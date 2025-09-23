Nuovo Kia Sportage: il SUV che cambia le regole del gioco

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è chi in un SUV cerca spazio, chi desidera stile, chi pretende tecnologia. Con il nuovo Sportage, Kia ha deciso di mettere d’accordo tutti. Il modello più venduto della storia del marchio coreano, con oltre 7 milioni di unità in tutto il mondo, si presenta in una veste inedita e più completa che mai. Dopo l’estate 2025 arriverà in Italia con una gamma elettrificata versatile e un design capace di far girare la testa.

Design: quando gli opposti si attraggono

La filosofia “Opposites United” di Kia non è solo uno slogan, ma un manifesto estetico. Il nuovo Sportage esibisce linee fluide che incontrano superfici robuste, un mix che trasmette forza ed eleganza. I fari a LED “Star Map” firmano un frontale che non passa inosservato, mentre i cerchi fino a 19 pollici – con design esclusivo per la versione GT-Line – completano la silhouette slanciata.

All’interno, l’atmosfera è premium: volante a due razze, plancia minimalista e rivestimenti in ecopelle e suede per la GT-Line. Spicca la collaborazione con Dinamica®, che porta nei sedili e negli inserti tessuti sostenibili ad alto contenuto di poliestere riciclato. Una scelta che racconta l’impegno del brand verso un lusso sempre più responsabile.

Ufficio Stampa Kia

Comfort e spazio: un salotto su quattro ruote

Chi sceglie un C-SUV pretende versatilità, e lo Sportage risponde con numeri da record: oltre un metro di spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e un bagagliaio da 587 litri, espandibile fino a 1.776 litri. Perfetto per la vita quotidiana, ma anche per i viaggi più lunghi. Il pianale a due livelli e i sedili abbattibili trasformano l’auto in un vero alleato per chi non vuole rinunciare a nulla.

Tecnologia: connettività senza confini

Al centro della plancia due display curvi da 12,3 pollici e un nuovo head-up display da 10 pollici trasformano l’abitacolo in una cabina digitale. Apple CarPlay e Android Auto wireless sono di serie, mentre con Kia Connect arrivano aggiornamenti OTA, servizi di streaming come YouTube e persino arcade games per i momenti di pausa.

Tra le chicche hi-tech: la Digital Key 2.0 che sostituisce la chiave tradizionale con lo smartphone, i pagamenti in-car per il parcheggio e un impianto Harman Kardon che promette concerti a ogni viaggio.

Motorizzazioni: elettrificazione su misura

Sportage non è un SUV qualsiasi, ma un vero e proprio laboratorio di propulsioni. Mild Hybrid, Full Hybrid e, a breve, Plug-in Hybrid con 288 CV complessivi. Per l’Italia, in arrivo anche una variante a GPL, a conferma della volontà di offrire un’alternativa per ogni esigenza.

La guida si fa più dinamica grazie a un baricentro basso e a trasmissioni di nuova generazione, mentre i sistemi di assistenza – dal Forward Collision Avoidance Assist all’Highway Driving Assist 2 – rendono ogni spostamento più sicuro e rilassato.

Il SUV che guarda avanti

Prodotto nello stabilimento europeo di Zilina, in Slovacchia, il nuovo Sportage arriverà negli showroom italiani dopo l’estate. I prezzi verranno comunicati in seguito, ma l’obiettivo è già chiaro: stabilire nuovi standard nel segmento dei C-SUV e confermare un successo che dura da oltre trent’anni.

“Lo Sportage più raffinato di sempre – ha dichiarato Sjoerd Knipping, COO di Kia Europe – sarà di sicuro interesse per una vasta platea di consumatori, perché offre nuovi livelli di versatilità, praticità e comfort”.