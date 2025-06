”Pillole a motori”, la nuova Jeep Compass in un minuto

La nuova Jeep Compass è pensata per affrontare qualsiasi tipo di terreno, senza rinunciare a stile, tecnologia e affidabilità. Rimane fedele all’identità Jeep, famosa per le sue prestazioni off-road e per un design robusto ma versatile. È un’auto che unisce passato e futuro, progettata per chi cerca libertà di movimento e sicurezza.

Motori per ogni esigenza, anche elettrici

Prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, punto di riferimento per la mobilità elettrica, la nuova Compass arriva in Italia con tre tipi di motorizzazione:

e-Hybrid

e-Hybrid plug-in

Full electric, con un’autonomia fino a 650 km e anche disponibile con trazione integrale

Questa gamma ampia permette di scegliere il modello più adatto alle proprie abitudini di guida, mantenendo comunque alte prestazioni e basso impatto ambientale.

Design iconico e funzionalità Jeep

Il design della nuova Compass mantiene tutti gli elementi che rendono unica una Jeep: la griglia a sette feritoie, i passaruota trapezoidali e i rinforzi solidi. Questi dettagli non sono solo estetici, ma anche funzionali: servono a garantire le capacità fuoristrada per cui il marchio è famoso. Anche nella versione a trazione anteriore, la Compass resta una vera Jeep, capace di affrontare ostacoli e terreni difficili, grazie a un’architettura studiata per dare il meglio sia in città sia nella natura.

Dimensioni e bagagliaio

Basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, la nuova Compass è lunga 4,55 metri e offre 55 mm in più di spazio per le gambe rispetto ad altri modelli simili.

All’interno troviamo maggiore capacità di carico:

34 litri di vani portaoggetti anteriori

Bagagliaio ampliato fino a 550 litri

Questi spazi aggiuntivi migliorano il comfort e la praticità sia per i viaggi lunghi che per l’uso quotidiano

Tecnologia avanzata e guida autonoma

Tutta la gamma è dotata di un nuovo sistema di infotainment con:

Quadro strumenti digitale da 10 pollici

Schermo centrale da 16 pollici

Servizi connessi che permettono aggiornamenti Over-The-Air (OTA)

Sistema di guida autonoma di Livello 2 per una maggiore sicurezza in viaggio

Compass First Edition

La versione First Edition è già ordinabile con due motori tra cui scegliere:

e-Hybrid da 145 cavalli

100% elettrica (BEV) da 213 cavalli con batteria da 74 kWh

Questa edizione speciale è dotata di:

Cerchi in lega da 20 pollici

Luci a matrice LED

Navigatore da 16 pollici

Sistema di assistenza alla guida di Livello 2

Protezione completa a 360°

Portellone elettrico con apertura senza mani