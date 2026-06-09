Opel Mokka GSE: la scossa elettrica che accende il rally del futuro  

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è una continuità tra le leggendarie Opel dei rally degli Anni Ottanta e la nuova era della mobilità elettrica. Oggi quel filo passa attraverso Opel Mokka GSE Rally, protagonista dell’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026, il primo campionato monomarca elettrico al mondo. Una sfida che parla italiano grazie a un giovane equipaggio pronto a scrivere una nuova pagina di storia.

Dalle leggende del passato al rally del domani

Quando si parla di Opel e competizioni, la memoria corre inevitabilmente alle imprese che hanno segnato la storia dei rally. Dall’Opel Ascona 400 che portò Tony Fassina e Rudy Dal Pozzo alla conquista del Campionato Italiano Rally nel 1981, fino ai successi mondiali di Walter Röhrl, il marchio tedesco ha costruito negli anni una tradizione sportiva fatta di passione, talento e innovazione. Oggi quella stessa filosofia si proietta nel futuro attraverso l’ADAC Opel GSE Rally Cup, laboratorio tecnologico e sportivo dove le emozioni del rally incontrano la mobilità elettrica.

Un team italiano per una sfida internazionale

Tra i protagonisti della stagione 2026 c’è anche un team tutto italiano che rappresenta una delle novità più interessanti del campionato. A guidare il progetto sarà l’esperto Manfred Stohl, ex pilota professionista austriaco con oltre vent’anni di carriera e 127 rally disputati. Una figura di riferimento chiamata a mettere la propria esperienza al servizio di una nuova generazione di talenti.

Al volante di Opel Mokka GSE Rally ci sarà Valentino Ledda, giovane promessa sarda classe 2007. Nonostante la giovane età, Ledda vanta già un palmarès di rilievo grazie agli otto titoli conquistati nel Campionato Italiano Rallycross. Al suo fianco, nel ruolo di navigatore, Claudio Mele, con il quale ha costruito nel tempo una sintonia fondamentale per affrontare le insidie delle prove speciali.

Mokka GSE Rally: prestazioni senza compromessi

La vera protagonista resta però lei, Opel Mokka GSE Rally. Aggressiva nell’aspetto e tecnologicamente avanzata, rappresenta la nuova frontiera delle competizioni elettriche. La carrozzeria impreziosita dalla livrea motorsport, il cofano nero e le vistose pinze freno gialle raccontano immediatamente la sua vocazione sportiva.

Sotto la carrozzeria si nasconde però la parte più interessante: una potenza massima di 281 CV (207 kW) e una coppia di 345 Nm che promettono accelerazioni fulminee e grande efficacia sui percorsi più impegnativi. Numeri che dimostrano come l’elettrificazione possa essere sinonimo non solo di sostenibilità, ma anche di prestazioni ed emozioni di guida.

Un laboratorio per le Opel sportive di domani

Mokka GSE Rally non è soltanto una vettura da gara. Per Opel rappresenta infatti un vero banco prova tecnologico. Le soluzioni sviluppate nelle competizioni sono destinate a influenzare i futuri modelli stradali ad alte prestazioni della famiglia GSE, trasformando l’esperienza maturata sulle prove speciali in vantaggi concreti per gli automobilisti di tutti i giorni.

Non è un caso che il marchio abbia recentemente annunciato il proprio ingresso in Formula E: il motorsport elettrico è diventato una piattaforma strategica per accelerare lo sviluppo delle tecnologie che vedremo sulle auto di serie nei prossimi anni.

Una stagione che passa anche da Sanremo

Il calendario dell’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 attraverserà alcuni degli appuntamenti più prestigiosi del panorama europeo, con tappe in Olanda, Francia, Austria, Germania, Belgio e Italia. Tra gli eventi più attesi spicca naturalmente il Rally di Sanremo, in programma a ottobre, dove il pubblico italiano potrà sostenere da vicino il giovane equipaggio azzurro.

La passione resta la stessa

Cambiano i motori, evolvono le tecnologie, ma lo spirito del rally resta immutato. Opel Mokka GSE Rally dimostra che il futuro delle competizioni può essere elettrico senza rinunciare all’adrenalina, al coraggio e al talento che hanno reso grande questa disciplina. E con Valentino Ledda e Claudio Mele pronti a raccogliere il testimone dei grandi campioni del passato, il tricolore ha tutte le carte in regola per brillare anche nella nuova era del motorsport.