offrire la libertà di muoversi senza rinunciare alla praticità e al comfort.