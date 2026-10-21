Stellantis conquista il Salone di Parigi: nove concept car e una nuova generazione di automobili

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Otto marchi, oltre 60 vetture, nove prototipi e uno spazio espositivo da 5.340 metri quadrati, il più grande del Salone. Al Mondial de l’Auto 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre, Stellantis ha messo in scena una vera offensiva di prodotto. Tra modelli destinati alla produzione, interpretazioni futuristiche e icone reinventate, emerge una strategia che punta a restituire centralità all’automobile, alla sua personalità e soprattutto al piacere di guidarla.

Parigi, il grande spettacolo di Stellantis

Il futuro dell’automobile torna a parlare la lingua del design, delle emozioni e della tradizione. E Parigi, da sempre uno dei palcoscenici più importanti dell’industria automobilistica europea, diventa il luogo scelto da Stellantis per raccontare una nuova fase della propria storia. Non soltanto elettrificazione e software, ma automobili capaci di distinguersi, interpretare desideri differenti e recuperare quel legame con il pubblico che ha costruito la fortuna dei grandi marchi.

Il Gruppo guidato da Antonio Filosa si presenta al Salone dell’Automobile di Parigi con otto brand protagonisti: Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot. Una partecipazione imponente che riunisce oltre sessanta vetture, nove concept car e numerose anteprime internazionali.

L’operazione va ben oltre la semplice esposizione di nuovi modelli. È l’occasione golosa per presentare il piano strategico FaSTLAne 2030, attraverso il quale Stellantis intende rafforzare la propria posizione sul mercato europeo, ampliando la gamma e valorizzando le identità dei singoli marchi. L’obiettivo dichiarato è introdurre oltre cinquanta prodotti entro il 2030 ed estendere del 25% la copertura del mercato nell’area Enlarged Europe.

Alfa Romeo Cuorerosso, il Biscione riscopre la propria anima sportiva

Tra i prototipi più significativi della manifestazione spicca Alfa Romeo Cuorerosso, una concept car che si fa riconoscere già dal nome. Rosso, Italia e sportività sono i tre elementi intorno ai quali prende forma un progetto che vuole interpretare il futuro del Biscione.

Cuorerosso rappresenta la direzione che Alfa Romeo intende seguire nei prossimi anni, recuperando la centralità del pilota, l’eleganza delle proporzioni e una concezione della sportività tutta Alfa.

La visione anticipa una futura gamma multienergia, con modelli fino a 4,7 metri di lunghezza e la possibilità di sviluppare versioni Quadrifoglio. Tra le soluzioni tecniche immaginate figura anche un V6 2.9 full hybrid, abbinato alla trazione integrale Q4, al cambio con convertitore di coppia e all’albero di trasmissione in fibra di carbonio. Una prospettiva progettuale, non ancora l’annuncio di una specifica vettura di serie, ma l’idea del V6 ci piace.

Accanto al prototipo, Alfa Romeo porta a Parigi l’intera famiglia composta da Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, insieme alla spettacolare 33 Stradale. A completare il racconto, la Spider Duetto proveniente dal Museo di Arese, che celebra sessant’anni di storia. Un incontro tra passato e futuro che ricorda quanto il patrimonio del marchio rimanga un elemento fondamentale della sua identità.

Citroën, la 2CV torna a immaginare la mobilità popolare

L’ automobile simbolo di un’epoca: la Citroën 2CV. E proprio da questa icona nasce uno dei progetti più interessanti presentati a Parigi: nuova 2 CV Concept, reinterpretazione contemporanea di un’automobile che ha fatto della semplicità una filosofia.

L’idea non è riprodurre nostalgicamente il passato, ma recuperarne lo spirito. Una vettura elettrica, essenziale, ingegnosa, costruita in Europa e pensata per rendere la mobilità nuovamente accessibile. Il prezzo obiettivo annunciato è di 15.000 euro, un elemento particolarmente significativo in un mercato dove il costo delle automobili rappresenta una delle principali barriere all’acquisto.

Accanto alla 2 CV Concept debutta anche la 2 CV Fourgonnette Concept, che richiama la declinazione più pratica e versatile della storica vettura francese.

Citroën accompagna questi prototipi con una gamma profondamente rinnovata, confermando la volontà di puntare su comfort, funzionalità e soluzioni intelligenti.

DS Automobiles, tra il nuovo SUV N°7 e il prototipo F3VER

Per DS Automobiles, Parigi rappresenta un appuntamento importante nel percorso di consolidamento del marchio premium francese. Protagonista è la nuova DS N°7, SUV che fa il suo debutto in un Salone internazionale e porta avanti una concezione del lusso costruita intorno al comfort, alla cura dei materiali e alla raffinatezza tecnologica.

Disponibile con motorizzazioni ibride e completamente elettriche, la N°7 dichiara un’autonomia fino a 740 chilometri nella configurazione a batteria più favorevole. Un valore che punta a rendere l’elettrico competitivo anche nei viaggi di lunga percorrenza.

Ma il futuro di DS prende forma soprattutto attraverso F3VER, concept car che esplora una nuova interpretazione dell’eleganza automobilistica. Il progetto ruota intorno a tre concetti: desiderabilità, personalizzazione e versatilità.

Fiat Grizzly e Multiplay, la famiglia torna protagonista

Fiat a Parigi parla di famiglia. L’auto qui viene costruita intorno a spazio, accessibilità e versatilità. Le protagoniste sono Grizzly e Grizzly Fastback, due SUV complementari che ampliano l’offerta del marchio torinese e interpretano esigenze differenti attraverso carrozzerie e configurazioni specifiche.

Grizzly punta sulla praticità e sull’abitabilità, mentre la Fastback aggiunge una silhouette più dinamica, cercando di coniugare funzionalità e personalità stilistica. Due proposte che confermano la volontà di Fiat di presidiare il mercato delle automobili destinate alle famiglie.

Ma è soprattutto il prototipo Multiplay a catturare l’attenzione. Il riferimento è alla storica Multipla, una delle automobili più anticonvenzionali mai realizzate dal marchio italiano. Non tanto per riprenderne le forme, quanto per recuperarne l’intelligenza progettuale.

Multiplay combina la versatilità di un pick-up con il comfort e la flessibilità di un SUV, attraverso un’architettura configurabile capace di adattarsi alle differenti esigenze della vita quotidiana.

Un’automobile pensata intorno alle persone, più che alle categorie tradizionali del mercato. Una filosofia che appartiene alla migliore tradizione Fiat, quella capace di trasformare idee apparentemente semplici in soluzioni originali.

Lancia Gamma, il ritorno di un grande nome dell’automobile italiana

Il Salone di Parigi segna un passaggio fondamentale per Lancia, che presenta la nuova Gamma, modello destinato a svolgere un ruolo centrale nel rilancio europeo del marchio.

Il nome recupera un capitolo importante della storia automobilistica italiana, ma il progetto guarda decisamente al futuro. Nuova Gamma interpreta il segmento dei crossover C-UV attraverso una silhouette fastback elegante e aerodinamica, accompagnata da un abitacolo spazioso e da una particolare attenzione alla versatilità.

Progettata, sviluppata e prodotta in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi, rappresenta anche un segnale industriale significativo. Il ritorno di Lancia nei segmenti superiori passa infatti attraverso un prodotto che intende recuperare quella concezione dell’eleganza italiana fatta di proporzioni, raffinatezza e discrezione.

Dopo nuova Ypsilon, Gamma diventa un tassello importante nella ricostruzione del mondo Lancia.

Peugeot RCZ Vision, il futuro torna a essere sportivo

Peugeot gioca in casa a Parigi e porta una delle interpretazioni più audaci del proprio futuro. Si chiama RCZ Vision e recupera il nome della coupé che aveva saputo conquistare gli appassionati grazie a una personalità stilistica fuori dagli schemi.

La concept car non è soltanto un omaggio al passato. È innovazione che anticipa una nuova generazione di automobili Peugeot, nelle quali il piacere di guida torna a essere centrale.

Sviluppata su un’architettura basata sulla piattaforma STLA One, RCZ Vision introduce la tecnologia steer-by-wire, che sostituisce il collegamento meccanico tradizionale dello sterzo con un sistema di comando elettronico. Al centro dell’abitacolo trova spazio Hypersquare, l’innovativo dispositivo di controllo destinato a rivoluzionare il rapporto tra guidatore e automobile, accompagnato da una nuova interpretazione del Peugeot i-Cockpit.

Accanto a RCZ Vision, il marchio espone anche la concept Polygon e presenta E-T16, ampliando il racconto della propria visione stilistica e tecnologica.

Non manca la componente sportiva più concreta, rappresentata dalla nuova E-208 GTi, reinterpretazione elettrica di una sigla storica, e da 9X8 Hypercar, protagonista del Mondiale Endurance.

Opel, dalla Corsa GSE alla nuova station wagon del futuro

Il marchio tedesco sceglie il Salone di Parigi per mettere in evidenza il proprio volto più dinamico. Nuova Corsa GSE porta la sigla sportiva anche nel mondo delle compatte elettriche, rafforzando una famiglia di modelli che punta a coniugare prestazioni e utilizzo quotidiano.

Il legame con le competizioni emerge attraverso la Opel GSE 27FE Formula E, presentata nel suo design definitivo, a conferma dell’interesse del marchio per il motorsport elettrico.

Ma la novità più interessante sul piano del design è Opel STX Concept, un prototipo che immagina il futuro delle station wagon. Una tipologia di carrozzeria profondamente legata alla tradizione automobilistica europea, reinterpretata attraverso linee essenziali, superfici pulite e una nuova firma luminosa.

Il frontale sviluppa ulteriormente il linguaggio Opel Vizor, introducendo animazioni luminose a lamelle e un Opel Compass verticale più marcato. Il posteriore inclinato contribuisce a definire una silhouette dinamica, anticipando elementi destinati a influenzare i futuri modelli di produzione.

Completano l’offerta espositiva Mokka GSE, Grandland Electric AWD e Frontera Electric Extended Range. Tre interpretazioni differenti del SUV elettrico: dalla sportività della Mokka alla trazione integrale della Grandland, fino alla vocazione familiare della Frontera.

Leapmotor, la sfida cinese passa dall’Europa

Nella strategia di Stellantis trova spazio anche Leapmotor, il marchio cinese legato al Gruppo attraverso una joint venture e protagonista di una rapida espansione internazionale.

A Parigi arrivano due importanti anteprime europee. La prima è B03, una compatta completamente elettrica di segmento B, destinata a inserirsi in una delle categorie più competitive del mercato europeo. Una vettura che punta su tecnologia, connettività e accessibilità.

All’estremo opposto della gamma si colloca D19, SUV di grandi dimensioni che assume il ruolo di ammiraglia del marchio. Il modello rappresenta l’evoluzione delle tecnologie Leapmotor in materia di mobilità intelligente, digitalizzazione ed elettrificazione.

Due automobili differenti per dimensioni e posizionamento, ma unite dalla stessa strategia: proporre veicoli elettrici tecnologicamente avanzati a un pubblico sempre più ampio.

La presenza di Leapmotor è particolarmente significativa anche dal punto di vista industriale. In un momento in cui la concorrenza tra costruttori europei e cinesi è diventata uno dei temi centrali del settore, Stellantis sceglie di valorizzare una collaborazione che può rappresentare un vantaggio competitivo in termini di tecnologia e velocità di sviluppo.

Nove concept car, una sola strategia: far tornare desiderabile l’automobile

Al di là delle singole novità, il Salone di Parigi racconta un cambiamento di prospettiva per Stellantis. E’ il tempo di dimostrare che la transizione tecnologica e il patrimonio storico possono convivere, senza imposizioni o rinunce.

Questo il filo conduttore dei nove prototipi annunciati dal Gruppo e delle oltre sessanta automobili esposte. Dalla semplicità della nuova Citroën 2 CV alla sportività di Alfa Romeo Cuorerosso, dalla versatilità della Fiat Multiplay all’eleganza di DS F3VER, fino alle visioni di Peugeot e Opel, ogni marchio cerca di esprimere una personalità riconoscibile.

A sostenere questa trasformazione c’è anche STLA One, l’architettura tecnologica presentata da Stellantis come elemento centrale del proprio sviluppo futuro, capace di integrare software, intelligenza artificiale e sistemi del veicolo. L’obiettivo è accelerare la progettazione, migliorare l’esperienza a bordo e rendere le nuove tecnologie accessibili su una gamma più ampia.

La sfida sarà tradurre la creatività dei prototipi in automobili di serie competitive, con prezzi sostenibili e contenuti realmente utili ai clienti.