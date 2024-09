Peugeot 3008 Hybrid, pronto a scalare il mercato dei Suv

La terza generazione di Peugeot 3008 è pronta a scalare il mercato. Il nuovo 3008 è una vettura completamente diversa rispetto alla precedente, è un SUV fastback che nasce da una nuova piattaforma e design rinnovato.

La nuova 3008 vuole rappresentare un punto di partenza per le Peugeot dei prossimi anni e da oggi offre ai suoi clienti anche la motorizzazione Hybrid che sia affianca a quella elettrica e plug-in hybrid.

I vantaggi del motore ibrido

La 3008 Hybrid è spinta da un tre cilindri da 136 Cv abbinato a un motore elettrico da 21 kilowatt di potenza integrato nel cambio automatico a sei marce a doppia frizione.

La tecnologia ibrida offre un’ampia gamma di vantaggi rispetto alla motorizzazione puramente termica: il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono ridotti ad esempio di circa il 15%.

Inoltre la Peugeot 3008 Hybrid non deve essere ricaricata da una fonte esterna come una presa o una stazione di ricarica. La batteria agli ioni di litio (posta sotto il sedile del guidatore) si ricarica da sola durante le decelerazioni. In tal modo, quando il livello di carica lo permette, il sistema consente al veicolo di essere spinto dal solo motore elettrico nella guida in città su brevi distanze (circa 1 km) e durante le manovre.

Il fascino del Peugeot Panoramic i-Cockpit

Parlando degli interni non passa inosservato il nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit che porta il piacere di guida a un livello superiore.

Davanti al posto di guida si apre uno schermo panoramico HD curvo da 21 pollici che fluttua e raggruppa l’head-up display e lo schermo touch centrale. Da notare poi lo spostamento del selettore del cambio automatico sulla plancia, a destra del volante, proprio accanto al pulsante di avviamento dell’auto.

Un terzo schermo – il Peugeot i-Toggles – è posizionato al centro della plancia e permette di tenere sotto controllo varie funzioni, dalla navigazione alla radio passando per clima e personalizzazione degli aiuti alla guida di secondo livello.

Ampi spazi interni

Da notare gli ampi spazi per posizionare gli oggetti nell’imponente tunnel centrale. Tra le novità anche lo spostamento del selettore del cambio automatico sulla plancia, a destra del volante, proprio accanto al pulsante di avviamento dell’auto.

Lo spazio di carico è molto generoso, la seconda fila ha una posizione regolabile, permettendo così di ampliare il vano bagagli fino a 588 litri di capienza senza abbattere i sedili.

Prezzo

Per quanto riguarda il prezzo, la 3008 Hybrid è in vendita a partire da 38.700 euro oppure in offerta, fino al 30 settembre, a 249 euro al mese (con finanziamento I Move- 36 mesi, TAEG 6,23%).