Suzuki cambia energia, non identità: dall’elettrica eVITARA alla nuova Across

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è l’elettrico della nuova eVITARA e c’è l’ibrido plug-in della Across. C’è una tradizione nella trazione integrale che Suzuki non ha alcuna intenzione di archiviare e c’è un’altra strada, apparentemente lontana dall’automobile, che passa attraverso lo sport e la musica. Dal Torino FC al canottaggio, dal volley al rugby, dal ciclismo a Sanremo fino a Suzuki Jukebox. A raccontare come questi mondi possano stare sotto lo stesso tetto è Massimo Nalli, Presidente e CEO di Suzuki Italia: una strategia che punta sull’evoluzione tecnologica senza trasformarla in una rivoluzione obbligatoria.

Redazione Virgilio Motori

L’elettrico arriva, ma alla maniera di Suzuki

La transizione elettrica, per Suzuki, comincia da un nome che non ha bisogno di troppe presentazioni.

eVITARA è la prima automobile completamente elettrica della Casa di Hamamatsu e segna uno dei passaggi più importanti nella storia recente del marchio. Una vettura sviluppata sulla piattaforma specifica HEARTECT-e e nata attorno al concetto di «Emotional Versatile Cruiser». Una svolta che non significa, però, cancellare quanto costruito fino a oggi. È questo uno dei punti sui quali Massimo Nalli, Presidente e CEO di Suzuki, insiste quando parla del futuro dell’automobile: elettrificare non significa necessariamente imporre a tutti la medesima soluzione. Suzuki arriva alla BEV dopo un percorso iniziato già nel 2016 con l’ibridazione e che, a giugno 2026, ha portato sulle strade italiane più di 240 mila vetture elettrificate.

eVITARA rappresenta dunque un nuovo tassello, non la cancellazione degli altri. E soprattutto prova a essere elettrica rimanendo Suzuki. Lo dimostra la versione Dual Motor ALLGRIP-e, nella quale due unità elettriche realizzano la trazione integrale e permettono di mantenere quella capacità di affrontare fondi difficili che appartiene alla storia della Casa. La gamma italiana comprende infatti sia una versione a due ruote motrici sia le varianti 4WD ALLGRIP-e.

L’approccio Suzuki è senza dubbio pragmatico, con un elettrico che cerca di conquistare il cliente con quello che sa fare, non semplicemente perché elettrico.

Across, l’altra strada dell’elettrificazione

La dimostrazione arriva pochi metri più in là, osservando nuova Suzuki Across Plug-in Hybrid. Se eVITARA rappresenta l’ingresso nell’elettrico puro, Across racconta un’altra interpretazione della mobilità elettrificata.

È l’ammiraglia Suzuki e utilizza un sistema plug-in hybrid che abbina un motore benzina 2.5 a due unità elettriche e a una batteria di trazione da 22,7 kWh. La potenza complessiva raggiunge 309 CV, lo 0-100 km/h viene coperto in 6,1 secondi e la trazione integrale elettrica E-Four gestisce la distribuzione della coppia sui due assi. Normal, Eco, Sport e Trail sono le modalità disponibili.

Due automobili, dunque, e due risposte differenti. È forse qui che si comprende meglio il pensiero di Nalli: Suzuki non considera l’elettrificazione una gara nella quale debba necessariamente esistere un unico vincitore. Il principio è offrire tecnologie diverse in funzione dell’utilizzo reale dell’automobile.

Del resto la Casa giapponese ha costruito buona parte della propria reputazione seguendo una filosofia piuttosto concreta: automobili compatte, leggere, efficienti e capaci di fare molto senza diventare inutilmente complicate.

Quel 4×4 che da sempre rappresenta Suzuki

E poi c’è il 4×4. Qui più che di tecnologia si può parlare di cultura aziendale.

In un mercato nel quale la trazione integrale è spesso associata esclusivamente ai grandi Suv premium, Suzuki continua a proporla anche su vetture compatte. E i clienti dimostrano di apprezzarlo: nei primi mesi del 2026 5.284 Suzuki immatricolate in Italia sono state a trazione integrale, pari al 31,5% delle vendite del marchio.

La particolarità è che non esiste un solo 4×4 Suzuki. La Casa ha sviluppato sistemi differenti: ALLGRIP AUTO per Swift, ALLGRIP SELECT per Vitara e S-Cross, E-Four per Across e il nuovo ALLGRIP-e per eVITARA. Cambiano tecnologia e modalità d’intervento, rimane l’idea di aumentare motricità, sicurezza e libertà di utilizzo.

Persino la Swift Hybrid continua a essere disponibile 4×4: una rarità nel panorama delle compatte moderne. È forse uno dei migliori esempi di quella filosofia Suzuki che preferisce evolvere una tradizione piuttosto che liberarsene per inseguire una moda.

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Dal 4×4 al campo da calcio

Ma per capire Suzuki Italia bisogna uscire dall’automobile e, in qualche modo, anche dalla concessionaria.

Lo sport è diventato negli anni uno dei terreni sui quali il marchio ha costruito la propria identità italiana. Il rapporto più immediatamente riconoscibile è quello con il Torino FC. La stagione 2026/2027 rappresenta il quattordicesimo anno consecutivo della partnership iniziata nel 2013, con la «S» di Suzuki ancora sulla maglia granata.

Il legame con Torino non è casuale. È qui che Suzuki Italia ha le proprie radici e qui sport, territorio e azienda finiscono inevitabilmente per intrecciarsi.

Ma il calcio è soltanto una parte della storia.

Canottaggio, quando il motore incontra i remi

Più recente è il rapporto con la Federazione Italiana Canottaggio. Una partnership particolare perché riesce a mettere insieme le diverse anime industriali di Suzuki: automobili e motori fuoribordo.

Il logo della Casa accompagna le divise della Nazionale italiana, mentre Suzuki supporta le attività degli equipaggi con una flotta di vetture a terra e con motori fuoribordo sui battelli di assistenza in acqua. Una collaborazione nata attorno a concetti quali resistenza, lavoro di squadra, efficienza e rapporto con l’ambiente.

Nel 2026 questa relazione è diventata anche qualcosa di più concreto attraverso «Insieme per un Po pulito», iniziativa ambientale realizzata con la Federazione e la Città di Torino per la raccolta di plastica e rifiuti dalle acque e dalle sponde. Il progetto, nato sul Po, quest’anno si è allargato coinvolgendo anche Padova.

È un modo interessante di interpretare la sponsorizzazione: non limitarsi a mettere un logo sulla maglia, ma cercare un’attività coerente con ciò che quel logo vuole rappresentare.

Un mondo Suzuki anche a pedali

Poi ci sono le biciclette. Può sembrare curioso per un costruttore di automobili e motociclette, ma soltanto fino a un certo punto.

Il Suzuki Bike Day è arrivato nel 2026 alla sesta edizione. Oltre 1.600 ciclisti sono partiti dal Misano World Circuit Marco Simoncelli per affrontare circa 62 chilometri nell’entroterra romagnolo, con 900 metri di dislivello. In gruppo c’erano anche personaggi dello sport come Davide Cassani e Francesca Lollobrigida.

Qui il concetto di mobilità si allarga. Non è più importante quale motore ci sia sotto il cofano, perché il motore può essere persino quello umano. Conta il movimento, la passione e il rispetto tra tutti gli utenti della strada.

E c’è anche un risvolto solidale: l’intero ricavato delle iscrizioni dell’edizione 2026, 20.335 euro, è stato destinato a Dynamo Camp.

Da Sanremo a Jukebox, quando Suzuki alza il volume

E infine la musica. Quello che inizialmente poteva sembrare un territorio di comunicazione è diventato negli anni uno degli elementi più riconoscibili della presenza Suzuki in Italia.

Nel 2026 la Casa è stata protagonista al 76° Festival di Sanremo, per il 13° anno. Il Suzuki Stage di Piazza Colombo ha portato la musica fuori dall’Ariston, trasformando la città in un secondo palcoscenico, mentre Swift Hybrid è entrata nel racconto televisivo e digitale della manifestazione.

Ma Sanremo non è l’unico legame con la musica per Suzuki. L’11 e il 12 settembre Torino ha ospitato la seconda edizione di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, con Antonella Clerici e Clementino e gli interpreti originali di alcuni dei brani italiani e internazionali più popolari dagli anni Ottanta ai Duemila. Le due serate dall’Inalpi Arena sono state trasmesse in diretta in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. E proprio la nuova eVITARA è stata scelta come protagonista delle clip che hanno preceduto il programma.

«Per Suzuki è un privilegio poter sostenere il mondo della musica, il linguaggio universale che riesce nel miracolo di unire culture, persone e generazioni in emozioni condivise», ha spiegato Nalli presentando l’evento.

Una frase che aiuta a capire perché Suzuki insista su un territorio apparentemente così distante dall’automobile. La musica ha qualcosa che un prodotto industriale difficilmente riesce a ottenere da solo: attraversa generazioni, crea appartenenza e lavora sulla memoria.

Sanremo racconta la musica di oggi; Jukebox recupera quella con cui siamo cresciuti. Due estremi che finiscono per incontrarsi.

Cambiare senza perdere la propria storia

Messe insieme, eVITARA, Across, la tecnologia ALLGRIP, una maglia granata, una barca sul Po, una bicicletta a Misano e un palco musicale sembrano appartenere a storie differenti.

La strategia raccontata da Massimo Nalli prova invece a ricondurle allo stesso principio: il movimento a 360°.

Suzuki entra nell’elettrico senza decretare la fine dell’ibrido, porta il 4×4 dentro l’era dei motori alla spina, continua a costruire automobili compatte mentre il mercato tende a farle sempre più grandi. E parallelamente cerca le persone là dove corrono, pedalano, remano, cantano o ascoltano una canzone che magari non sentivano da trent’anni.

Suzuki sceglie una parola impossibile da evitare, ma a volte più difficile da realizzare: evoluzione. Cambiare ciò che deve cambiare e conservare ciò che continua ad avere senso.

In collaborazione con Suzuki Italia