Serie speciale INTENSA: il nuovo volto dorato di Alfa Romeo

Alfa Romeo svela la sua nuova serie speciale INTENSA con un coinvolgente roadshow internazionale che parte dall’iconico Museo Storico di Arese, prima tappa di un viaggio che attraverserà tutta l’Europa. La gamma INTENSA, disponibile su tutti i modelli del brand, rappresenta un omaggio all’identità Alfa Romeo, con dettagli esclusivi che coniugano l’eredità stilistica alla tecnologia più avanzata, offrendo un’esperienza di guida senza pari.

Un viaggio attraverso storia e innovazione

Il roadshow, inaugurato nel cuore dell’eredità Alfa Romeo ad Arese, è un tributo alla storicità del marchio che ha saputo innovarsi senza mai perdere il suo DNA distintivo. Questa nuova edizione speciale si inserisce in un piano di espansione che vedrà il lancio progressivo di INTENSA su tutti i mercati europei, consolidando la posizione al vertice della gamma Alfa Romeo.

Dettagli che raccontano una storia

La caratteristica principale della serie speciale INTENSA è l’uso sapiente di dettagli dorati, un omaggio ai valori di vittoria e prestigio cultori del marchio da oltre un secolo. Questi elementi arricchiscono i profili scolpiti di ogni modello, come Tonale, Giulia, Stelvio, e nuova Junior, aggiungendo un senso di lusso e ricercatezza. Le sedute e gli interni presentano materiali pregiati e lavorazioni raffinate, riecheggiando la tradizione artigianale di Alfa Romeo e ponendo l’accento sull’eleganza e la supremazia sportiva.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo

Innovazione e tradizione al volante

L’esperienza di guida è ulteriormente esaltata dalle innovazioni tecnologiche offerte dalla serie INTENSA. Le specifiche varianti come Tonale con cerchi da 20 pollici e finiture in oro, o Stelvio dotato di sospensioni dinamiche, sottolineano l’attenzione maniacale al dettaglio e la ricerca dell’eccellenza nelle prestazioni. Sul versante tecnologico, le funzioni avanzate come la guida assistita di livello 2 e i sistemi di infotainment di ultima generazione regalano una sintesi perfetta tra confort, sicurezza e libertà.

Un futuro carico di eredità

Nel contesto di una storia segnata dall’innovazione continua e dalle grandi sfide, Alfa Romeo con la serie INTENSA non solo celebra il suo glorioso passato ma punta a un futuro sempre più ambizioso. La citazione di Orazio Satta Puliga incarna perfettamente questa aspirazione: le Alfa Romeo non sono semplici automobili ma rappresentano uno stile di vita, un capitolo della storia della mobilità che continua a influenzare e ispirare. L’equilibrio tra la tradizione e l’innovazione tecnologica si riflette anche nella gamma di motori offerti, dal Plug-in agli ibridi, senza dimenticare le iconiche motorizzazioni termiche, che rendono la serie speciale INTENSA un inno alle emozioni alla guida. Con l’apertura degli ordini dal prossimo aprile per Junior INTENSA, la gamma intende riaffermare il posizionamento di Alfa Romeo come leader nel settore delle auto di lusso dove ogni dettaglio è curato e niente è lasciato al caso, con una chiara visione di futuro che mantiene salde le sue radici nel passato.