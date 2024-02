Renault Rafale: la SUV-Coupé che conquista il cuore degli appassionati alla guida

Nell’incessante danza dell’innovazione automobilistica, Renault ha sollevato il sipario sulla sua ultima creazione: la SUV-Coupé Rafale. Con un occhio al passato aeronautico della casa francese e un piede fermamente piantato nel futuro dell’elettrificazione, Rafale si erge come un’opera d’arte tecnologica su ruote, destinata a solleticare gli animi degli appassionati di guida più esigenti.

Dedicata a coloro che cercano qualcosa in più dalla loro esperienza di guida quotidiana, Renault Rafale è una sinfonia di design dinamico e spaziosità senza compromessi. Presentando un frontale aggressivo e linee fluide che sfidano la fisica, questa SUV-Coupé cattura l’attenzione con la sua presenza magnetica.

Dimensioni

Con una lunghezza di 4,71 metri, una larghezza di 1,86 metri e un’altezza di 1,61 metri, Rafale offre uno spazio interno generoso, assicurando comfort e praticità per tutti i passeggeri. Basata sulla rinomata piattaforma modulare CMF-CD, con un passo identico alla rinomata Espace della Renault, questa vettura promette un’esperienza di guida stabile e gratificante su qualsiasi terreno.

Ma ciò che veramente distingue Renault Rafale è la sua tecnologia all’avanguardia. Il tetto in vetro Solarbay con tecnologia PDLC non è solo un elemento di design, ma un’esperienza interattiva a sé stante. Con la capacità di opacizzare i nove segmenti del vetro, questo tetto non solo offre protezione solare regolabile, ma può anche creare suggestive animazioni, il tutto controllabile tramite Google Assistant o un apposito pulsante sulla plafoniera.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Gli interni

L’interno di Rafale è un santuario di connettività e comfort, grazie al sistema OpenR, che presenta due display che formano una “L” e offrono una miriade di funzionalità intuitive e interattive. Con uno schermo TFT orizzontale da 12,3 pollici che funge da quadro strumenti e un touchscreen verticale da 12 pollici al centro della plancia, la tecnologia è sempre a portata di mano, garantendo un’esperienza di guida senza precedenti.

Motore

Ma la vera anima di Renault Rafale si rivela sotto il cofano. Al suo debutto, questa SUV-Coupé sarà disponibile con un motore ibrido-benzina E-Tech Full Hybrid da 200 CV, che offre un mix esplosivo di potenza e efficienza. Grazie a un sistema multimode con innesto a denti senza frizione, questo powertrain combina un motore a benzina da 130 CV con due motori elettrici, garantendo un’esperienza di guida fluida e responsiva.

E non è tutto: Rafale mira a soddisfare anche i palati più esigenti, con l’introduzione in futuro di una versione plug-in a trazione integrale da 300 CV. Con un ulteriore motore elettrico sul retrotreno, questa variante promette prestazioni mozzafiato e una trazione superiore su qualsiasi terreno, mentre la capacità di percorrere buona parte dei tragitti quotidiani in modalità completamente elettrica sottolinea l’impegno della Renault per un futuro più sostenibile.

Molto più di una semplice vettura, Renault Rafale è un simbolo di innovazione, prestazioni e stile senza tempo. Con il suo mix perfetto di tecnologia all’avanguardia, design audace e dinamismo straordinario, questa SUV-Coupé promette di rivoluzionare il segmento delle D-SUV e conquistare il cuore degli appassionati della guida di tutto il mondo.