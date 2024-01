S-Cross hybrid YORU: eleganza notturna e performance avvincenti

Suzuki presenta con orgoglio la nuova S-Cross Hybrid YORU, un’edizione speciale che fonde eleganza notturna, prestazioni avvincenti e tecnologia avanzata. Con uno sguardo ispirato alla profondità del cielo notturno, questa crossover si distingue per il suo design distintivo e il suo cuore ibrido pulsante.

Design distintivo YORU

La S-Cross Hybrid YORU è un’opera d’arte su quattro ruote, con la sua vernice Blu Capri metallizzata che cattura l’essenza del cielo notturno. Gli elementi a contrasto, come le calotte degli specchi retrovisori esterni e gli skid plate anteriore e posteriore argento, aggiungono un tocco di raffinata eleganza e robustezza al suo profilo.

Il tetto apribile panoramico StarView, con tendina oscurante, offre un’esperienza di guida unica sotto le stelle, trasformando l’abitacolo in uno spazio luminoso e accogliente.

Dettagli esclusivi, interni pregiati

Gli interni della S-Cross Hybrid YORU sono un equilibrio perfetto tra raffinatezza e praticità. I montanti centrali esibiscono con fierezza il badge YORU, mentre materiali pregiati per sedili e cuffia cambio offrono un tocco di lusso. L’orologio circolare con scritte Kanji sulla plancia aggiunge un elemento di fascino giapponese all’abitacolo.

Il cambio manuale a 6 rapporti, abbinato alla trazione 4×4 AllGrip Select, offre un controllo totale e una guida avvincente in ogni situazione.

Potenza ibrida e prestazioni avanzate

Sotto il cofano, la S-Cross Hybrid YORU sfoggia il motore 1.4 Boosterjet Hybrid da 48 volt, accompagnato dal modulo Hybrid che alimenta un motore elettrico da 10 kW. Con una potenza massima di 95 kW (129 CV) a 5.500 giri/min e una coppia di 235 Nm costanti tra i 2.000 e i 3.000 giri/min, questa crossover offre prestazioni vivaci e un’efficienza sorprendente.

Il sistema di trazione integrale 4WD AllGrip Select permette al conducente di selezionare facilmente tra quattro modalità di guida: Auto, Sport, Snow e Lock, garantendo adattabilità a qualsiasi condizione stradale.

Sicurezza avanzata per una guida serena

La S-Cross Hybrid YORU non trascura mai la sicurezza, offrendo una dotazione completa di sistemi di guida assistita. Tra gli elementi inclusi troviamo il sistema di avviso di superamento corsia, la frenata automatica di emergenza, il monitoraggio colpi di sonno, il riconoscimento segnali stradali, il monitoraggio angoli ciechi, il controllo angoli ciechi in retromarcia e l’Adaptive Cruise Control.

Offerte imperdibili per un’esclusiva YORU

La S-Cross Hybrid YORU è disponibile sul mercato a un prezzo di lancio di 31.490€ (IVA e vernici speciali incluse, IPT e PFU esclusi). Inoltre, Suzuki offre un vantaggio cliente di 2.500€ per gli acquirenti che effettuano l’acquisto entro il 31 dicembre 2023, portando il prezzo a un irresistibile 29.990€.

Per coloro che desiderano una soluzione finanziaria flessibile, il finanziamento Suzuki Solutions, in collaborazione con AGOS, offre un TAN al 5,95% (TAEG max 7,21%) e un piano di rientro modulabile da 24 a 48 mesi. Con Suzuki Smart Buy, è possibile prenotare la S-Cross Hybrid YORU online, opzionare l’auto con un acconto di 500€ e finalizzare la transazione in concessionaria.