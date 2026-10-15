Suzuki Across, la nuova ammiraglia ibrida

Con 309 cavalli, trazione integrale AllGrip E Four e un abitacolo completamente rinnovato.

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Un nuovo linguaggio stilistico, un cuore ibrido più evoluto e quella vocazione all’avventura che appartiene da sempre al DNA Suzuki. Nuova Across Plug in Hybrid si presenta con un’identità più decisa, una tecnologia sofisticata e un obiettivo preciso: coniugare il piacere di guida con l’efficienza, senza rinunciare alla sicurezza e alla praticità di un’automobile pensata per viaggiare.

C’è un filo conduttore che attraversa la storia di Suzuki: la capacità di interpretare la mobilità senza dimenticare il valore della concretezza. Dalle piccole vetture cittadine ai fuoristrada che hanno costruito la reputazione del marchio giapponese, l’idea è sempre stata quella di offrire automobili capaci di adattarsi alle esigenze reali. Nuova Across Plug in Hybrid raccoglie questa eredità e la trasferisce in una dimensione più sofisticata, diventando l’ammiraglia di una gamma che guarda all’elettrificazione senza abbandonare uno dei suoi tratti distintivi: la trazione integrale.

Il risultato è un SUV che cambia profondamente nell’estetica, nella tecnologia e nell’architettura del sistema ibrido. Una vettura che vuole essere confortevole nella quotidianità, brillante quando serve e sicura anche quando l’asfalto lascia spazio a fondi meno prevedibili. Con una potenza complessiva di 309 CV, la nuova Across mette insieme prestazioni di rilievo e un sistema di propulsione progettato per sfruttare al meglio l’energia elettrica.

Un design che esprime carattere e solidità

La trasformazione comincia dallo stile. Il nuovo frontale è più verticale e importante, dominato da una calandra superiore integrata e da un’ampia presa d’aria centrale. I gruppi ottici full LED contribuiscono a definire uno sguardo tecnologico, mentre le protezioni inferiori e gli elementi scuri sottolineano il carattere robusto del modello.

Le fiancate sono attraversate da nervature marcate, con una linea di cintura alta, passaruota pronunciati e superfici scolpite che conferiscono alla carrozzeria una presenza muscolosa. I cerchi in lega da 18 pollici, caratterizzati da un disegno a sei razze, rafforzano l’identità di un SUV che non intende nascondere la propria vocazione alla versatilità.

Anche il posteriore segue la stessa filosofia, con gruppi ottici orizzontali collegati visivamente da un elemento scuro che attraversa la larghezza della vettura.

Le proporzioni rimangono equilibrate: 4,62 metri di lunghezza, 1,88 di larghezza e 1,685 di altezza, con un passo di 2,69 metri. Dimensioni che permettono di offrire un abitacolo spazioso senza raggiungere gli ingombri dei grandi SUV.

La palette cromatica comprende quattro tinte: Bianco, Grigio Avio, Verde e Nero. Una scelta essenziale, coerente con l’immagine di un’automobile che preferisce una personalità riconoscibile agli eccessi estetici.

Un abitacolo che mette la tecnologia al servizio delle persone

All’interno, nuova Across interpreta il concetto di modernità attraverso un ambiente completamente ripensato. La plancia segue il principio della cosiddetta island architecture, già adottata sulla Suzuki e Vitara: display, comandi e selettore del cambio elettronico sono organizzati in aree funzionali ben definite, per rendere più intuitiva l’interazione tra conducente e automobile.

Davanti al guidatore trova posto un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, configurabile secondo differenti modalità di visualizzazione. Al centro domina lo schermo touch da 12,9 pollici, attraverso il quale si gestiscono navigazione, climatizzazione e principali funzioni del veicolo.

Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless e introduce anche il controllo vocale attivabile pronunciando «Hey, Suzuki». A completare l’esperienza digitale c’è l’head-up display, configurabile su tre livelli, che proietta le informazioni essenziali nel campo visivo del conducente.

Non manca l’attenzione al comfort, elemento particolarmente importante per un’ammiraglia. I sedili anteriori offrono regolazioni elettriche, con dieci possibilità di regolazione per il guidatore, supporto lombare e memoria delle posizioni. Sono presenti il riscaldamento dei sedili e del volante, mentre il climatizzatore automatico bizona utilizza il sistema S Flow, capace di modulare il flusso dell’aria in funzione di diversi parametri, compresa la presenza degli occupanti.

Per la connettività sono disponibili una base di ricarica wireless e cinque prese USB-C, con potenza fino a 45 watt. La praticità rimane uno dei punti di forza del modello. Il bagagliaio offre 672 litri di capacità, che diventano 1.647 abbattendo i sedili posteriori. Il portellone elettrico può essere aperto anche senza utilizzare le mani, attraverso un movimento del piede sotto il paraurti.

Il cuore della Across: 309 cavalli e una nuova generazione plug-in

La parte più interessante di nuova Across è probabilmente quella che non si vede. Suzuki ha profondamente evoluto il sistema di propulsione plug in hybrid, mantenendo l’architettura composta da un motore termico e due unità elettriche, ma introducendo soluzioni destinate a migliorare l’efficienza complessiva.

Il motore a benzina è un quattro cilindri di 2,5 litri da 143 CV, caratterizzato da un elevato rapporto di compressione e da un sistema che combina iniezione diretta e indiretta. A questo si affiancano due motori elettrici: quello anteriore da 206 CV e quello posteriore da 55 CV.

La potenza massima combinata raggiunge i 309 CV, un valore che permette alla nuova Across di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi, con una velocità massima di 180 km/h.

Ma la novità non riguarda soltanto la potenza. La batteria ad alta capacità da 22,7 kWh lavora insieme a una nuova architettura elettrica che integra l’unità di controllo della potenza e il convertitore AC/DC nell’eAxle anteriore. L’utilizzo di semiconduttori al carburo di silicio contribuisce a migliorare il rendimento del sistema, riducendo le dispersioni energetiche.

Secondo i dati di omologazione, il consumo combinato WLTP è di 1,3 litri per 100 chilometri, con emissioni di CO₂ comprese tra 32 e 33 grammi al chilometro. Valori che, come per tutte le ibride ricaricabili, dipendono nell’utilizzo reale anche dalla frequenza con cui viene ricaricata la batteria e dalla tipologia dei percorsi.

L’obiettivo è sfruttare l’alimentazione elettrica negli spostamenti quotidiani e mantenere la flessibilità del motore a benzina quando le distanze aumentano, evitando di legare i viaggi più lunghi esclusivamente alla disponibilità delle infrastrutture di ricarica.

La trazione integrale, una firma Suzuki

Se l’elettrificazione rappresenta il futuro, la trazione integrale continua a raccontare una parte importante della tradizione Suzuki.La nuova Across adotta il sistema AllGrip E Four, che utilizza il motore elettrico posteriore per gestire la distribuzione della coppia tra i due assi.

L’elettronica analizza costantemente le condizioni di marcia e interviene per migliorare motricità, stabilità e controllo, contribuendo anche a correggere eventuali fenomeni di sottosterzo e sovrasterzo. Il conducente può scegliere tra le modalità Normal, Eco e Sport, modificando la risposta del sistema alle diverse esigenze di guida. A queste si aggiunge la modalità E Four Trail, studiata per affrontare superfici a bassa aderenza attraverso una gestione specifica della coppia e dei controlli elettronici di trazione e frenata.

Non si tratta di trasformare Across in un fuoristrada estremo, ma di offrire quella sicurezza supplementare che può fare la differenza su strade innevate, sterrati o fondi scivolosi. Una filosofia coerente con l’esperienza maturata da Suzuki nel mondo delle quattro ruote motrici.

Sicurezza evoluta e assistenza alla guida

L’evoluzione tecnologica interessa anche i sistemi di sicurezza. La nuova Across dispone di un articolato pacchetto di assistenza alla guida di livello 2, progettato per affiancare il conducente nelle situazioni più impegnative. Il sistema di pre collisione utilizza radar e telecamera per riconoscere veicoli, pedoni e ciclisti, fornendo avvisi e assistenza alla frenata. È presente anche il supporto attivo allo sterzo nelle manovre di emergenza.

Completano le dotazioni il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, il mantenimento della corsia, il monitoraggio degli angoli ciechi, il controllo del traffico trasversale in retromarcia, il riconoscimento dei segnali di limite di velocità e il monitoraggio dell’attenzione del conducente. Particolarmente utile nelle manovre è la videocamera con visione a 360 gradi, che permette di controllare l’area circostante la vettura, soprattutto negli spazi più ristretti. La tecnologia, in questo caso, non è soltanto una questione di schermi e connettività, ma diventa uno strumento per rendere più semplice e consapevole l’esperienza di guida.

Un solo allestimento, una dotazione completa

Suzuki ha scelto una gamma essenziale, proponendo nuova Across Plug-in Hybrid nella versione 2.5 Top 4WD AT, con cambio automatico e-CVT e una dotazione particolarmente ricca. Sono compresi, tra gli altri, i fari full LED, i cerchi in lega da 18 pollici, il climatizzatore automatico bizona, i sedili anteriori riscaldabili, le regolazioni elettriche, il sistema multimediale con navigatore integrato, il quadro strumenti digitale, la connettività wireless e i principali dispositivi di sicurezza attiva. Il prezzo di listino è di 55.900 euro chiavi in mano, con IVA e messa su strada incluse.