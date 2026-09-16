Salone Auto Torino 2026, la città dell’auto torna capitale: 540 mila visitatori e una nuova geografia dell’automobile

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Oltre 540 mila visitatori in tre giorni, 47 marchi, più di 200 vetture, decine di anteprime e oltre 3 mila test drive. Il Salone Auto Torino 2026 chiude con numeri importanti e soprattutto con una fotografia piuttosto nitida dell’industria che verrà. Stellantis gioca in casa, Suzuki e Mazda difendono una precisa identità giapponese, Kia continua la propria filosofia degli opposti uniti, BMW rilancia sulla Neue Klasse. Intanto Chery e Geely dimostrano che la Cina non è più un’ospite del mercato europeo, mentre ATFlow porta sotto un unico ombrello alcuni dei nuovi protagonisti internazionali.

Torino torna a parlare la lingua dell’automobile

Per capire il Salone Auto Torino 2026 bastava camminare sabato pomeriggio tra Piazza Castello e Piazzetta Reale. Famiglie, appassionati, ragazzi, turisti, addetti ai lavori. E automobili, naturalmente. Tante.

La terza edizione della manifestazione, andata in scena dall’11 al 13 settembre, si è chiusa con oltre 540 mila visitatori dichiarati dagli organizzatori, 47 marchi, più di 200 vetture esposte, circa 40 anteprime e oltre 3 mila prove su strada. Numeri che confermano la bontà di una formula quasi controcorrente rispetto ai grandi saloni tradizionali: niente padiglioni chiusi, niente biglietto d’ingresso, ma l’automobile portata direttamente nel cuore della città.

Il percorso si è sviluppato tra Piazza Castello, Piazzetta Reale, la Corte d’Onore e i Giardini dei Musei Reali, mentre dai Giardini Reali Bassi partivano i test drive. Una scelta particolarmente apprezzata dal pubblico: le oltre tremila prove effettuate hanno portato in strada elettriche, ibride e modelli tradizionali, con diversi turni arrivati rapidamente al completo.

A Torino l’auto non viene soltanto osservata sotto i riflettori: si apre, si tocca, si guida. Torna, in qualche modo, ad appartenere alla gente.

Quarantasette marchi e quasi tutto il mondo dell’auto

L’elenco degli espositori racconta meglio di molte analisi quanto rapidamente stia cambiando il mercato. Al Salone erano presenti Alfa Romeo, Lamborghini, BMW, Bontu, BYD, Changan, Chery, Citroën, Dongfeng, DS Automobiles, EMC, FAWCAR, Fiat, GAC, Geely, GFG Style, GWM, Honda, Hongqi, ICAUR, Itala, Italdesign, Jeep, KGM, Kia, Lancia, Leapmotor, Lepas, Linktour, Lynk & Co, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, M-Hero, OMODA JAECOO, Opel, O.S.C.A., Peugeot, Pininfarina, Porsche, RECARO Automotive, Renault, Suzuki, Tesla, XPeng e Zeekr.

Una lista nella quale colpisce soprattutto il peso dei costruttori asiatici, quasi il 40% dei marchi presenti era cinese. Non una comparsata esotica, dunque, ma la rappresentazione plastica di una nuova geografia industriale.

Accanto al prodotto c’era poi la cultura dell’automobile: Pininfarina, Italdesign e GFG Style, le celebrazioni dedicate alla storia del design, il Torino Automotive Design Award, il Supercar Meeting e il debutto di bTOb, l’appuntamento dedicato al dialogo tra industria, componentistica e istituzioni.

Torino, insomma, ha provato a ricordare che l’automobile è industria, design, tecnologia, lavoro e cultura. Un concetto antico, forse, ma non per questo superato.

Stellantis gioca in casa

Era inevitabilmente una delle presenze più osservate. Stellantis ha portato a Torino Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot, trasformando Piazza Castello in una sorta di grande fotografia della galassia del gruppo.

E Torino è stata scelta anche per alcune prime apparizioni pubbliche particolarmente significative: Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, Leapmotor B03X e nuova Lancia Gamma.

Per Fiat, soprattutto, Grizzly rappresenta il ritorno in un territorio fondamentale, quello dei SUV familiari. La versione tradizionale misura 4,4 metri, la Fastback arriva a 4,5 metri e propone un bagagliaio da 600 litri. Benzina, mild hybrid ed elettrico comporranno l’offerta, con potenze fino a 145 CV. L’arrivo commerciale in Italia è previsto nei primi mesi del 2027.

Il messaggio politico-industriale è altrettanto importante: Stellantis ha voluto essere presente in forze proprio nella città che rappresenta una parte essenziale della sua storia. Non una scelta neutra in una stagione nella quale il rapporto tra industria automobilistica, produzione italiana e transizione energetica resta al centro del dibattito.

Redazione Virgilio Motori

Suzuki: Across, eVitara e un po’ di musica

Suzuki Italia ha scelto una strada differente: automobili, tecnologia, ma anche spettacolo e vicinanza al pubblico. La conferenza dell’11 settembre ha avuto come guest star Clementino, rapper e co-conduttore con Antonella Clerici di «Suzuki JukeBox».

Ma la protagonista automobilistica è stata soprattutto nuova Across Plug-in Hybrid 2.5 TOP 4WD AT, presentata al pubblico e alla stampa proprio a Torino. Nuovo frontale, gruppi ottici Full LED, cerchi da 18 pollici e una dotazione tecnologica che comprende connettività wireless e un articolato pacchetto di assistenza alla guida.

Accanto ad Across c’erano eVitara, primo SUV completamente elettrico del marchio, Swift Hybrid, S-Cross Hybrid e Vitara Hybrid. Non è mancata la presenza delle moto e anche di un motore marino. Una gamma che racconta bene l’approccio Suzuki: elettrificazione sì, ma senza rinunciare per il momento alle diverse forme di ibrido e soprattutto a quella cultura della trazione integrale che resta uno dei tratti storici del marchio giapponese.

Mazda, quando un’automobile diventa una tela

Lo stand di Mazda Italia è stato invece uno dei più scenografici. Protagonista nuova CX-6e, al debutto davanti al pubblico italiano e disponibile anche per i primi test drive nazionali.

Mazda ha però evitato la classica esposizione statica. Arte in movimento per lei. L’artista Kotè ha lavorato dal vivo a una parete dedicata alla CX-6e e alle lampade Tube di Slamp, trasformando lo spazio di Piazza Castello in un incontro fra automobile, arte e design.

Accanto alla CX-6e c’erano nuova CX-5, modello che ha superato i cinque milioni di esemplari nel mondo, e soprattutto una vecchia conoscenza che si rifiuta ostinatamente di invecchiare: MX-5 Model Year 2027.

La roadster conserva motore aspirato, trazione posteriore e cambio manuale, mentre il 1.5 Skyactiv-G sale a 136 CV.

Redazione Virgilio Motori

Kia, dall’elettrico al Tri-Fuel

Kia Italia ha portato invece una delle gamme che meglio raccontano quanto oggi la parola «transizione» possa assumere significati differenti.

In Piazza Castello hanno debuttato in anteprima nazionale nuova Seltos e la EV5 GT. La prima interpreta il SUV compatto secondo una formula concreta di spazio, tecnologia e versatilità; la seconda porta la sigla GT nel mondo dei SUV elettrici.

Ancora più interessante la scelta dei test drive: Seltos, EV2 Long Range e Sportage Tri-Fuel. Tre automobili, tre risposte differenti allo stesso problema. L’EV2 Long Range dichiara 453 chilometri di autonomia grazie alla batteria da 61 kWh, mentre Sportage Tri-Fuel percorre una strada volutamente diversa, puntando sulla flessibilità delle alimentazioni.

ATFlow, cinque marchi e un laboratorio del nuovo mercato

Una delle presenze più interessanti per capire ciò che sta succedendo nel mercato italiano è stata quella di ATFlow, società dedicata all’importazione e alla distribuzione di nuovi marchi.

A Torino il suo universo comprendeva KGM, XPeng, Linktour, GAC e INEOS Grenadier. Cinque marchi molto diversi fra loro e proprio per questo significativi.

KGM ha schierato Actyon K-Line Full Hybrid, Torres Black Edition Full Hybrid e Tivoli K-Line; XPeng le elettriche L03, P7+ e G9 Black Edition; Linktour i quadricicli elettrici L7 e L6; GAC la Aion UT, hatchback elettrica il cui design porta anche una firma italiana grazie al Centro Stile europeo di Milano.

È un fenomeno da osservare con attenzione. I nuovi marchi non cercano più semplicemente un importatore: cercano strutture capaci di costruire distribuzione, assistenza, notorietà e fiducia. In altre parole, tutto ciò che separa una bella automobile esposta in uno stand da un’automobile realmente vendibile.

Chery arriva con quattro marchi

Ancora più esplicito il messaggio di Chery Italia. Il gruppo cinese si è presentato a Torino con quattro marchi e nove modelli, riunendo OMODA & JAECOO, LEPAS, CHERY e iCAUR.

Due le anteprime nazionali: OMODA 4 e Chery Q. Quest’ultima è particolarmente importante perché anticipa l’ingresso del marchio nel segmento dei B-SUV elettrici: 4,19 metri di lunghezza, batteria da 52 kWh e autonomia dichiarata di 380 chilometri, con arrivo sul mercato italiano previsto nel 2027.

Redazione Virgilio Motori

Prima ancora arriveranno Tiggo 9 e Tiggo 8, entrambe plug-in hybrid, attese nelle concessionarie italiane da novembre 2026. Accanto a loro erano esposte OMODA 9 Aurora Edition, JAECOO 5 SHS-H, LEPAS L6 BEV e L8 PHEV e iCAUR V27 REEV.

Se serviva una prova del fatto che i costruttori cinesi non intendano più presidiare soltanto la fascia economica del mercato, Torino l’ha fornita.

Geely guarda già oltre

Geely Italia ha utilizzato il Salone per mostrare contemporaneamente presente e futuro.

La novità più concreta è stata Geely E2, mostrata per la prima volta in Italia nella configurazione destinata al mercato europeo. Una urban car elettrica che nel 2025 è stata la più venduta della propria categoria in Cina e che arriva in Europa con cinque stelle Euro NCAP ottenute secondo i protocolli 2026.

Poi c’era KO11, decisamente più spettacolare: il primo SUV «All-Terrain Hardcore» del marchio, concepito come anticipazione di una futura estensione della gamma e atteso in Italia nel 2028.

Geely ha inoltre partecipato al TADA Forum dedicato al rapporto tra cultura progettuale europea e cinese. Ed è forse questo il punto più interessante: la competizione non riguarda più soltanto batterie, prezzi o dotazioni. Riguarda il design, l’identità e la capacità di costruire marchi riconoscibili anche agli occhi del pubblico europeo.

BMW, la Neue Klasse incontra la X5

BMW Italia ha scelto tre automobili per raccontare la propria idea del futuro: iX3, nuova i3 e nuova X5.

La iX3 è il primo modello della Neue Klasse e introduce la nuova architettura tecnologica ed elettrica della Casa. Nuova i3 porta invece nel mondo completamente elettrico uno dei concetti più importanti della storia BMW, quello della Serie 3.

Ma a Torino gli occhi erano inevitabilmente puntati anche sulla quinta generazione di X5, presentata in anteprima nazionale. Un modello strategico non soltanto per le dimensioni e il posizionamento, ma per la filosofia: diesel, benzina, plug-in hybrid, elettrico e persino idrogeno fuel cell.

È la risposta BMW a una domanda che attraversava idealmente tutto il Salone: davvero esiste oggi una sola tecnologia capace di risolvere ogni esigenza di mobilità? Monaco, almeno per il momento, risponde di no.

Redazione Virgilio Motori

La Cina non è più «quella che arriverà»

È probabilmente questa l’immagine destinata a rimanere del Salone Auto Torino 2026. Da una parte i nomi che hanno costruito la storia dell’automobile europea, coreana e giapponese; dall’altra un numero sempre maggiore di costruttori cinesi con prodotti ormai maturi, design studiato anche in Europa, reti commerciali in costruzione e ambizioni che non vengono più nascoste.

In mezzo c’è un mercato che cerca ancora di capire quale sarà il proprio equilibrio tra benzina, full hybrid, plug-in hybrid ed elettrico. Torino non ha dato una risposta definitiva, e forse non poteva darla. Ha però mostrato con sorprendente chiarezza la domanda.

E soprattutto ha rimesso l’automobile dove per decenni è sempre stata: in mezzo alla gente.

Oltre 540 mila persone in tre giorni sono un segnale difficile da ignorare. In un periodo nel quale si discute continuamente di crisi dell’auto, il pubblico continua evidentemente ad avere voglia di guardarla, provarla, discuterla e magari sognarla.