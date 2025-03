Consolidando la sua posizione nel segmento dei SUV compatti, Opel si presenta con un modello rinnovato, dotato di un design audace, tecnologie all’avanguardia e un’attenzione particolare alla sostenibilità. Con un’offerta che include motorizzazioni ibride ed elettriche, Mokka punta a conquistare una clientela sempre più attenta alle ultime innovazioni e al comfort di guida.

Stile audace e innovazione visiva

Il design di nuovo Opel Mokka è caratterizzato da linee audaci e pulite, con il frontale Opel Vizor che rappresenta un elemento distintivo. Questo è stato il primo modello a introdurre il frontale caratteristico del marchio, che ora adornano anche gli altri veicoli Opel. Il nuovo logo Opel Blitz, posizionato al centro del Vizor, contribuisce a rinforzare il carattere deciso di Mokka. La sigla luminosa a LED dei fari, rivisitata in un’interpretazione moderna, dona al veicolo un aspetto fresco e attraente. Con la sua linea di design “nero è bello”, Mokka attira l’attenzione, mentre l’assenza di applicazioni cromate dall’esterno sottolinea un’eleganza sportiva.

Fonte: Ufficio Stampa Opel

Interni rinnovati: una questione di detox

Nuovo Opel Mokka continua il suo approccio al risparmio di risorse all’interno, utilizzando materiali con contenuto riciclato per tutti i rivestimenti. L’idea di “detox” si esprime attraverso un design minimalista, orientato all’essenziale. Il nuovo volante, appiattito in alto e in basso, non solo conferisce un carattere sportivo, ma riporta anche il logo Blitz in una posizione centrale, enfatizzando l’interconnessione tra l’esterno e l’interno. Inoltre, la console centrale, delineata in una tonalità argento opaco, appare più pulita rispetto al modello precedente, grazie all’integrazione di funzionalità precedentemente gestite tramite pulsanti nel touchscreen centrale a colori.

Infotainment avanzato: tecnologia e connettività al massimo

Il nuovo sistema di infotainment rappresenta un notevole passo avanti per Mokka. Utilizzando piattaforme avanzate di Qualcomm Technologies, il veicolo offre esperienze premium che includono grafica all’avanguardia e funzionalità di connettività come Wi-Fi, Bluetooth e 4G. Con un display digitale informativo da 10 pollici per il conducente e un touchscreen delle stesse dimensioni, il sistema può essere controllato tramite widget, simile all’interazione con uno smartphone. Utilizzando il comando vocale “Hey, Opel”, è possibile interagire con il sistema in modo intuitivo. Tra le novità anche l’app myOpel, che permette di inviare facilmente destinazioni e percorsi al veicolo. La ricarica wireless per smartphone e la telecamera posteriore a 180 gradi completano un’offerta tecnologica all’avanguardia.

Motorizzazioni efficienti: scelte per ogni esigenza

Nuovo Opel Mokka offre una gamma di motorizzazioni versatile. A partire da 26.200 euro, è disponibile con un efficiente motore a benzina, mentre le opzioni ibride e completamente elettriche rendono il veicolo adatto a varie esigenze. L’ibrido con tecnologia a 48 volt, disponibile da 29.700 euro, combina un motore a benzina turbo da 1,2 litri con un motore elettrico di supporto, ottimizzando il consumo di carburante e permettendo di guidare a zero emissioni in città. Per chi cerca un’auto puramente elettrica, il Mokka Electric, con un’autonomia di 403 chilometri grazie a una batteria da 54 kWh, arriva a partire da 36.700 euro.

Personalizzazione e gamma di allestimenti

Opel ha reso il processo di personalizzazione nuovo Mokka chiaro e intuitivo. Il modello è disponibile negli allestimenti “Edition” e “GS”, offrendo a ognuno diverse opzioni di personalizzazione attraverso due pacchetti specifici. Questo approccio consente ai clienti di costruire un veicolo che rispecchi le loro preferenze personali, unendo funzionalità ed estetica in un’unica soluzione.

Sostenibilità in movimento: la visione “Greenovation” di Opel

Opel si impegna ad integrare la sostenibilità non solo nei propri veicoli ma anche nei processi produttivi attraverso il suo programma “Greenovation”. Nel nuovo Mokka, questo approccio è evidente nell’utilizzo di materiali riciclati per gli interni e nella scelta di tecnologie che ottimizzano il consumo energetico. La presenza di rivestimenti senza componenti cromati e il design aerodinamico non solo rendono Mokka esteticamente apprezzabile, ma contribuiscono anche a migliorare l’efficienza del carburante e ad ridurre le emissioni. Questo impegno verso l’eco-sostenibilità si traduce in un auto che non solo risponda alle esigenze dei conducenti ma che rispetti anche l’ambiente.

Con tutte queste caratteristiche, Mokka non è solo un veicolo per spostarsi, ma un compagno di viaggio che esprime un nuovo modo di vivere la mobilità. Il suo design audace, unito a tecnologie avanzate e un impegno per la sostenibilità, ne fanno un candidato forte nel mercato dei SUV compatti. Con una gamma di motorizzazioni diversificata e opzioni personalizzabili che soddisfano varie esigenze, Mokka si propone come un veicolo versatile per un’ampia clientela, pronta ad affrontare le sfide della mobilità moderna.