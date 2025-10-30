Opel Frontera, la nuova era del SUV tedesco

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Al Salone Auto Torino 2025 Opel sceglie il palcoscenico più glamour per presentare nuovo Frontera, SUV che segna un passo importante nella strategia del marchio: linee robuste ma raffinate, tecnologie elettrificate e un abitacolo capace di accogliere famiglie e amici in totale comfort. Disponibile in versione Hybrid a 48 volt o Electric a zero emissioni locali, Frontera si propone come l’auto giusta per chi vuole uno stile deciso senza rinunciare alla concretezza.

Design: l’audacia secondo Opel

Frontera incarna alla perfezione la filosofia “bold and pure” del brand. Il frontale Vizor nero con il nuovo emblema Opel “Blitz” diventa protagonista, incorniciato da fari Intelli-LED con abbaglianti automatici e dalla nuova firma luminosa a “tre blocchi”. L’effetto è quello di un SUV che sa imporsi sulla strada con carattere, ma sempre con un’eleganza pulita e moderna. La fiancata rivela il montante C scolpito, mentre passaruota e parafanghi sottolineano l’assetto solido, piantato a terra.

Versatilità: cinque o sette posti

La spaziosità è un punto di forza: Frontera è disponibile con cinque o sette posti, grazie alla terza fila di sedili opzionale sull’allestimento GS della versione ibrida. Un plus che lo rende ideale per famiglie numerose o per chi ama viaggiare con la compagnia giusta. L’abitacolo, disegnato per essere funzionale e luminoso, coniuga ergonomia e praticità con un tocco di modernità che non stona mai.

Motorizzazioni: elettrico e ibrido per tutti

La gamma è chiara e accessibile: da un lato l’ibrido a 48 volt, perfetto per chi cerca efficienza e costi contenuti senza rinunciare a prestazioni affidabili; dall’altro la versione 100% elettrica, a zero emissioni locali, che conferma l’impegno di Opel verso una mobilità sostenibile. La possibilità di scegliere rende Frontera un SUV trasversale, capace di incontrare esigenze diverse senza complicazioni.

Un SUV alla portata di molti

Robusto, tecnologico e intelligente: Frontera non vuole essere solo un oggetto di design, ma una soluzione concreta per la vita di tutti i giorni. Dalla città alle gite fuori porta, dalla famiglia numerosa al gruppo di amici, il nuovo Opel si propone come compagno versatile e affidabile. Con un prezzo che si annuncia competitivo, il SUV conferma la vocazione Opel di mettere innovazione e praticità a disposizione di un pubblico ampio.