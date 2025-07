Skoda E-Motion: una nuova via per viaggiare

C’è chi insegue il futuro a suon di slogan. E poi c’è chi lo costruisce, silenziosamente, un modello alla volta. Skoda non ha bisogno di gridare per farsi notare: preferisce convincere con la sostanza. E i numeri parlano chiaro. Conquista il terzo gradino del podio europeo per vendite, festeggia cento anni di storia e firma una tripletta tutta elettrica che è una dichiarazione d’intenti.

Si chiama “Let’s Explore”, ma è più di un claim: è una filosofia concreta, fatta di accessibilità, tecnologia e buon senso. Tre SUV – Elroq, Enyaq, Kodiaq PHEV – che rappresentano tre modi diversi di viaggiare, con un unico principio guida: offrire molto, chiedendo il giusto.

Elroq: il piccolo Skoda con il passo da grande

Urban chic, elettrico, sorprendentemente spazioso.

Non fatevi ingannare dai 4,49 metri di lunghezza: Elroq entra compatto nel segmento C ma pensa in grande. Per prezzo (da 34.500 euro), per dotazioni e per ambizione. È il primo SUV elettrico a listino per chi cerca un’alternativa concreta al Karoq, ma con lo sguardo puntato al futuro. Il design è teso, muscolare, pulito: la griglia Tech-Deck chiusa e i fari sdoppiati annunciano la nuova identità stilistica di Skoda. Dentro, l’atmosfera è zen: minimalismo nordico, materiali riciclati, soluzioni smart.

La piattaforma è la solida MEB e si declina in quattro varianti (50, 60, 85, 85x), con autonomie fino a 581 km e potenze fino a 220 kW. Il bagagliaio parte da 470 litri e il display da 13” sembra rubato a una categoria superiore. Tutto è di serie: dalla guida assistita di livello 2 al navigatore connesso. Il bello? Nessuna rinuncia.

Enyaq: l’elettrico con due volti e tanto cervello

Più intelligente, più veloce da caricare, più Skoda che mai.

Se l’auto è uno specchio del nostro stile di vita, Enyaq è quel capo versatile che non passa mai di moda. SUV o Coupé? Scegliere è un dettaglio, perché sotto la linea elegante si nasconde un’architettura avanzata che guarda lontano. La griglia ora è luminosa, il design più affilato, ma la vera magia sta nella batteria: fino a 82 kWh di capacità, ricarica lampo (10-80% in 28 minuti) e preriscaldamento automatico per affrontare l’inverno senza cali di prestazione.

Dentro, comfort da prima classe: apertura con pedale virtuale, connettività totale con l’app MySkoda, assistenti digitali e navigazione che suggerisce le colonnine più efficienti lungo il percorso. Il tutto a partire da 45.400 euro. È l’elettrico pensato per chi vuole tecnologia, ma senza complicazioni.

Kodiaq: il gigante buono diventa anche plug-in

7 posti, tanta autonomia elettrica e comfort da salotto.

Cambiare tutto per restare sé stessi: è questa la chiave della nuova generazione del Kodiaq. Il SUV familiare per eccellenza alza l’asticella e aggiunge un cuore ibrido plug-in da 25,7 kWh. La percorrenza in elettrico? Oltre 120 km reali. La ricarica? Solo 25 minuti per passare dal 10 all’80% in corrente continua. Ma c’è di più.

All’interno, il cockpit è digitale e personalizzabile, la guida è semplificata e assistita, i comandi intuitivi. Lo spazio? Sempre da ammiraglia: fino a sette posti veri, senza compromessi. Ideale per le famiglie, ma anche per chi viaggia spesso e non vuole rinunciare a nulla. Il prezzo di partenza (41.900 euro) è il passaporto per entrare in una nuova dimensione della versatilità.

Tre anime, un unico cuore tech

Display maxi, assistenza avanzata e prezzi che non fanno tremare il portafogli.

Elroq, Enyaq, Kodiaq: tre SUV diversi per taglia, stile e missione. Ma tutti accomunati da una visione pragmatica e coerente. Il display da 13 pollici è lo stesso, così come l’interfaccia digitale fluida e intuitiva. La guida assistita di livello 2 è sempre di serie. L’app MySkoda consente di pianificare percorsi e ricariche con un clic. La sensazione a bordo è la stessa: di essere in una macchina pensata per facilitarti la vita.

E i listini? Nessuna sorpresa, solo intelligenza. Elroq apre il ventaglio da 34.500 euro, Kodiaq PHEV si posiziona a 41.900 e la nuova Enyaq parte da 45.400 euro. Nessuna salita forzata di segmento, ma un approccio chiaro: darti tutto ciò che serve, nel momento in cui serve.

Viaggiare, esplorare, semplificare

Con Skoda, l’elettrico non è più un privilegio. È un’opportunità concreta.

In un panorama dove molte case automobilistiche rincorrono promesse futuristiche, Skoda sceglie la strada più difficile: quella dell’onestà. Nessun effetto speciale, ma una progettazione attenta, razionale, che si traduce in veicoli concreti, affidabili, intelligenti.

Una mobilità che rispetta il tempo e il denaro delle persone. Che non ti chiede di cambiare vita per cambiare auto. E che, con questa nuova generazione di SUV alla spina, ti accompagna nel futuro con passo sicuro. Senza urla. Ma con molto, molto stile.