Piacere di guida e linee eleganti: nuova Peugeot 308 e 308 SW

Sportiva nella berlina, elegante e versatile nella SW, questa compatta unisce piacere di guida, tecnologia e design.

Nuova Peugeot 308 – disponibile anche in versione SW – rilancia il piacere di guida con una gamma completa di motorizzazioni, dall’elettrico all’ibrido fino al diesel, un design ancora più espressivo con emblema illuminato e tecnologie pensate per semplificare la vita. Francese fino all’ultimo dettaglio, raffinata dentro e fuori, è l’auto che dimostra come innovazione e tradizione possano convivere felicemente.

C’è un momento, nella vita di un’automobile, in cui smette di inseguire le mode e decide di dettare il passo. Nuova Peugeot 308 fa esattamente questo: prende sul serio la guida, senza dimenticare il piacere di farsi guardare. Un equilibrio che ai francesi riesce bene da sempre, come un trench portato con naturalezza.

Design che firma la personalità

Il primo colpo d’occhio è tutto per il frontale: l’emblema Peugeot ora si illumina, una prima assoluta che diventa firma luminosa e dichiarazione d’intenti. Attorno, la calandra in tinta carrozzeria e la firma a tre artigli LED rendono la 308 immediatamente riconoscibile, di giorno come di notte. Sportiva nella berlina, elegante e pratica nella SW, entrambe condividono un’eleganza sobria, senza cromature inutili e con nuovi cerchi studiati anche per migliorare l’aerodinamica.

Dentro, l’atmosfera è quella giusta: pulita, tecnologica, accogliente. Il Peugeot i-Cockpit resta protagonista con il volante compatto, il quadro strumenti digitale – anche 3D – e i pratici i-Toggle personalizzabili. Materiali come Alcantara, alluminio vero e illuminazione ambientale regolabile fanno il resto. È un abitacolo pensato per guidare, non per distrarsi.

Tecnologia e motori per ogni stile di vita

Sotto la pelle, nuova 308 parla tutte le lingue della mobilità moderna.

L’elettrica E-308 arriva fino a 450 km di autonomia WLTP, con ricarica rapida e funzioni evolute come Plug & Charge e V2L.

C’è poi l’ibrido plug-in da 195 CV, capace di viaggiare fino a 85 km in elettrico

L’ibrido “classico” da 145 CV per chi vuole semplicità

Il diesel BlueHDi per i grandi macinatori di chilometri. Insomma, a ognuno la sua 308.

Il tutto condito da servizi connessi, aggiornamenti over-the-air, integrazione di ChatGPT a bordo e una garanzia fino a 8 anni o 160.000 km.

Progettata in Francia, costruita a Mulhouse, nuova Peugeot 308 è la prova che il futuro può essere high-tech senza perdere quel gusto un po’ rétro per le cose fatte bene. Come guidare dovrebbe sempre essere.