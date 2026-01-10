Omoda 5 e Jaecoo 5: tecnologia cinese, mentalità globale

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è un momento preciso in cui smetti di parlare di “nuovi brand cinesi” e inizi a dire: ok, questi fanno sul serio. Quel momento, per OMODA & JAECOO, ha il profumo delle colline toscane, il silenzio dell’elettrico e la concretezza di un listino che non chiede scusa a nessuno. Omoda 5 e Jaecoo 5 non bussano più alla porta del mercato europeo: entrano, si siedono e ordinano un espresso.

Omoda 5 SHS-H: l’ibrido che non vuole mediare

Potenza, efficienza e una certa eleganza senza complessi. Omoda 5 SHS-H è la risposta cinese a una domanda che in Europa facciamo da anni: si può essere sostenibili senza diventare noiosi? Qui la risposta è un “sì” da 224 CV. Il sistema Super Hybrid System combina un 1.5 TGDi a ciclo Miller con due unità elettriche, per consumi da utilitaria (5,3 l/100 km WLTP) e un’autonomia che supera i 900 km. Tradotto: meno soste, meno ansia, più strada.

Il design è fluido, moderno, quasi levigato. Niente eccessi gridati, ma superfici scolpite e un frontale che si fa notare senza urlare. Dentro, doppio display panoramico, materiali curati e una tecnologia che non fa la professoressa: Apple CarPlay e Android Auto wireless, ADAS completi, comfort da segmento superiore. La sensazione? Quella di un’auto pensata per chi guida oggi, non per convincerti del domani.

Ufficio Stampa Omoda

Jaecoo 5: l’avventura diventa urbana (e viceversa)

ICE o elettrica, ma con lo spirito outdoor di serie. Jaecoo 5 gioca un’altra partita, quella dell’outdoor elegante. Linee più decise, calandra verticale, tetto a contrasto e un’impostazione che strizza l’occhio a chi ama uscire dalla città… senza rinunciare alla città. È il SUV compatto per gli avventurieri moderni: trekking il weekend, parcheggio stretto il lunedì.

Due anime al debutto: ICE con motore 1.6 TGDI da 147 CV e EV da 211 CV con batteria da 61 kWh. Quest’ultima aggiunge silenzio, fluidità e quella serenità da zero emissioni che fa sempre colpo, soprattutto quando arriva con V2L, aggiornamenti OTA e persino il frunk anteriore. Dentro, spazio vero, materiali resistenti (anche agli amici a quattro zampe) e un tetto panoramico che porta luce, letteralmente.

Quando il prezzo non è più una scusa

Il punto non è solo cosa offrono Omoda 5 e Jaecoo 5, ma come lo offrono. Dotazioni ricchissime già di serie, garanzia fino a 7 anni (8 per i componenti elettrici), assistenza stradale premium e una rete italiana che cresce veloce. Il tutto con prezzi che mettono in crisi parecchie certezze europee.

In due anni, oltre 630.000 consegne globali. In Italia, numeri che parlano chiaro e una quota nel mercato privati che non passa inosservata. La Cina automotive non è più l’“ospite interessante”: è un concorrente strutturato, preparato, e – diciamolo – molto pragmatico.

Il futuro non chiede permesso

C’è qualcosa di quasi ironico nel vedere marchi giovani muoversi con una sicurezza che ricorda le grandi scuole industriali del passato. Omoda e Jaecoo non rinnegano nulla: prendono ciò che funziona, lo migliorano e lo mettono su strada. Senza nostalgie inutili, ma con un grande rispetto per l’automobile come oggetto completo, fatto di tecnica, stile e usabilità. La forza cinese oggi non è più solo numeri o velocità: è visione. E Omoda 5 e Jaecoo 5 ne sono la prova più concreta.