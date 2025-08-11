Trofeo Lancia: ritorno a Roma, ritorno alle origini

Il mito HF tra rally, emozioni e futuro: dal Colosseo ai cordoli… il motorsport è questione di cuore

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Tra prove speciali mozzafiato, giovani talenti e un villaggio dove la passione è di casa, il Rally di Roma Capitale segna la rinascita sportiva del marchio più vincente di sempre: il Trofeo Lancia rinasce ed emoziona a Roma Capitale.

L’emozione di un nome che fa storia

Ci sono nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Il Colosseo, per esempio. O Fiuggi, quando si trasforma nel cuore pulsante del rally tricolore. Ma per chi vive di emozioni a motore, ce n’è un altro che basta pronunciare per sentire il rombo nel petto: Lancia.

Un trofeo tra adrenalina e sogni

Quest’anno il Trofeo Lancia ha acceso i riflettori sul Rally di Roma Capitale – valido per il FIA European Rally Championship e il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco – riportando sulle strade quell’anima grintosa che ha reso il marchio un’icona mondiale. Due gare, 13 prove speciali, 207 km cronometrati e 18 equipaggi pronti a giocarsi tutto, tra panorami mozzafiato e insidie del cronometro.

In testa, con una freddezza da veterano, Gianandrea Pisani, vincitore di Gara 3 e Gara 4, che guida la classifica davanti a Mazzocchi, Cogni e Di Pietro. Per i giovani talenti under 35, il sogno è concreto: correre con il team ufficiale Lancia Corse HF nell’ERC 2026.

Il fascino ritrovato della sigla HF

Ma il Trofeo non è solo competizione: è rinascita. È la Ypsilon Rally4 HF, 212 cavalli firmati Miki Biasion, già scelta da 100 team in tutta Europa. È la nuova Ypsilon HF Racing, per chi vuole entrare nel rally con ambizione e budget intelligente. È il ritorno del logo HF, che ora brilla anche su versioni stradali come la Ypsilon HF da 280 CV 100% elettrica e l’ibrida HF Line.

Il cuore pulsante: il Villaggio Lancia Corse HF

A Fiuggi, il Villaggio Lancia Corse HF è stato il vero epicentro emotivo: test drive elettrizzanti, esposizioni da pelle d’oca con Delta Integrale e 037, e una passerella di modelli che raccontano un passato glorioso e un futuro già in corsa. Un pubblico variegato – appassionati puri, famiglie, curiosi – ha vissuto un’esperienza immersiva, proseguendo la festa anche online sui canali ufficiali Lancia.

Uno sguardo oltre il traguardo

E non è finita. Dopo la pausa estiva, il Trofeo riparte a settembre con il Rally del Lazio, per chiudere a Sanremo. Classifiche aperte, emozioni garantite. E un obiettivo chiaro: riportare al rally quel sapore autentico, quasi romantico, che solo Lancia sa dare.

Bentornata HF. Bentornata Lancia.