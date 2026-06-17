Stellantis Pro One, il gigante silenzioso che muove l’Italia dei veicoli commerciali

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Indovinello? Non fa rumore come una supercar e non conquista le copertine con accelerazioni da record, ma ogni giorno trasporta merci, servizi e lavoro. Di chi sto parlando? A Transpotec Logitec 2026 Stellantis Pro One porta in scena il cuore pulsante dell’economia reale, mostrando una leadership costruita su numeri, tecnologia e una visione sempre più elettrica della mobilità professionale.

Quando la leadership si misura sulla strada

I numeri prima di tutto. Nel primo quadrimestre del 2026 Stellantis Pro One ha raggiunto in Italia una quota di mercato del 39%, conquistando la prima posizione in tutti i segmenti dei veicoli commerciali leggeri. Un risultato che conferma il ruolo centrale della Business Unit dedicata ai veicoli professionali del gruppo Stellantis e che trova la sua massima espressione a Transpotec Logitec, il più importante appuntamento italiano dedicato al mondo dell’autotrasporto e della logistica.

Dal 13 al 16 maggio, negli spazi di Fiera Milano Rho, lo stand Stellantis Pro One è diventato una vetrina concreta di ciò che il mercato già certifica: una gamma completa, capace di rispondere alle esigenze di artigiani, aziende, corrieri e professionisti con soluzioni sempre più specializzate.

Una famiglia di marchi che domina ogni segmento

Sono stati protagonisti dell’evento i modelli firmati Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, quattro marchi che insieme rappresentano una delle offerte più complete oggi disponibili nel panorama europeo. La leadership si estende dai car derived van ai veicoli compatti, dai medi fino ai large van. Spiccano Fiat Doblò, Fiat Scudo e soprattutto Fiat Ducato, autentico punto di riferimento del settore da oltre quarant’anni.

Dietro questi risultati c’è una strategia precisa: stabilimenti dedicati esclusivamente ai veicoli commerciali, una gamma che copre ogni esigenza di trasporto da 1 a 22 metri cubi e una rete capillare composta da 580 punti vendita e 2.400 officine autorizzate distribuite sul territorio nazionale.

Fiat Professional TRIS, il debutto italiano che guarda all’ultimo miglio

La vera sorpresa del salone milanese è stata però nuovo Fiat Professional TRIS, esposto per la prima volta in Italia. Compatto, essenziale e completamente elettrico, TRIS nasce per rispondere a una delle sfide più attuali della mobilità urbana: le consegne dell’ultimo miglio.

Sviluppato dal Centro Stile Fiat in Italia, il nuovo veicolo è disponibile nelle versioni Pick-Up e Cargobox e punta tutto su praticità, semplicità e sostenibilità. Con un’autonomia di circa 90 chilometri, un carico utile superiore ai 350 chilogrammi e uno spazio sufficiente per trasportare un europallet standard, TRIS è stato progettato per muoversi agilmente nei centri urbani, riducendo costi di gestione ed emissioni. Un mezzo che racconta bene la trasformazione in corso nella logistica contemporanea, dove efficienza e sostenibilità devono convivere senza compromessi.

Il valore della personalizzazione

Accanto a TRIS, Stellantis Pro One ha messo in mostra un altro elemento strategico della propria offerta: il programma CustomFit. Non si tratta semplicemente di allestimenti, ma di un ecosistema che permette di adattare ogni veicolo alle esigenze specifiche del cliente. A Transpotec sono stati esposti esempi concreti di questa filosofia, come Peugeot E-Expert elettrico con doppio fondo e scaffalature, Opel Movano con box GRUAU, Fiat Doblò Crew Cab con paratia mobile e Citroën Berlingo attrezzato per attività professionali specialistiche.

Una capacità di personalizzazione resa possibile da una rete globale composta da oltre 600 partner autorizzati che operano mantenendo gli stessi standard di qualità, sicurezza e garanzia della produzione di serie.

Il futuro corre verso l’elettrico

La presenza a Transpotec rappresenta anche un tassello della strategia globale di Stellantis Pro One, che punta a consolidare la propria leadership internazionale attraverso una profonda elettrificazione della gamma. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: raggiungere il 40% di vendite elettriche nel settore dei veicoli commerciali, affiancando alle batterie anche tecnologie come l’idrogeno e le future soluzioni a elevata autonomia.

A questo si aggiungono aggiornamenti software over-the-air, servizi connessi dedicati alle flotte e nuove soluzioni di guida assistita pensate per aumentare produttività ed efficienza.

Molto più di un salone

A Milano, Stellantis Pro One non si è limitato ad esporre veicoli. Raccontare un settore che sta cambiando rapidamente e che oggi rappresenta uno dei laboratori più interessanti della mobilità del futuro non è una cosa semplice.. Perché dietro ogni consegna, ogni cantiere, ogni professionista che si muove per lavoro, esiste una rete invisibile fatta di tecnologia, organizzazione e innovazione.

E se il mercato continua a premiarla con una leadership così netta, significa che Stellantis Pro One ha trovato la formula giusta per accompagnare la trasformazione del trasporto professionale. Una rivoluzione che spesso passa inosservata, ma che ogni giorno contribuisce a far muovere il Paese.