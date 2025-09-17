‘Pillole a motori’, la nuova Ferrari Testarossa in due minuti

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Ferrari ha presentato la nuova 849 Testarossa, l’ultima nata della Casa di Maranello e nuova punta di diamante della gamma. Il nome Testarossa non è stato scelto a caso: torna per celebrare una storia che inizia nel 1956 e che ha lasciato un segno indelebile con la leggendaria berlinetta del 1984.

ESTERNI

Oggi rinasce come berlinetta supersportiva che raccoglie l’eredità della Ferrari SF90 Stradale e ne supera i limiti, grazie a un’architettura ibrida plug-in capace di sprigionare mille e cinquanta cavalli complessivi. Il design, firmato dal Centro Stile Ferrari, unisce linee tese e scolpite a richiami alle Sport Prototipo degli anni Settanta, raggiungendo un equilibrio perfetto tra bellezza e funzione.

MOTORE E PRESTAZIONI

Sotto il cofano della vettura batte il motore V8 biturbo da 830 cavalli, completamente riprogettato, affiancato da tre motori elettrici per un equilibrio perfetto tra potenza, efficienza e trazione integrale. Il risultato è un livello prestazionale senza precedenti trattandosi della più potente fra le Ferrari “in serie”. La nuova Testarossa scatta da zero 0 a 100 chilometri orari in 2,3 secondi e raggiunge i 330 chilometri orari di velocità massima.

INTERNI

L’abitacolo è concepito come un vero cockpit: avvolgente, ergonomico e rifinito con la massima cura, dotato di volante con comandi meccanici e materiali pregiati. La dinamica di guida è affidata a soluzioni di derivazione racing, come il controllore ABS Evo, il sistema di stima digitale FIVE e un impianto frenante di nuova generazione. Ogni dettaglio è pensato per offrire precisione, ripetibilità e piacere di guida assoluto, sia in pista che su strada.

VERSIONI E PREZZO

La Ferrari 849 Testarossa debutterò sul mercato nel 2026 in due varianti, Coupé e Spider, con un prezzo di partenza di 460.000 euro.