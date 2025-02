Nuovo PEUGEOT E-5008: evoluzione di un grande SUV elettrico nella storia della casa del leone

Febbraio 2025 segna un’importante svolta nel panorama automobilistico: il lancio di nuovo PEUGEOT E-5008, un SUV completamente elettrico progettato per offrire non solo un’autonomia record, ma anche spazio e comfort per sette passeggeri. In un’epoca in cui la mobilità sostenibile sta conquistando sempre più consensi, PEUGEOT si presenta come protagonista con un veicolo che unisce eleganza, praticità e innovazione tecnologica.

Design e spazio: essenza di “Allure”

Nuovo E-5008 rappresenta un perfetto connubio di stile audace e design raffinato, consolidando l’immagine di PEUGEOT come marchio di alta gamma. La silhouette aerodinamica e la presenza imponente di questo SUV si fanno decisamente notare, grazie anche alle sue dimensioni ancora più generose: 4,79 m di lunghezza, 1,89 m di larghezza e 1,69 m di altezza.

Le linee nette e decise di nuovo E-5008 evocano una sensazione di movimento e dinamicità, mentre il frontale caratterizzato dalla nuova firma luminosa e dalla calandra hi-tech evidenzia l’anima moderna di questo modello. La verniciatura bicolore sulla versione GT gli conferisce un ulteriore tocco di esclusività, rendendolo un’icona sui percorsi urbani e extraurbani.

Interni accoglienti e tecnologici

Entrando nell’abitacolo, PEUGEOT E-5008 stupisce con il suo innovativo i-Cockpit panoramico da 21 pollici, un display che integra tutte le informazioni di guida e i comandi di intrattenimento. Questo ambiente high-tech è arricchito da finiture di alta qualità, come l’alluminio vero e l’illuminazione ambientale personalizzabile, creando un’atmosfera elegante e accogliente.

La modularità dei sedili è un altro punto di forza: con configurazioni che variano da due a sette posti, il SUV offre un comfort senza precedenti. La seconda fila è dotata di sedili scorrevoli e reclinabili, mentre l’accesso alla terza fila è facilitato dal sistema Easy Access, pensato per garantire a tutti i passeggeri un ingresso semplice e comodo.

Prestazioni elettriche di “Eccellenza”

Con un’autonomia che raggiunge i 668 km e tempi di ricarica fulminei, nuovo E-5008 si posiziona ai vertici delle prestazioni elettriche. Grazie alla piattaforma STLA Medium, E-5008 offre un’esperienza di guida reattiva e coinvolgente, con una potenza che spazia da 210 a 320 CV.

Il motore elettrico, progettato per offrire la massima efficienza, è supportato da una batteria all’avanguardia che consente una ricarica rapida: dal 20% all’80% in soli 30 minuti. Questo rende il PEUGEOT E-5008 un compagno ideale per viaggi lunghi e avventure urbanistiche, assicurando tranquillità e libertà ai suoi occupanti.

Tecnologia di guida intelligente

Nuovo SUV in casa Peugeot, dotato di sistemi avanzati di assistenza alla guida, con oltre 40 funzioni di sicurezza e di supporto per il conducente. Questa tecnologia all’avanguardia include il sistema Drive Assist Plus 2.0, che ottimizza l’esperienza di guida su strade a più corsie e offre la possibilità di una guida semi-autonoma.

Fonte: Ufficio Stampa PEUGEOT

Un impegno verso la “Sostenibilità”

PEUGEOT E-5008 non è solo un veicolo elettrico; è un simbolo dell’impegno di PEUGEOT per un futuro sostenibile. La produzione avviene esclusivamente in Francia, riducendo l’impatto ambientale e sostenendo l’economia locale. Utilizzando materiali ecologici e riciclati, questo SUV rappresenta un passo importante verso la sostenibilità del settore automobilistico.

Garanzia PEUGEOT Allure Care

Oltre a prestazioni eccezionali, PEUGEOT fornisce ai clienti la massima tranquillità con la garanzia Allure Care, che copre il veicolo e la batteria fino a 8 anni o 160.000 km, una delle più lunghe offerte nel mercato europeo. Questo programma dimostra la fiducia di PEUGEOT nella qualità e nella durabilità di nuovo E-5008.

Tecnologie connesse e comfort personalizzato

Un altro aspetto che distingue PEUGEOT E-5008 è la sua suite di tecnologie connesse, progettate per garantire un’esperienza di viaggio senza precedenti. Il sistema PEUGEOT i-Connect Advanced offre funzionalità avanzate come la navigazione connessa, l’accesso a servizi di informazioni in tempo reale e l’integrazione di applicazioni tramite smartphone. Con il riconoscimento vocale ottimizzato, i passeggeri possono interagire con il sistema per gestire media, navigazione e funzioni di clima semplicemente utilizzando la loro voce.

Un abitacolo di benessere

L’interno di PEUGEOT E-5008 è stato pensato per offrire un’atmosfera serena e confortevole, come un salotto high-tech. L’illuminazione ambientale personalizzabile e i materiali di qualità creano un ambiente raffinato per tutti gli occupanti. Il tetto panoramico in vetro non solo garantisce luminosità, ma offre anche la possibilità di aprirsi, un feature rara nei veicoli elettrici, permettendo di respirare l’aria fresca durante i viaggi.

Inoltre, i sedili anteriori e posteriori offrono un comfort eccezionale, con opzioni riscaldate, ventilate e massaggianti disponibili sulla versione GT. I passeggeri possono anche controllare il clima dell’abitacolo e la ventilazione tramite un pannello di controllo centrale, assicurando che ogni viaggio sia un’esperienza piacevole.

Un SUV elettrico che ridefinisce il settore

Nuovo PEUGEOT E-5008 si propone come leader nel segmento dei SUV grandi elettrici, unendo eleganza, prestazioni, spazio e comfort in un’unica, straordinaria offerta. Questo modello, progettato per rispondere alle esigenze delle famiglie moderne e dei professionisti in movimento, punta a definire il concetto di mobilità sostenibile grazie a un design accattivante e a tecnologie all’avanguardia.

La combinazione di stile, funzionalità e prestazioni fa di PEUGEOT E-5008 la scelta ideale per coloro che non vogliono rinunciare al lusso e al comfort, pur contribuendo ad un futuro più sostenibile. Con il suo impegno per l’innovazione e la qualità, PEUGEOT sta plasmando una nuova visione per la mobilità elettrica.

Mentre ci avviciniamo a un futuro sempre più elettrificato, PEUGEOT E-5008 rappresenta il perfetto equilibrio tra desiderio di performance e responsabilità ecologica, offrendo ai clienti non solo un viaggio, ma un’esperienza di vita senza pari nel panorama automobilistico contemporaneo. Non resta quindi che sedersi, abbandonarsi al comfort e godere della libertà di viaggiare verso nuove avventure…