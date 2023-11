Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Conosciamo tutti la mitica Renault Twingo, la “piccoletta” della Casa francese, che negli anni ha riscosso un buon successo sul mercato. Nel 2023 festeggia il suo 30esimo anniversario, quello di un modello che ha fatto la storia e che ancora è conosciuto e apprezzato in tutta Europa.

Vettura dal design unico, dall’aspetto a volte considerato buffo, ma compatta e comodissima per la mobilità in città. In occasione della 29a edizione dell’Autobrocante Festival de Lohéac, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle automobili storiche e dei pezzi di ricambio, la Casa automobilistica ha voluto omaggiare la sua grande icona e così, sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023, ha organizzato l’evento al Manoir de l’Automobile et des Vieux Métiers. Presenti tutte le icone pop Twingo.

Una mostra dedicata al 30° anniversario di Twingo ha riunito sia i primissimi modelli che alcune show car, circondata dalle più belle Twingo dei collezionisti, che hanno viaggiato numerosi per raggiungere la meta.

Una carovana ricca di storia

Tutti i possessori della mitica e storica Renault Twingo sono stati invitati a partecipare a questo evento per rendere omaggio al modello iconico degli anni Novanta che tutti conosciamo. Sul circuito scelto per l’occasione è stata organizzata una grande parata con tutti i collezionisti.

All’evento ha preso parte anche Marco Bellotti con i suoi amici, un nome ormai noto a noi e ai nostri lettori, il giovane collezionista toscano che fa rivivere antiche auto d’epoca e che nei mesi scorsi ci ha deliziato con i suoi racconti straordinari di ritrovamenti misteriosi e opere di restauro straordinarie. Non poteva mancare proprio lui all’evento francese, a bordo della sua bellissima Twingo nera, trovate qui il suo racconto sull’esperienza straordinaria vissuta.

La piccola monovolume

La piccola Renault Twingo, nonostante le sue dimensioni, per la Casa francese è stata un modello fondamentale nella storia e nei successi. Quella che ha rivoluzionato tutto è stata in particolare la prima generazione: arrivò sul mercato come una sorta di monovolume molto piccola, dalle dimensioni esterne ridotte e in grado di offrire uno spazio interno da categoria superiore.

Una vettura che possiamo definire agile, compatta e popolare, chi non conosce la Renault Twingo? Un modello che ha fatto la storia. È la perfetta incarnazione delle voiture à vivre secondo la Casa francese. Una macchina divertente, piacevole da guidare, ma anche super colorata, pratica, e definita come la compagna ideale per ogni occasione.

Arnaud Belloni, Global Chief Marketing Officer, ha dichiarato di recente: “Un tempo riservata a un’élite tecnologica, l’Intelligenza Artificiale è oggi alla portata di tutti in soli tre click. Questa nuova tecnologia ora accessibile permette di sviluppare il potere immaginifico delle persone. È nostra intenzione rendere omaggio all’iconica Twingo consentendo a tutti di partecipare al processo creativo. Presenteremo la prima showcar nata dall’Intelligenza Artificiale e umana, proveniente direttamente dalle creazioni condivise”.

Dobbiamo prepararci a un addio?

Un’auto che ha fatto la storia e che è arrivata ai giorni nostri nella sua seconda generazione, che condivide la meccanica con la Smart ForFour, altra “piccola” di successo, e disponibile anche in versione 100% elettrica. A questo modello dovremo dire presto addio, ma ciò non significa che sul mercato automobilistico non vedremo più una Twingo, anzi: oggi abbiamo importanti novità a riguardo.

È ufficiale, la nuova Renault Twingo tornerà sul mercato, non sparirà per sempre. E il suo grande ritorno è previsto nel 2025. La generazione del futuro sarà esclusivamente 100% elettrica, sarà realizzata su una piattaforma dedicata alle vetture a zero emissioni EV e questa volta sarà Ampere a occuparsi del suo sviluppo.

Ampere è la divisione di Renault nata per disegnare, sviluppare e produrre le auto elettriche del Gruppo. Tutti coloro che da sempre amano la Twingo possono tornare a gioire, perché lo stile della nuova generazione elettrica dell’auto sarà nuovamente una piccola monovolume, ovviamente dal look moderno e accattivante, ma che ricorderà l’icona gioiosa del passato.

Il piano strategico di Renault

Come sappiamo, la Casa si sta dedicando moltissimo a un’operazione che possiamo definire nostalgica: prima di tutto abbiamo assistito alla presentazione della nuova Renault 5, che arriverà sul mercato il prossimo anno nella sua prima versione elettrica. Poi sarà la volta della Renault 4, che seguirà lo stesso percorso della sorella, dal passato al presente. E infine oggi sappiamo che nel 2025 ci sarà un’altra icona Renault che tornerà sul mercato: non poteva mancare appunto la mitica Twingo.

Come sarà

Come abbiamo detto, Renault ci tiene a proporre il vecchio stile in chiave moderna. Motivo per il quale le forme saranno molto simili a quelle della prima generazione del modello, la carrozzeria tornerà a essere quella di una piccola monovolume e linee saranno morbide, chiaramente accompagnate da elementi moderni come le luci a LED. Nella concept car appena presentata in occasione del Capital Day dedicato ad Ampere si vede un piccolo monitor OLED nella parte anteriore dell’auto, al centro, al posto del classico logo Renault. Chissà se rimarrà anche nella versione di serie di Twingo, lo scopriremo. La piattaforma usata per lo sviluppo della nuova Twingo sarà la nuova Ampere A, sviluppata internamente e dedicata soli ai nuovi modelli 100% elettrici del Gruppo.

Il prezzo di listino

In questo caso non possiamo sbilanciarci molto, l’auto arriverà sul mercato – come abbiamo detto – nel 2025. Perciò l’intero 2024 sarà dedicato alle sue fasi di sviluppo e test, e sul prezzo ancora non abbiamo informazioni ufficiali. L’unica cosa che sappiamo è che Renault vuole proporre una vettura elettrica dal prezzo di listino sotto la soglia dei 20.000 euro, e potrebbe essere molto interessante, dato che – per fare un paragone – oggi la Twingo costa da 24.000 euro circa e la sorella Clio a partire da circa 17.000 euro, poco più.

Non sono state diffuse informazioni riguarda le prestazioni e l’autonomia elettrica dell’auto, sappiamo solo che la Casa ha dichiarato un consumo medio di 10 kWh ogni 100 km per la nuova Renault Twingo; dal prossimo anno sicuramente il Gruppo, Ampere in particolare, si pronuncerà con dati più certi e ufficiali. Negli obiettivi della Casa francese c’è sicuramente l’intenzione di essere più sostenibile possibile, cercando di utilizzare il più elevato numero di materiali riciclati e riciclabili, oltretutto – nel ciclo di vita – prevede emissioni di CO2 più basse del 75% rispetto a un’auto media venduta oggi in Italia.

Altro dato molto significativo è il fatto che si tratterà della prima auto elettrica di Renault con la funzionalità Vehicle to Grid (V2G), un sistema che permette di immettere energia nella rete elettrica in determinati momenti, scegliendo quello migliore per ricaricare le batterie. Come abbiamo detto, sarà la nuova business unit Ampere a occuparsi della realizzazione di Twingo, uno dei pilastri fondamentali del piano Renaulution, firmato De Meo.