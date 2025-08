Suzuki Bike Day: la gioia è donna, in sella tra sorrisi e solidarietà

Oltre 2.500 partecipanti, un’onda blu di emozioni a Monza per pedalare con il cuore e per chi ha bisogno.

Sessanta chilometri di sport, bellezza e condivisione: perché a volte basta una pedalata per sentirsi felici.

In sella per essere felici: il Suzuki Bike Day è la festa che ci fa stare bene

Sport, amicizia, emozione e solidarietà: a Monza oltre 2.500 cicliste e ciclisti per una giornata che lascia il segno nel cuore (e nelle gambe).

Ci sono giornate che si infilano sotto la pelle come il sole di giugno. Giornate che iniziano con un caffè condiviso e finiscono con il cuore pieno, gli occhi lucidi e le gambe stanche ma felici. Il Suzuki Bike Day 2025 è una di queste. Il 14 giugno, in un sabato di cielo limpido e voglia di vivere, l’Autodromo Nazionale di Monza ha lasciato spazio non ai motori, ma alle emozioni. Più di 2.500 persone in maglia blu, una distesa colorata di sorrisi e libertà, hanno scelto di pedalare non solo per sport, ma anche per una causa bellissima.

La forza gentile della maglia blu

Sessanta chilometri di emozioni, tra amicizia, paesaggi e il piacere di esserci.

La partenza è stata intensa, vibrante. Una sfilata di energia femminile e non solo, che ha trasformato Monza in un piccolo festival del benessere. Non importa il ritmo, non importa il tempo: l’unico cronometro era quello delle emozioni. Il percorso – tra le curve dell’Autodromo e i saliscendi della “Coppa Agostoni” – è diventato una strada condivisa, dove le storie si sono intrecciate a ogni pedalata.

Quando lo sport è un abbraccio

Campioni e appassionate, unite per il gusto di esserci.

A fianco delle tantissime donne in sella, nomi noti come Davide Cassani, Giada Borgato e Filippo Baroncini hanno pedalato con lo stesso spirito delle prime volte: quello di chi si mette in gioco, con il cuore prima che con le gambe. Presenti anche atleti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e della FITri. Ma al Bike Day non c’è podio: c’è la bellezza dello stare insieme, del fare squadra, del trasformare lo sport in un gesto d’amore.

Pedalare per chi ha più bisogno

34.233 euro per Dynamo Camp: la solidarietà che corre veloce.

Ogni goccia di sudore, ogni pedalata, ogni sorriso: tutto ha avuto un significato in più. L’intero ricavato delle iscrizioni è stato donato a Dynamo Camp, per sostenere bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche. Per loro, ogni euro è una possibilità in più di ridere, giocare, sentirsi leggeri. E per chi ha pedalato, sapere di aver fatto la differenza è stata la vera medaglia al collo.

Suzuki e la bicicletta: una storia d’amore che non smette mai

Dal 1952 a oggi, la passione per le due ruote continua a battere forte.

Non è solo marketing, non è solo un evento. Il Suzuki Bike Day è l’anima di un marchio che da sempre crede nel potere delle due ruote. Dalla prima bici motorizzata nel 1952, Suzuki ha portato avanti una visione fatta di libertà, passione e innovazione. E oggi, in un mondo che cerca risposte più sostenibili e umane, la bicicletta è ancora il simbolo più bello di questo percorso.

Un evento che parla al femminile (e al futuro)

Sempre più donne scelgono la bici per volersi bene.

Non è un caso che tante delle maglie blu siano state indossate da donne. Perché la bicicletta è una forma di auto-cura, di indipendenza, di libertà dolce. È l’ora d’aria del cuore, è il tempo ritrovato con se stesse o con le amiche. E il Suzuki Bike Day ha saputo creare uno spazio inclusivo, dove ognuna può sentirsi parte, protagonista, senza pressione né confronto, ma solo con il piacere di esserci.

Il valore della rete: quando un progetto diventa comunità

Brand, istituzioni, volontari: tutte e tutti insieme per una buona causa.

Dietro l’entusiasmo dei partecipanti, c’è una macchina organizzativa che funziona come una grande famiglia. Da Agos a San Benedetto, da Enervit a Loacker, da Beretta a Motul, tutti i partner hanno contribuito a rendere il Bike Day una vera festa. Senza dimenticare i Comuni, i volontari, le persone lungo il percorso che hanno applaudito, offerto acqua, sorriso. È così che si costruisce qualcosa di bello: condivisione, rispetto e gentilezza.

Il cuore non si ferma: ci vediamo nel 2026

Perché la gioia di pedalare insieme è una ruota che non smette di girare.

C’è chi è tornata a casa stanca ma felice, chi ha già promesso: “L’anno prossimo ci sarò di nuovo”. Perché una giornata come quella del Suzuki Bike Day non si dimentica facilmente. Resta nelle foto, nei messaggi scambiati, nei gruppi WhatsApp creati tra sconosciuti che ora sono amici. E soprattutto resta in quel senso di pienezza che solo le cose autentiche sanno lasciare.

Il 2026 è vicino. E anche se non sappiamo ancora il percorso, una cosa è certa: sarà un altro viaggio bellissimo, da fare insieme. Perché a volte, per sentirsi bene, basta un po’ di strada sotto le ruote e qualcuno con cui condividerla. E magari, una maglia blu addosso e il cuore leggero.