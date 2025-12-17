Quando l’auto incontra lo sport, e parla italiano… è tempo di Olimpiadi con Stellantis

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è qualcosa di profondamente rassicurante – e molto italiano – quando i grandi eventi si muovono su quattro ruote che conosciamo bene. Quelle del nostro design, della nostra industria, della nostra storia. E questa volta, a guidare il viaggio olimpico verso Milano Cortina 2026, c’è Stellantis.

Non è una semplice sponsorizzazione, e nemmeno una comparsata di facciata: Stellantis sarà Automotive Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, mettendo in campo una flotta di circa 3.000 veicoli firmati Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati. Un esercito elegante e silenzioso – oltre la metà elettrificato – che accompagnerà atleti, volontari e staff lungo un evento diffuso, che unisce Milano, le Alpi e l’Italia intera.

L’accordo, presentato nella sede del CONI a Roma alla presenza di John Elkann e dei vertici dello sport italiano, ha il sapore delle grandi alleanze di una volta: industria e sport, impresa e Paese, innovazione e tradizione che viaggiano nella stessa direzione. Non a caso Elkann ha parlato di un impegno concreto “al fianco degli atleti, delle istituzioni e delle comunità”, con l’obiettivo di accompagnare l’Italia nel più grande palcoscenico sportivo globale.

E poi ci sono i brand, protagonisti assoluti di questo racconto corale. FIAT celebra lo spirito olimpico con la 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, disponibile elettrica e ibrida, mentre Abarth alza il volume con una 600e Competizione da 280 CV in soli 50 esemplari: roba da collezionisti e cuori forti. Alfa Romeo risponde con le serie speciali Junior e Tonale, sportive nell’anima e premium nei dettagli, mentre Lancia porta in scena la Ypsilon HF Line Edizione Milano Cortina 2026, con quell’Elefante HF che fa battere il cuore a chi ricorda quando i rally erano una questione di stile e coraggio.

A chiudere il cerchio c’è Maserati, chiamata a rappresentare l’eccellenza del lusso italiano nei momenti più istituzionali dei Giochi: tradizione, prestigio e performance, senza bisogno di alzare la voce. Perché quando il Tridente entra in scena, basta lo sguardo.

Vent’anni dopo Torino 2006, questa partnership è anche un ritorno a casa, con installazioni artistiche, il passaggio della Fiamma Olimpica negli stabilimenti italiani e il coinvolgimento diretto dei dipendenti, alcuni dei quali saranno persino tedofori. Un gesto simbolico, certo, ma anche molto concreto: perché lo sport, come l’automobile, è soprattutto una storia di persone.

In fondo, Milano Cortina 2026 sarà questo: un grande spettacolo italiano, fatto di orgoglio, disciplina e passione. E se a muoverlo saranno auto che parlano la nostra lingua, tanto meglio. Quando le cose sono fatte come si è sempre fatto qui – bene, con stile e con sostanza – il risultato si vede e si condivide.