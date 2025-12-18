Quattro stagioni, zero compromessi: Michelin CrossClimate 3 e 3 Sport

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’era una volta il cambio gomme come rito stagionale, calendario alla mano e gommista prenotato con settimane d’anticipo. Oggi Michelin riscrive la storia – con la calma di chi sa farlo bene – e alza l’asticella dei pneumatici all season. Nascono i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: due risposte diverse, ma complementari, a un’unica domanda molto contemporanea. Si può davvero guidare bene tutto l’anno, senza scendere a compromessi?

Dieci anni fa Michelin fu la prima a rompere gli schemi con il CrossClimate originale, pneumatico estivo capace di affrontare anche l’inverno. Oggi quella rivoluzione diventa sistema: una gamma rinnovata che dialoga con un mercato profondamente cambiato, fatto di SUV, auto elettriche, piattaforme multi-energia e automobilisti che vogliono semplicità senza rinunciare alla sicurezza.

Il tempo degli all season è arrivato (per davvero)

Tra il 2014 e il 2024 il segmento all season è cresciuto in modo esponenziale in Europa e in Italia. Non è una moda passeggera: è una risposta pratica a uno stile di vita in cui la neve severa è occasionale, ma la richiesta di prestazioni costanti è quotidiana. Francia, Germania, Italia e Benelux guidano il trend, confermando che il pneumatico “tutto l’anno” è ormai una scelta razionale, non più una scorciatoia.

CrossClimate 3 Sport: l’abito sartoriale per chi ama guidare

Il nome dice tutto: CrossClimate 3 Sport inaugura una categoria nuova, quella dei pneumatici sportivi all season. È pensato per vetture ad alte prestazioni – elettriche comprese – e promette un comportamento preciso su asciutto, sicuro su bagnato e affidabile anche in inverno. Etichetta europea classe A sul bagnato, marcatura 3PMSF, misure da 18 a 21 pollici (con altre in arrivo) e, chicca non da poco, la scelta come primo equipaggiamento per l’Alpine A390.

Sotto la superficie c’è tanta tecnologia: la cintura ibrida Dynamic Response per uno sterzo più reattivo, il disegno V-Shape per il drenaggio dell’acqua, la nuova mescola Thermal Adaptive Tread Compound 2.0 che si adatta alle temperature, e persino un tocco di comfort con il Piano Acoustic Tuning, pensato per ridurre la rumorosità. Sportivo sì, ma educato.

CrossClimate 3: il nuovo riferimento per tutti gli altri

Per chi cerca equilibrio, versatilità e durata, arriva il CrossClimate 3, erede diretto del CrossClimate 2. Disponibile da 16 a 22 pollici, è pensato per un’ampia gamma di auto e SUV, con motori termici, ibridi ed elettrici. Qui la parola chiave è “misura”: +4% di prestazioni su bagnato, +15% di durata chilometrica, classe B in frenata sul bagnato e naturalmente la certificazione 3PMSF per affrontare anche l’inverno più serio.

La tecnologia MAXTOUCH lavora in silenzio per distribuire meglio le forze e migliorare l’usura: un approccio meno sportivo rispetto alla versione Sport, ma più longevo. Un po’ come quelle scarpe ben fatte che non passano mai di moda.

Made in Europe, con orgoglio (anche italiano)

Entrambi i pneumatici sono prodotti in Europa e destinati al mercato europeo. Tra gli stabilimenti coinvolti c’è anche Cuneo, che si conferma uno dei poli di eccellenza del Gruppo Michelin per innovazione e industrializzazione. Tradizione industriale, competenza locale e tecnologia globale: una formula collaudata che, evidentemente, funziona ancora.

Due famiglie, una sola filosofia

Con i nuovi CrossClimate 3 e 3 Sport, Michelin completa un’offerta invernale chiara: da una parte gli all season CrossClimate per chi affronta solo occasionalmente condizioni severe; dall’altra i Michelin Alpin, pneumatici 100% invernali per chi vive davvero la montagna. Tutti omologati, tutti sicuri, tutti coerenti con le normative.

Morale della storia? Le quattro stagioni non sono più una sfida, ma una convinzione. E come spesso accade quando si fa innovazione sul serio, Michelin dimostra che guardare avanti non significa dimenticare come si sono sempre fatte le cose bene.