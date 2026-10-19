A distanza di anni dal primo annuncio del prototipo, Tesla ha riaperto ufficialmente le prenotazioni per la tanto attesa Tesla Roadster di seconda generazione. Tuttavia, chi sperava di scoprire il listino prezzi finale è rimasto a bocca asciutta: la casa automobilistica guidata da Elon Musk continua a mantenere un fitto mistero sulle cifre definitive d’acquisto e sui dettagli dell’omologazione di serie, richiedendo al contempo cifre considerevoli anche solo per potersi assicurare un posto in lista d’attesa.
Cifre da capogiro solo per la prenotazione
In Italia e in Europa, le opzioni di prenotazione sono suddivise in base alle diverse varianti annunciate:
- Versione Performance: per prenotarla occorre versare un totale di 50.000 euro. La procedura prevede un primo acconto di 5.000 euro da pagare subito online, seguito dal saldo dei restanti 45.000 euro entro un termine ridotto (solitamente 10 giorni).
- Versione Thrust: è la configurazione ad altissime prestazioni pensata per chi cerca il massimo della spinta. Per questa versione l’importo richiesto aumenta sensibilmente: servono 250.000 euro complessivi da versare entro 10 giorni dal primo deposito (sempre avviato con 5.000 euro d’anticipo rimborsabili). Inoltre, per la Thrust è previsto un limite di una sola unità per cliente, per evitare speculazioni e riacquisti multipli.
- Versione Rocket: l’esclusiva variante allestita con la tecnologia derivata da SpaceX sarà accessibile esclusivamente tramite invito personalizzato.
Nessun prezzo finale garanzia sulle consegne
L’aspetto più singolare riguarda la struttura del contratto di prenotazione:
- Listino non confermato: nonostante l’importo della caparra raggiunga i 250.000 euro, Tesla non ha dichiarato il prezzo finale di listino per nessuna delle varianti. C’è solo il vecchio riferimento del prototipo presentato nel 2017 (pari a circa 200.000 dollari di partenza), che però non rispecchia necessariamente le cifre finali del modello definitivo.
- Prezzo e specifiche soggetti a modifiche: le clausole contrattuali specificano che Tesla si riserva la facoltà di aggiornare sia i prezzi finali sia le specifiche tecniche del veicolo prima dell’inizio ufficiale della produzione.
- Tempistiche di consegna incerte: l’avvio della produzione è stimato indicativamente per il 2028, ma il contratto precisa che Tesla non può garantire con certezza la data effettiva di consegna dell’auto.
A tutela degli acquirenti c’è comunque la rimborsabilità: le prenotazioni rimangono interamente rimborsabili in caso di ripensamento prima della sottoscrizione del contratto d’acquisto finale.