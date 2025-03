Opel Grandland Plug-in Hybrid: versatilità e performance senza compromessi

Opel Grandland Plug-in Hybrid sta conquistando il mercato con la sua innovativa tecnologia ibrida, offrendo un perfetto equilibrio tra elettrico e motore a combustione. Con la capacità di percorrere oltre 1.000 chilometri con un pieno di carburante e una batteria carica, questo SUV si rivela ideale per flussi di lavoro quotidiani e viaggi a lungo raggio.

Prestazioni e autonomia: i dati parlano chiaro

Nuovo Opel Grandland Plug-in Hybrid è una vera e propria innovazione nel mondo dei SUV. Con un’autonomia combinata di 897 chilometri secondo il ciclo WLTP e una sorprendente capacità di 380 chilometri a zero emissioni locali, è stato progettato per soddisfare le esigenze di chi vive in movimento. Grazie a un test condotto in condizioni avverse, il veicolo ha dimostrato di essere in grado di percorrere ben 1.115 chilometri, superando ogni aspettativa con un consumo medio di 4,6 litri di carburante per 100 chilometri.

Fonte: Ufficio Stampa Opel

Un test nei criteri realistici

Condotto in una fredda mattina di gennaio, con temperature a 11 gradi Celsius e pneumatici invernali, il test ha simulato situazioni quotidiane, includendo traffico autostradale e urbano. La risposta del motore ibrido plug-in è stata impeccabile: una potenza totale di 195 CV e una coppia massima di 350 Nm. “Abbiamo dimostrato che il nostro SUV può affrontare la vita quotidiana senza compromessi,” commenta Dirk Kaminski, ingegnere capo di Opel Grandland.

Greenovation e comfort: esperienza di guida superiore

Il nuovo Opel Grandland si distingue anche per le sue soluzioni ecologiche e il comfort di guida. Con un impegno verso l’innovazione sostenibile, Opel adotta materiali riciclati e riduce l’uso di cromature nei suoi veicoli, incarnando il concetto di “Greenovation”. Ad ogni frenata, l’energia recuperata contribuisce a ricaricare la batteria, permettendo di viaggiare a basse e medie velocità senza emissioni locali.

Stile e tecnologia al massimo livello

Non solo performance, ma anche un’esperienza di guida piacevole. Grandland Plug-in Hybrid offre sedili ergonomici certificati e tecnologie moderne come fari a matrice di LED e un head-up display, garantendo comfort e sicurezza ad ogni viaggio. Con un prezzo di partenza di 42.500 euro, questa vettura si propone come una delle migliori scelte sul mercato per chi cerca un mix di efficienza, comodità e prestazioni elevate. Opel Grandland Plug-in Hybrid si posiziona come un SUV robusto, versatile e rispettoso dell’ambiente, pronto a soddisfare sia le esigenze quotidiane che quelle dei lunghi viaggi.